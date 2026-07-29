詹姆斯空降費城，老皇帝「Last Decision」的盤算與負重

41歲的詹姆斯（LeBron James），還是那個能在聯盟翻雲覆雨的老皇帝，聯盟終於盼到他做出決定，可以開始排下季賽程，相關各隊也終於可以開始販售季票。

最後花落費城的詹姆斯，雖然早前就有Fanatics Fest 活動上提及「Trust the Process」的暗示，還曾有推特上假造機場圖的哄抬，外界多半仍傾向相信他會回到家鄉騎士或者老東家熱火的機會更大，認為這兩處才是他為生涯故事寫下完結句點，最完美的地方，也因此即使76人早在強力追逐名單當中，最終落腳費城仍讓外界驚呼聲連連。

人脈的聯繫或許是一因，76人主控馬克西（Tyrese Maxey）擁有跟詹姆斯同樣的經紀人保羅（Rich Paul），以他為首，包括王牌中鋒安比德（Joel Embiid）與甫加盟的布朗（Jaylen Brown），都相當積極的聯繫詹姆斯加盟，安比德甚至承諾會竭盡全力恢復身體狀態。但真正的決定者，真正在計算得失難易後做出選擇者，仍只會是詹姆斯本人。

詹姆斯選擇費城，這也是他要爭取第5冠最有力的陣容後盾。圖截自X

表面上來說，其團隊都表示他在這個時間點、締造史上最大薪資降幅來到費城打球，考量的都是「純粹籃球與贏球帶來的快樂」，但外界咸認他選擇的就是「最有機會贏得總冠軍」的球隊，尤其在布朗來到後，放諸各競爭者，費城說是天賦最高的球隊，並不為過。

想要再次贏下總冠軍，繼續提升自己的傳奇高度，即便是到了生涯末期這個階段，對老皇帝來說，都仍遠比回到克里夫蘭或邁阿密，書寫一個完美感人的故事，來到現實而重要。

畢竟若能贏得第5座總冠軍，在冠軍數上與布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）及魔術強森（Magic Johnson）比肩，加上締造首位以主力之姿，帶領不同4支球隊奪冠紀錄，還是逾40歲高齡，他絕對更有立場，跟「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）叫板「GOAT」的榮譽誰屬。

詹姆斯不僅帶來戰力升級，經濟效應上也會產生重大影響。

就76人來說，這也是個好預兆，歷史上3度奪冠中，幾乎每次都有從外部引進巨星的身影，第2座冠軍有「大帥」張伯倫（Wilt Chamberlain），第3座冠軍則發生於摩西馬龍（Moses Malone）轉隊當年，他們當然期望能延續這強運傳統。

不過對詹姆斯來說，轉投76人並非只是投機捷徑而已，費城的陣容固然堅強，失敗的後座力也比到其他隊來得更大，可說是高投資風險，卻也高投資報酬率的選項，畢竟如果回歸克里夫蘭或邁阿密，他失敗了就是失敗了，大家只會以溫暖的眼光看待其生涯最後一哩的歸鄉路，如果前進勇士，外界大概也不會苛責萬一最終未能奪冠，而只認為是一樁兩大當代傳奇柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯聯手打球的夢幻美談。

76人一口氣拿下詹姆斯和布朗，整體實力已不容小覷。 路透社

放眼整個聯盟，一如尼克，76人同樣可稱之為有光榮歷史的名門之一，無論是球迷懂球、激情與要求卓越的程度，乃至當地媒體的挑剔與苛刻，都頗為出名，加上在地NFL老鷹隊近十年兩次贏得Super Bowl，對照76人睽違冠軍也即將邁入第44年，球迷對布朗布朗與詹姆斯陸續加盟奪冠的期望值有多高，日後萬一不順遂的反作用力，也肯定會有多大。

特別是球團自2013年開始喊聲「Trust the Process」，到頭號男主角安比德也把「The Process」當作一己綽號之一，如今13個年頭過去了，安比德也已經31歲了，外界一般也已將詹姆斯的加盟，視為這個時期的最後一搏，不成功，便成仁，這將象徵著高喊10多年的「Trust the Process」，最終以失敗收場，引進詹姆斯，同樣很容易成為最後球迷遷怒，以及要求扛起責任的對象。

不過猶幸這個選擇，從戰力角度看來，迄今仍是相當合理的選項，詹姆斯雖然爭議多多，至少每次在選擇球隊時的眼光，都優於絕大多數其他球星－看看杜蘭特（Kevin Durant）。

詹姆斯和安比德的搭配有望打破費城長達43年的冠軍空窗期。 美聯社

76人在詹姆斯空降前，最缺的正是一位組織控球核心，後場已然進步很多的馬克西，乃至新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe），都不是真正的最佳解，他能很迅速地再次掌握球權，並且這一次，圍繞他身邊的有兩位去年前三隊的全明星、去年新秀第一隊，以及另一位前MVP。

這一回，這位40幾歲的老漢，將可以卸下更多搶分重擔，包括布朗、馬克西與埃奇庫姆，都是相當擅長打轉換快攻的好手，他與安比德的擋拆配合，也值得期待，待必要時亦能再爆發保留的體力，於關鍵時刻加入搶分行列，完全可以期待，這支76人的爆棚火力。

當然，外界仍有擔心之處，其一：安比德的影響力猶存，但健康疑慮與體能下滑，加上年長的詹姆斯，預期將成為先發禁區組合的兩人，可能會為球隊的防守帶來麻煩，但猶幸也能從過多負擔中聚焦任務的布朗，已證明他是個攻守一體的球星，馬克西與埃奇庫姆的速度也能期待防守與輪轉。

其二：從安比德、布朗、馬克西與埃奇庫姆，原本都偏向持球終結、高USG%的類型，加上詹姆斯勢必分走許多球權，彼此間是否能夠順利磨合？但在這點上，我們也還可以樂觀以對，近年特別是在唐西奇（Luka Doncic）入隊後，詹姆斯打無球的比例明顯提高，在角色方面應該也是足以適時切換，而儘管他肯定會分攤高比例控球工作，只要不過度黏球，仍可將終結權高效傳出，未必一定會讓其他隊友都難以適從。

馬克西(左)將扮演昔日厄文攻堅角色，成為詹姆斯的最佳搭檔。 路透社

當然，部分球員尤其是年輕人埃奇庫姆，肯定還是要面對角色變換的陣痛，畢竟本來有更多球權，現在更沒有養成與容錯空間，角色將更被收斂，場上績效也會更被要求。

但這個夏天，76人在其他補強方面，亦陸續找來了第六人射手西蒙斯（Anfernee Simons）補強外線，以及稱職的3D側翼韋德（Dean Wade），這些綠葉都有助於詹姆斯發揮。

後續甚至「詹姆斯效應」據說已開始發酵，傳聞一些潛在好手，都願意衝著詹姆斯加盟費城後腳跟進，且看最終制服組能將陣容再整合升級至何等面貌，而這支幸運手握聯盟最強底薪的76人，又能否如願完成老皇帝本人第五座，以及球團盼望已43年的冠軍美夢了！