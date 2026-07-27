中職／挖東牆補西牆 樂天桃猿犧牲洋投換雙洋砲政策潛藏風險

樂天桃猿找來雙洋砲威克、道威聖助陣，加上洋投威能帝、艾菩樂組成4洋將配置，可以理解這是球團高層為了補強上半季全聯盟最薄弱的攻擊火力所做出的決策，然而潛藏的風險也不小。

樂天給威克、道威聖的薪水並不算高，威克中職生涯初登場第1打數就轟出全壘打震撼大巨蛋，富邦悍將終結者曾峻岳形容他是「右打版魔鷹」，然而威克的弱點也很明顯，身高196公分高的他，外角低的位置是軟肋，威克有可能遇到魔鷹剛來台的挑戰，那就是各隊投手會用速球先攻他內角高的位置，再用變化球投在外角低的位置引誘，威克能否破解是觀察重點。

威克另一弱點是傳球，這在他初登場一覽無遺，回傳內野的力道和準度都不足，如果樂天堅持採用雙洋砲同時上場，威克很可能只能打DH，讓道威聖卡一個外野位置。

只是，樂天DH主要由林泓育、林智平輪流扛，林智平還能守一、三壘，林泓育很久沒有實戰蹲捕，只能打DH或代打，如果威克只能打DH，有可能形成排擠效應，也就是林泓育打擊機會減少，除非威克打出「魔鷹級成績」，否則無法將自身價值極大化。

台鋼雄鷹打者魔鷹，已樹立各隊找洋投的規範。記者陳正興／攝影

順帶一提，2015年威克在雙城2A敲出31轟，2016年在3A敲27轟，2021年在美國獨立聯盟敲33轟，2022年在日本職棒讀賣巨人掃出23轟，威克年輕時確實很猛，長打能力不俗。

今年威克效力日本職棒二軍Oisix新潟天鵝之皇，出賽60場敲出13發全壘打，打下34打點，202打數吞下62次三振，打擊率0.248、上壘率0.302、長打率0.515，去年則在日本獨立聯盟討生活，如果他維持年輕時的好身手，沒理由只能在日職二軍和獨立聯盟討生活，代表身手不如過去。

和大砲威克不同，道威聖屬於機關槍，初來乍到出賽6場，21打數只擊出3支安打吞下9K，打擊率0.143，和今年富邦悍將的外野洋砲邦力多一樣打得非常掙扎，給人的期待感不高。

不管威克或道威聖，他們會遇到相同的問題，那就是中職洋砲非常稀有，每一場比賽甚至每一打席都會受到球迷、媒體關注，壓力非常大，一如上半季的邦力多，再來就是外界都會期待兩人長打火力可以與魔鷹比擬，但談何容易，除了必須迅速適應台灣環境和文化，立即打出成績，還有無形的壓力必須面對。

樂天上半季攻擊火力不振，下半季犧牲洋投換洋砲，先發輪值可能只剩威能帝(圖)這名洋投。 中央社

假設樂天採用雙洋砲，先發輪值可能只剩威能帝這名洋投，如果威能帝先發，中職規定只能同時有2名洋將上場，威克和道威聖只有1人能先發，最重要的是，陳克羿、曾家輝、劉家翔、林子崴組成的先發輪值能否撐住場面不無疑問，上半季林子崴稱職扮演長中繼角色，下半季邱駿威、舒治浩是長中繼人選，作為連接先發和比賽後半段投手的關鍵角色，重要性不亞於先發投手。

樂天上半季攻擊火力不振，下半季犧牲洋投換洋砲，能否提升火力不無疑問，9月陳晨威打亞運脫離戰線，還得思考要把威克放哪個位置，又要擔心先發本土投手撐不撐得住，如果先發輪值崩盤，牛棚會引發負面連鎖效應，執行雙洋砲政策還真是兩難。