中職／兄弟扭轉戰局只能大破大立 下半季或可直接練兵看未來

中信接手兄弟後，多年都是聯盟的常勝軍，連續兩年的70勝，更是罕見的高勝率。然而去年勝率還高達0.583，平均每場能攻下4.46分，失分僅3.9分，火力與投手群相互支撐，戰績穩居聯盟前段班。到了今年，勝率卻急墜到不到4成，平均得分掉到3.6分，失分卻暴增到4.44分，攻守全面失衡。更致命的是，全壘打產量大幅腰斬，而被全壘打率則從每場0.58支升高到0.71支。

投手群的退化最為明顯，羅戈去年ERA+高達187，今年卻只剩91；勝騎士去年ERA+223，今年也掉到93.8，兩大王牌同時失去光環。更慘的是被寄予厚望的本土王牌鄭浩均，去年ERA+231，今年卻只剩53.6，表現大幅下滑，常常投不滿5局就大量失分。只剩下德保拉維持ERA+140的水準，但孤軍苦撐，整體輪值失去穩定性。伍立辰改練先發後，穩定度不足，而他遺留的牛棚局數，也找不到合適接替的人選，加上李振昌、謝榮豪等人也都退化，造成連鎖效應。

打線的崩盤同樣明顯。去年宋晟睿、許基宏、詹子賢三人合計轟出39支全壘打，是打線的長打支柱；今年已經進行六成賽事，他們合計卻只有7支，許基宏甚至掛零，卻仍獲得大量上場機會。團隊全壘打產量腰斬，平均每場火力不足，得分效率大幅下降。許基宏OPS+從168崩跌到77，詹子賢也從118下滑到103，火力斷層明顯。江坤宇雖有OPS+115，比去年100略有回暖，但仍比巔峰差。缺少一擊致命的長打，打線只能依靠零碎安打與串聯，得分難度大幅提高。

中信兄弟許基宏本季全壘打仍未開張。 聯合報系資料照

在同樣面臨戰力低潮的情況下，樂天桃猿選擇了截然不同的道路，他們一次引進兩位洋砲刺激打線，並大膽給予本土年輕投手機會，結果收到不錯的成效。只是桃猿的洋投本來就不穩，汰換阻力小，兄弟的情況卻完全不同，德保拉、羅戈、勝騎士都是昔日的一號先發，但豪華洋投陣容，狀況不理想時，就讓教練團難以抉擇，畢竟成績的落差並不代表他們完全失去價值，只是已經不符合原先的期待，卻又不是不堪用，讓球團在汰換與續用之間陷入尷尬。

兄弟若要扭轉戰局，勢必是需要找出更多新的戰力，尤其球團在2022到2025年間選了20位投手，理應能養出更多可用之兵，必須勇於給年輕球員更多舞台。像是陳冠穎，今年ERA+暴衝到307，展現壓制力，完全值得培養成新王牌。打線則有張仁瑋，OPS+從95躍升到135，火力與穩定度兼具，已經展現接班潛力。

不敢大膽啟用更多年輕球員，實際上也突顯中信兄弟這幾年養成的成效，與以往初期由彭政閔、王建民坐鎮的農場相比，是有所落差。當時找來日職教練協助，加上王建民帶回的德州魔法學校的觀念，在新秀培養是有目共睹。經過教練團的改動後，反而已不見新代表作，或許球團另一項工作，就是要重新思考教練團的配置，重振農場雄風。

中信兄弟必須勇於給年輕球員更多舞台，像是陳冠穎，今年展現壓制力，完全值得培養成新王牌。 中信兄弟提供

或許因為許多球員連年征戰國際賽，加上又是季後賽常客，出賽頻率高，休息機會少，今年呈現失調狀態。他們從無論投、打王牌都打不出該有的身手，加上主砲熄火，太多球員的低潮導致整個團隊始終低迷。黃衫軍想要重振旗鼓、扭轉戰局，勢必要大破大立，從洋將、新秀、教練全面檢討，必要時下半季直接練兵，未來才有可能逐步走出困境，重新回到爭冠行列。