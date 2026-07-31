團隊薪資超第二層硬上限 金塊仍是爭冠球隊？

7月27日金塊決定跟進雷霆開給板凳前鋒201公分瓊斯(Spencer Jones)兩年報價1200萬美元，這次留人動作，金塊成為NBA目前唯一一支團隊薪資超過第二層硬上限球隊。

超過團隊薪資第二層硬上限，相當於判處「極刑」，球隊操作有太多限制，包括不再擁有先簽後換權利、不能有現金交易、不能打包多位球員交易一名球員、不能交易七年後首輪籤、四年內兩度觸發第二層硬上限，首輪籤將被強制淪為第30順位。

另外全額中產、雙年特例都不能使用，不能在買斷市場撿球員，金塊幾乎失去任何操作和補強空間。

金塊超第二層硬上限完全套牢，如何解套+繼續爭冠？

金塊先發前鋒強森(23號)，可做為團隊薪資解套方式。 美聯社

目前金塊最可能解套方式是，一交易先發前鋒強森(Cameron Johnson)，團隊薪資先解套降到第一層硬上限以下，再決定如何續約或處理自由球員前鋒華森合約。二處理另一名前鋒納吉(Zeke Nnaji)1+1合約，納吉下季年薪746萬美元，金塊勢必要優先處理。

強森上季從籃網交易過來，投籃命中率4成8，三分命中率4成3，場均12.2分，表現並不差，但存在感極低，先發54場，在金塊出手次數排第六，也是第六號得分手。強森與金塊剩下最後一年合約2300萬美元年薪，到期合約不難處理。

納吉上季在金塊一直處於主要輪換陣容外，原本就是多餘冗員，金塊勢必要賠本出手強森和納吉，才能避開第二層硬上限各種限制，同時處理華森(Peyton Watson)續約。

24歲全能鋒衛華森上季打出生涯年，場均14.6分，投籃命中率4成9，三分命中率4成1，今年一月金塊傷兵滿營，華森拉上先發，場均21.9分5.5籃板，三分命中率是嚇死人4成6，難怪華森對自己實力和未來充滿底氣。

金塊與華森(圖)談判卡關，最壞結果是給一分年薪650萬美元基本報價，再用一年，明年夏天讓他成為完全自由球員。 路透

金塊原本想要用四年8000萬美元續約華森，但華森經紀團隊堅持至少四年1.2億美元，談判卡死。金塊最壞結果是給華森一分年薪650萬美元基本報價，再用一年，明年夏天讓他成為完全自由球員。

華森有潛力又充滿天賦，但上季季後賽華森傷停沒有出賽，金塊會猶豫不是沒有原因。

2023年NBA總冠軍金塊其實還很年輕，核心主力都處於生涯顛峰。

NBA第一王牌金塊中鋒約柯奇31歲，又神又鬼後衛穆雷才29歲，主力大前鋒葛登也才30歲，都是2023年奪冠核心主力。今年夏天金塊簽下208公分27歲長人巴格利(Marvin Bagley三世)，上季在獨行俠打出11分、6.8籃板，每場只出賽21分鐘，效率奇高活力十足，為約柯奇和葛登提供最有效替補，鋒衛布勞恩走出傷病，搭配速度攻防一流完美側翼前鋒瓊斯、華森，金塊有煥然一新天賦和陣容深度。

金塊中鋒約柯奇(右)31歲，又神又鬼後衛穆雷(左)才29歲，都曾是2023年奪冠核心主力。 路透

金塊不怕超第二層硬上限強留瓊斯，用意和戰略目標非常清析：

1、瓊斯上季儘管例行賽場均只有5.5分，上場時間和角色不多，但季後賽投籃命中率6成8，三分命中率6成9，身高、運動能力和投籃都非常出色，足以扛下重任，甚至可以取代華森位置。

2、華森還需要觀察和實戰證明實力，金塊在團隊薪資和層層考量下，最壞就是用650萬年薪基本資質報價留人，先用一年再說。

3、只要核心六名主力健康，金塊依然是西區最好爭冠熱門球隊之一，金塊還不需要走到打破重建路上。

4、葛登還有三年一億美元合約，穆雷剩下三年1.5億美元合約，約柯奇兩年合約，2027年夏天才會成為自由球員，只要巴格利、瓊斯、布勞恩三名主要角色球員都能保持健康+輸出效率，金塊仍大有可為。

金塊不怕超第二層硬上限強留瓊斯(中)，用意和戰略目標非常清析。 美聯社

金塊仍是今年西區最玄最有趣，同時充滿無限可能爭冠球隊。