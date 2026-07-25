詹姆斯決定4.0「關鍵密碼」 選擇76人拚冠才是生涯首次抱團 ！

「老詹」詹姆斯「決定4.0」選擇加入76人，41歲老詹很坦白：不為金錢不為家庭只為奪冠。

運動故事總是如此緢繪，撰寫各種超能情愫和緣起：

1.76人運動總裁麥爾斯(Bob Myers)招募能力史上第一，2016年為勇士招來杜蘭特(Kevin Durant)，成功打造勇士王朝，2026年再次成功招募老詹加入76人，打造總冠軍球隊。

2.76人後衛麥克西(Tyrese Maxey)跟老詹有共同經紀人保羅(Rich Paul)，麥克西更是老詹一直很欣賞小老弟，麥克西用老詹迷弟角色出面招募，極具影響力。

3.更有淵源的是76人籃球事務總裁甘西(Mike Gansey)從高中就結緣老詹，兩人都是克里夫蘭高中籃球明星，交情超過20年。2001年老詹當選俄亥俄州「籃球先生」，甘西排第二，兩人惺惺相惜。

其實都這些都是說故事，各有緣起和故事可以鋪陳，賺眼球創造點閱率。

老詹生涯最後決定加入76人，其實是他自己認為「76人是所有招募他的球隊中，陣容最好、天賦最滿、深度最夠、武器最多、也是最有機會奪冠的球隊。」

詹姆斯最終沒有選擇勇士，沒能和柯瑞一起打球。 路透

老詹「決定4.0」跟誰出面招募無關。否則最有招募能力和分量影響力的人，不是勇士後衛柯瑞就是熱火總裁萊里，絕對輪不到麥爾斯、麥克西、甘西這些人。

就像麥爾斯說的，「我相信加入76人，這是老詹生涯奪冠最好機會。」

老詹衡量熱火奪冠拼圖，評估騎士陣容，看清勇士缺口，確實都不如76人那麼完整。灰狼爭冠實力和組合也不錯，但比起76人帳面天賦和人手，灰狼還是差那麼一點。

老詹最後決定，不需要任何人招募和說服，他心裡有底，老詹對籃球足夠理解，對奪冠有豐富經驗，對團隊合作更有著23年NBA歷練，在總冠軍舞台上失手經驗上也有10次帶隊爭冠六次失敗的痛，他很懂。

老詹唯一無法掌控的就是傷病和運氣。

這次老詹決定加入76人，這是抱團，41歲老頭抱團取暖、拿底薪、擔任角色球員、成就隊友、努力打出最大貢獻幫助球隊奪冠。取自NBA on ESPN X

選擇76人是風險最小，天賦球星人手最整齊，奪冠機會最大的決定，這次是老詹24年生涯唯一一次「抱團」，因為76人爭冠團都組好了，只等老詹點頭加入。

老詹2010年加入熱火，熱火正處於青黃不接，2014年回騎士，騎士已經爛了四年，2018年去湖人，湖人已經連續四年打不進季後賽，根本是NBA大爛隊，但全世界都把老詹前三次轉隊定義為「抱團」，這不正確。

這次老詹決定加入76人，這是抱團，41歲老頭抱團取暖、拿底薪、擔任角色球員、成就隊友、努力打出最大貢獻幫助球隊奪冠。

該笑老詹還是給老詹最多讚美、祝福，你自己決定。