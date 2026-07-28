傳承前輩旅日榮光路！陽岱鋼21年始終堅持 寫棒球史重要篇章

陽岱鋼宣布在球季結束後正式引退，象徵台灣球員在日職一個光輝時代的結束。

陽仲壽高中時赴日就讀福岡第一高校，是跑攻守三拍子球員，05年高中生選秀會上同時獲得軟銀及火腿的第一輪指名，由火腿抽中交涉權，這是台灣旅日球員在日職選秀會上的最高順位，入團時的守備位置是游擊手。

07年一軍初登場，之後幾年在一軍出賽場次不多，09年6月正式改練外野，8月底首度以外野手身分先發上場，該年底改名為岱鋼這個台灣球迷較熟悉的名字，隔年球季因為稲葉篤紀移防一壘次數變多，讓陽岱鋼在球季後半段得以站穩右外野位置。

2011年到16年這6個在火腿的球季是陽岱鋼成績最輝煌的時期，期間拿到1次盜壘王及4次金手套獎。 聯合報系資料照

11年到16年這6個在火腿的球季是陽岱鋼成績最輝煌的時期，除了15年受傷之外，其餘5季出賽場數都在125場以上，期間拿到1次盜壘王及4次金手套獎，入選多次明星賽並曾獲選1次MVP及3次敢鬥選手獎，甚至還在全壘打大賽技壓柳田悠岐拿到優勝，那時打出優異的成績，加上帥氣的外型及敢秀的性格，讓陽岱鋼成為實力與人氣兼備，風靡日職的一線球星。

16年季中取得自由球員資格，季後球團留人意願不大，於是陽岱鋼離隊轉戰巨人，簽下5年合約，穿上火腿前輩小笠原道大曾穿過的2號球衣，巨人給的薪資條件雖高，但教練團的調度及氛圍的改變，讓轉戰巨人成為陽岱鋼的生涯轉折點。

尤其是在19年球季，由於丸佳浩加入及老將龜井善行狀況回春，巨人的外野人選充足，教練團對於陽岱鋼的使用方式因而改變，在對方先發是左投手或是需要右打代打時才有較多上場機會，這年的出賽場次雖然是加盟巨人後首次單季破百，但打席數、安打、全壘打及打點等打擊數據卻都不若前兩季。

2016年底陽岱鋼(右)從火腿轉而投效讀賣巨人隊，當時加盟記者會上由巨人總教練高橋由伸為他戴上帽子。 聯合報系資料照

為了增加上場機會，20年球季陽岱鋼甚至加練一壘手，只不過徒勞無功，這季出賽38場，合約最後一年的21年更只剩7場，季後黯然離開巨人。接下來兩年陽岱鋼到美國、澳洲加入獨立聯盟，24年季初加入日職二軍Oisix新潟天鵝之皇，27日傳出決定季後引退的消息。

陽岱鋼在日職15年共出賽1322場，打擊率2成70，打出1164支安打，105轟，482分打點，還有141次導壘成功，是唯一在日職千安百轟百盜的台灣球員，從選秀會上無法與大哥同隊的失落開始，後期遊走各國對棒球的不放棄，到宣布引退，陽岱鋼的日職生涯，著實是台灣棒球史上重要的一個篇章；其中13年球季奪下盜壘王，是繼陳大豐之後相隔19年又有台灣出身球員獲得日職個人獎項，延續了從二郭一莊(郭源治、郭泰源、莊勝雄)、陳大豐、林威助、陳偉殷傳下來的旅日榮光。

陽岱鋼最終效力於日本獨盟新潟天鵝之皇隊，今年球季結束將告別職棒。 台鋼雄鷹提供

由於傳播媒體及網路通訊近年來的急速發展，要說陽岱鋼是台灣球迷印象最深刻的旅日球員也不為過，吸引人潮前往火腿札幌或是巨人東京主場應援，帶來的周邊效益及商業收入等絕對都是旅日球員之冠，本身在日職的好成績也對開啟後續台灣球員旅日之窗有很大的幫助，可惜在他之後尚未出現能長時間站穩日職舞台的台灣野手。

祝福陽岱鋼引退愉快，也希望累積多國職棒經驗的他，有機會能傳承給台灣的年輕好手。