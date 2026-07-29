日職／12強輸球不痛快！栗原陵矢長打再進化 改善重訓敲最快30轟

福岡軟銀鷹內野手栗原陵矢在7月24日對西武的賽事中轟出全壘打，不僅在明星賽前達陣30轟，更是日職今年首位30轟打者。雖然栗原在過往就具有一定的長打能力，但還是第一次單季30轟以上，且按照目前的開轟速率，極有可能往上挑戰40轟大關，可說是火力大爆發的一年。

截至2025年賽季結束，栗原陵矢的生涯打擊三圍是.260/.328/.436，並在2021年及2024年轟過20發以上全壘打，算是長打能力不錯，絕非聯盟頂尖、能爭取全壘打王級別的打者。不過今年在明星賽前，他在93場410個打席中繳出.263/.350/.577的打擊三圍，可以看得出來打擊率、上壘率和生涯相比變動不大，但在純長打率（IsoP）從生涯不到0.2提升到0.314，讓長打率明顯暴增。

栗原陵矢在明星賽前就轟出30發全壘打為日職第一：

也就是說，栗原今年成績上的突破，多半不在於能掌握到更多來球，而是可以把掌握到的球轟得更遠。本人表示今年在擊球初速上有所突破，今年栗原的擊球初速平均為149.3公里，在超過200個打席的洋聯野手中，僅次於雷耶斯（Franmil Reyes）、正木智也和萬波中正。然而，栗原擊球均速雖然提高，但身材幾乎沒有太大的變化，不僅體重一公斤都沒變，InBody的數據也和過往差不多。

那麼，栗原今年到底做了什麼樣的改變呢？這就必須要提到庄嶋大一郎這號人物。庄嶋曾經擔任過明治大學的橄欖球隊防護員，而橄欖球選手經常有十字韌帶斷裂之類的膝蓋傷勢。庄嶋後來到福岡軟銀鷹球隊任職，期間也碰到栗原受到膝傷，兩人因此結下緣分。去年季後，庄嶋決定辭去軟銀的工作，成為栗原的專屬訓練師。

栗原訓練時，菜單基本由庄嶋設計，且為了符合栗原的需求，庄嶋每次都會到現場觀察栗原的比賽狀況，除了場上表現以外，平常揮棒、跑步之類的小動作也不會放過，並根據情況每天調整內容。

而庄嶋給出的訓練方針，特別強調「速度」這一點。栗原雖然過去就有在重訓，但年輕時總是想著「只要重量夠就好」。然而，棒球是講求爆發力的運動，現在和庄嶋訓練時，某些項目裡除了舉得多重以外，還得用手機測量「舉得多快」。如果速度未達某一標準，就得調降訓練的重量，講求讓瞬間舉起的速度能夠達標才行。

庄嶋和栗原的訓練除了重量，更重視瞬間速度：

由於栗原希望能夠讓身體在完全準備好的狀況下迎接晚場賽事，兩人平時會選在賽前進行訓練。因此在收尾部分，也會進行模擬揮棒動作的相關阻力訓練。庄嶋則認為栗原對於自己的想要什麼打法，需要進行什麼相關的強化等等很清楚，也非常擅於將之用言語表達，有時甚至會猜到最近可能會取捨哪些項目，是一位非常懂得思考求進步的選手。

栗原今年剛滿30歲，成績有可能是剛好達到生涯顛峰。不過同樣在軟銀，也出現過近藤健介在滿30歲的時候（2023年）長打大爆發，且至今仍維持表現的案例存在。未來幾年內栗原繼續打出聯盟頂尖的重砲成績，或許也是很可能會出現的狀況。

而說到栗原陵矢，相信多數臺灣球迷對他印象最深刻的，在於2024年十二強決賽裡，他擊出一壘方向平飛球遭到朱育賢雙殺，讓臺灣奪冠的那個畫面。當初日本隊在首度發表名單時，其實有選入當時效力於讀賣巨人隊的三壘手岡本和真。若不是岡本在事後辭退，栗原很有可能無法成為先發三壘手，也就不會有打進朱育賢手套的那一棒。

當年12強第一波名單曾列入岡本和真，但他選擇辭退，使得栗原成為先發三壘手。 路透

2024年兵敗東京，以及軟銀也在日本一大賽中失利，曾讓栗原表示心情上不是滋味。而他不像幾年前的岡本和村上宗隆，或者佐藤輝明一樣高機率挑戰大聯盟。因此下一屆2027的十二強賽，除非碰到受傷之類的狀況辭退，否則在蛻變長出頂級砲火的狀況下，栗原極有可能再次入選，成為三壘手並擔綱中心打線。若是中華隊再次對上長打進化的栗原，勢必得更加注意。