中職／才打完半季就沒力了？悍將撞牆期調整手感外可做的事

富邦的戰績在歡樂的明星賽後仍無起色，截至29日為止只有5勝9敗，排在墊底位置，顯而易見的主因就是進攻能力，下半季14場的平均得分只有2.57分，團隊打擊率則是1成89，近3場的打擊狀況更加惡化，總共只打出8支安打，拿下3分，如何取勝？

被問及下半季球隊陷入低潮，總教練後藤光尊的回覆是球員的體力消耗逐漸浮現，進而影響整體發揮，「在全力以赴結束之後的體力，可能就沒有那麼的好。」這句話被許多球迷解讀成球員體力不佳，才打半季就沒力了等，但筆者認為是在高張力的環境下達成目標後，緊繃的身心突然放鬆，而暫時提不起勁的那種狀態，後續需要一段時間才能慢慢提升到高點，富邦正處於這個階段，只不過這段時間的長短就直接影響到戰績，也可能讓上半季的努力白費掉。

董子恩近期回到內野守備。

攻守陣容固定加捕手輪休

球員打擊手感的調整是當務之急，但教練團其實還有其他地方可以著手，例如打線的固定，富邦從上半季開始就嘗試許多不同先發打線的排列組合，今年光是第一棒就有16人打過，下半季則有7人，找不到適當的開路先鋒，便無法順利帶動攻勢，這在全隊攻擊高檔時或許不算大問題，一旦打擊疲軟，影響程度就顯現出來了，而其餘棒次的變動也較他隊來得頻繁。

守備位置跟打線棒次一樣有些變動，王苡丞從一壘手轉到外野，在攻守兩方都交出不錯的表現，是富邦成功的例子，但他在二軍花了一年多的時間磨練，不是說拿支手套就可以直接去外野奔跑；相對地，董子恩在6月中曾被調往外野守備，該場比賽是他職業生涯首次守外野，雖然表現中規中矩，但在未曾練習過的狀況下就直接開箱，只能說後藤總教練的實驗十分大膽，只不過董子恩畢竟不是工具人，內外野都要兼顧的結果就是在攻守兩端都出現明顯的退步，近期回內野發生多次失誤，打擊手感也冷卻下來，對球隊反而沒有幫助。

戴培峰今年在攻守兩端的表現不盡理想。

最後要提的是疲勞度，富邦隊上最會面臨到體力撞牆期的就是捕手戴培峰，富邦已賽74場，他就出賽66場，其中先發48場，在捕手中僅次於樂天的宋嘉翔，戴培峰年初參加經典賽集訓，雖未進入正選名單，也提早開機，疲勞度累積一定程度，在打擊及阻殺的成績都不盡理想，打擊率剩下2成，阻殺率更只有1成88，是否因體能狀態而影響表現，這是教練團要去了解的。

富邦在季前簽下林岱安，目的之一就是分擔戴培峰的捕手工作，他本季出賽21場，卻只先發8場，甚至比小將張育豪的10場還少，上半季雖然打擊欠佳及配合度待熟悉，但出賽數實在太少，幾乎失去當初網羅他的意義；進入下半季，林岱安上週剛搭配陳仕朋投出一場麥達克斯完封，教練團應該多給他上場機會，同時也讓戴培峰有多些充電的時間，以期攻守都能回溫。