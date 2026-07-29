湖人不惜梭哈也要得手 凱斯勒是唐西奇遇過最好禁區搭檔！

上季例行賽西區第四，在次輪遭到雷霆隊橫掃的洛杉磯湖人隊，毫無疑問是休賽季動作最大隊伍，陣中近半數球員獲得自由身，加上首輪在一哥唐西奇（Luka Doncic）缺陣下意外扳倒火箭晉級，使得主力身價幾乎都上漲，留人難上加難，外界原先預期，即便湖人開市前有著全NBA最大薪資空間，但在續約原陣容主力後，應沒有太多額外空間，更別提帶什麼來令人驚艷的補強或陣容升級，然而實際開市後，結果卻跌破眾人眼鏡，從預期的「全部留」變成「全不留」，上季季後賽首戰火箭的先發五虎各奔東西，陣容在短短一周內大翻新，僅以頂薪簽回里夫斯（Austin Reaves），舊將幾乎全部走人。

艾頓（Deandre Ayton）、史馬特（Marcus Smart）、肯納德（Luke Kennard）、八村壘、詹姆斯（LeBron James）這些熟面孔都將在新賽季披上新球衣，取而代之的是凱斯勒（Walker Kessler）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）、瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、塞克斯頓（Collin Sexton）、威廉斯（Ziaire Williams）、賽布爾（Matisse Thybulle）與魯尼（Kevon Looney）。

湖人今年大規模異動，休賽季方針顯而易見，就是圍繞唐西奇組建陣容，找來的球員無論是年紀、技能包都符合唐西奇需求，也是決定與詹姆斯和平分手的主因，這也不難理解，自從2025年初那筆交易以來，無論湖人在季後賽走得多遠，終究會走到這一天，湖人的時間線與即將退休、想拚第五冠的詹姆斯注定無法吻合，湖人已經準備看向長線佈局，正式迎接唐西奇的時代。

今年休賽季全聯盟簽訂的合約中，前十名就有四筆來自湖人，且都是年限3年起跳的長約，象徵為未來球隊藍圖一員，這當然是佩林卡（Rob Pelinka）賭上總管位置的豪賭，若沒有打出對應身手，恐怕會成為爛在手裡出清不掉的沉重包袱。

湖人僅以頂薪簽回里夫斯，舊將幾乎全部走人。 歐新社

不過佩林卡的闊綽程度並非本文重點，畢竟球隊願意砸重金網羅，勢必經過內部縝密評估，在這些新援中，最受矚目莫過於中鋒凱斯勒，不僅僅是因為他簽下4年、1.3億美元大約，湖人為了搶下身為受限自由球員的他，不惜送出兩首輪、兩首輪互換權，才讓爵士願意鬆手接受先簽後換，過去NBA簽換案例，大多是簡單送出如次輪等些許代價為手續費，幾乎未曾有過如同湖人這樣被爵士總管安吉（Danny Ainge）「勒索」情況，何況湖人原先手上就僅剩3枚首輪籤可以操作，幾乎是ALL IN在凱斯勒身上，搶人執念可見一斑。

凱斯勒究竟是何方神聖？攤開基礎數據，生涯場均9.5分、9.3籃板、1.2助攻、0.5抄截、2.4火鍋，距離全明星水準還有段距離，同樣在今年市場上成為受限自由球員，本季入選全明星、獲選年度第三隊的杜倫（Jalen Duren）實績明顯好上許多，但湖人卻在兩人中傾心於凱斯勒，杜倫則還在價碼上跟母隊活塞僵持不下，究竟凱斯勒何德何能，讓湖人果斷給出3000萬以上年薪？

如同前面所說，湖人本季所有操作的唯一宗旨就是讓唐西奇能打得舒服，任何簽約的出發點都要從唐西奇角度切入，凱斯勒當然也不例外，事實上，早在唐西奇被交易至湖人的2024-25賽季中，湖人就已經啟動尋覓中鋒計畫，唐西奇絕對知道一個好的中鋒與「1-5擋拆」對自身進攻體系有多重要，也絕對知道誰適合自己的打法，當年交易大限前湖人一度與黃蜂完成交易，換來威廉斯（Mark Williams），但後續因體檢未過而告吹，只好繼續使用海斯（Jaxson Hayes）打完季後賽，結果就是遭到灰狼下克上淘汰，隔年簽下買斷合約的唐西奇同梯狀元郎艾頓。

經過上一個賽季磨合，顯然艾頓無法成為滿意的禁區解答，因此湖人決定送交易給巫師。 美聯

但經過一個賽季磨合，顯然艾頓無法成為滿意的禁區解答，休賽季唐西奇對湖人開出了多項暑假作業，除了指定留下後場搭檔里夫斯，也希望能引進一位A級中鋒，以對應禁區優勢巨大的西區勁旅們，使得湖人必須不計代價一勞永逸，拿下這名7呎2吋、245磅的禁區守護神。

凱斯勒帳面數據還未達明星身手，可見湖人著重在投資未來，也相信還有巨大的成長空間，在進入分析前可以先說出結論：凱斯勒絕對是唐西奇8年NBA生涯中遇過最好的中鋒。凱斯勒具備唐西奇理想禁區搭檔的所有條件，他的缺點很明顯，沒有自主下球進攻能力、得分仰賴傳球與二波進攻、尚未證明有穩定的投射履歷，但優點也人盡皆知，頂級護框、怪物級籃板，以及禁區終結能力。

待在爵士四年，球隊勝率是慘不忍睹的0.326，凱斯勒當然不具備以一己之力扭轉球隊實力，但身處一支長年坦隊，也讓他在大眾眼光中遭低估，根據NBA官網統計，在2024-25（上一次完整健康出賽）賽季，凱斯勒場均在籃下干擾7.5次投籃，並列聯盟第五，將對手命中率限制在54.8%，排名聯盟第三，只有溫班亞瑪（Victor Wembanyama） 與霍姆葛倫（Chet Holmgren）兩個時常被拿來比較的「獨角獸」，能限制得比他還好，兩人也正巧是本季DPOY前兩名。

從21歲到23歲，凱斯勒的阻攻率（BLK%）略勝於同齡戈貝爾（Rudy Gobert），擋拆防守是凱斯勒拿手好戲，肩寬體闊的他，覆蓋面積廣，防擋拆時退後腳步輕盈流暢，以一名巨型中鋒來說，有著與體型不匹配的轉髖速度，左右手皆能有效干擾投籃，防守意識亦相當積極，順下的球員無論是空接或是接到口袋傳球，凱斯勒都能迅速回位造成干擾。

爵士隊近年外線防守資源稀缺，後衛塞克斯頓（Collin Sexton）、喬治（Keyonte George）、克拉克森（Jordan Clarkson）等人繞檔能力不足，稀釋凱斯勒的防守價值，而湖人能否在外圍向持球者造成壓迫，進而打造「1+1>2」的效果值得觀察，這點一向是湖人弱項，今年補進威廉斯、賽布爾等有一定防守履歷的側翼，兩人搭配范德比爾特（Jarred Vanderbilt）在外圍進行驅趕，讓凱斯勒當門神掃蕩應是可行方向。

對位對手的主要持球者，在防守側翼上凱斯勒(右)表現得比防後衛更有心得。 路透

在凱斯勒第三個賽季，爵士試圖開發其更全面的防守模式，這年凱斯勒更常參與換防，對位對手的主要持球者，在防守側翼上凱斯勒表現得比防後衛更有心得，也展現出完成任務能力，此外凱斯勒也是名稱職的禁區指揮官，會在輪轉時不斷地以口語和肢體動作和隊友交流、引導，適時喊出換防和對手戰術，提前辨識進攻方意圖，因此站位總是能恰到好處，而其頂級摸高與卡位技術，更加巨大化籃板能力，還能在完成護框的同時盡可能抑制犯規數。

從數據上也可以看出，當凱斯勒下場時，防守籃板會驟降許多，每百回合的得分也降了近3.5分，而當凱斯勒在場上，就會是最能抓進攻籃板的球員，2024-25賽季，凱斯勒場均能抓下聯盟最多的4.6次進攻籃板，憑藉其菁英級護框能力，凱斯勒或許不像爵士上一名當家中鋒戈貝爾，自成防守體系，能給隊友上BUFF，光是在場上，就能讓全隊成為一支優異的防守球隊，但也絕對具備年度防守隊潛力，湖人上季對手的籃下命中率高達71.5%，排名聯盟倒數第二，凱斯勒的到來，從本質上解決了球隊最大漏洞。

至於進攻端，凱斯勒不若防守端如此多才多藝，但仍舊與唐西奇的技術完美結合，龐大身軀讓他有成為優異掩護者的先天優勢，擅長利用掩護角度，讓防守者無法輕易穿越，確保發生身體接觸，從而創造投籃空間，對於順下時機也有敏銳嗅覺，手遞手技巧嫻熟，有望看到唐西奇借助凱斯勒的掩護，在高位發動擋拆，延伸出多元進攻選擇。

過去兩個賽季，凱斯勒場均上場約30分鐘，卻僅出手7次。 美聯社

過去兩個賽季，凱斯勒場均上場約30分鐘，卻僅出手7次，根據Synergy統計，他2024-25賽季419次出手中，有135次來自進攻籃板補籃、48次來自快攻轉換，扣除這兩項後，凱斯勒在半場進攻中平均每場僅約4次出手，重視出手效率更勝於量，但如同唐西奇從未遇過如此等級的檔拆搭檔，凱斯勒也從沒得到與唐西奇，甚至是里夫斯（Austin Reaves）這種等級持球擋拆大核合作的機會，魚幫水、水幫魚，凱斯勒在唐西奇身邊理應能獲得許多輕鬆得分機會，他在擋拆進攻中效率極高，接住腰部以下的低傳球、高吊球完成空中接力，都難不倒他，2024-25賽季，凱斯勒場均扣籃次數高居聯盟第六，新賽季應能輕鬆來到前五，足以讓湖人的進攻空間變得更立體。

而在凱斯勒提前報銷的去年賽季，也持續為比賽增添新風貌，前三年共出手56次三分的他，在5場比賽中場均出手1.6次，命中1.2顆三分，且當中3場出賽送出4次助攻，他並非能主動創造機會，在高位進行策應的天生傳球手，但傳導智商以中鋒而言在水準之上，也讓凱斯勒有合格處理球能力。

「當你感受到一個球隊對你充滿信心時，那種感覺真的非常棒。」湖人將凱斯勒視為未來基石之一，這份誠意遠超於金錢， 「他們的投入不僅僅在金錢上的，更是實實在在的資產，充分體現了他們對我的信任，他們對我如此信任，我也願意為他們赴湯蹈火。」湖人總管佩林卡則說：「每一支偉大的湖人隊，都少不了具統治力長人，當我們有機會引進這位兼具護框能力、空中接力威脅的中鋒，我們毫不猶豫，把握住機會。」

凱斯勒(右)在攻守兩端能帶來多大提升，一定程度左右湖人隊的天花板，也是唐西奇時代最重要的投資。 美國聯合通訊社

在職業生涯中，唐西奇一直都是個能把內線球員提升到更高水準的「內線導師」，如果他能將普通的中鋒變成頂級藍領，如葛佛（Daniel Gafford）當年從巫師被交易到獨行俠後，此前生涯平均命中率約70%的他，命中率一口氣飆升至78%，如今能將一名天賦超群的長人帶到什麼等級，相當令人玩味。

凱斯勒在攻守兩端能帶來多大提升，一定程度左右湖人隊的天花板，也是唐西奇時代最重要的投資，4年1.3億的價碼，在長人價值重新復甦的近代，並不算太貴，當溫班亞瑪新約開跑後，凱斯勒年薪還不到聯盟中鋒前十名，儘管湖人為了他傾家蕩產，但這筆投資相信很快就會物超所值，若一切照著最美好劇本發展，在唐西奇的「Luka Magic」帶動下，凱斯勒絕對有機會躍身聯盟前五中鋒，聽起來或許瘋狂，但湖人的歷史，本就是由一場又一場豪賭堆砌而成。