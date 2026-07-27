日本／藤川球兒都難以辦到 栗林良吏轉型後更華麗

廣島鯉魚隊今年戰績低迷，截至7月25日為止戰績34勝50敗4和、勝率0.405，排名中央聯盟第五，雖然與季後賽門檻的央聯第三名養樂多燕子隊相差已達7場，雖未到完全絕望的境界，不過與墊底的中日龍隊之間也僅僅相差1場勝差，掉入2005年之後、相隔21年的墊底位置也並非不可能。

廣島隊團隊防禦率3.23僅次於阪神、巨人雙強，並不算太差。先發投手中，24歲的二年級生岡本駿（2024年選秀第三順位）14場先發拿下全隊最多的6勝，是未來的希望之外，守護神栗林良吏轉任先發成功也是一大收穫。

栗林良吏18日在主場對上暫居第一名的阪神虎，是他5月底因傷重返戰線之後第二場先發，當天他先發7局被擊出8支安打只失掉1分，拿下本季第5勝，同時也是相隔兩個月的勝投。栗林從2021年加入職棒之後就擔綱廣島隊守護神，到去年為止出賽271場都是後援出賽，今年首度轉任先發就投出亮眼成績，毫無適應上的困擾，出賽10場都是先發，投出5勝3敗，防禦率1.07簡直就像是他擔任守護神時期一樣的成績，但其實他本季已經投了67局，創下個人生涯單季最多。另外包括2場完投、2場完封，WHIP0.63、被打擊率0.156也都是非常優異的數據。

栗林良吏是在去年球季尾聲時與監督新井貴浩面談後做出轉任先發的決定，今年3月29日對戰中日龍，是他先發處女秀，也是職業生涯第272場出賽的第一場先發，結過他投到第七局都還是完全比賽，直到第八局被細川成也擊出安打才破功，結果瑕不掩瑜，他以95球完封只被擊出這唯一的1支安打。到了5月15日他再度投出1安打完封，單季兩度演出1安打完封，是廣島球團隊史自從1972年的外木場義郎之後、相隔54年再度出現，然而栗林良吏卻是從後援轉任先發才第一年的投手，意義格外不同。

5月15日遭到1安打完封的是今年奪冠熱門，同時也是中央聯盟打線最強大的阪神虎隊，因此具有更高的參考價值。阪神虎監督藤川球兒賽後表示:「非常棒的投球!不管是搶好球數或是決勝負的球種他都具備，就像他現在呈現出來的數據一樣出色。」藤川球兒本身原本是阪神虎隊，甚至全日職代表性的守護神，NPB生涯累積243次救援成功，他在去了一趟美國回到日本職棒之後，2016年球季曾在金本知憲擔任監督的時期短暫挑戰過先發，不過轉型並沒有成功，後來又轉回老本行後援的位置，因此更加能夠了解中間轉型的困難與辛苦。栗林良吏今年挑戰先發第一年就有這樣的表現，的確顛覆了很多人的預期，也成為廣島低迷期之中的一大救星。