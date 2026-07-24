36歲「K湯」湯普森 落葉歸根勇士成了最後期盼

NBA落葉歸根故事，總是最讓人感動懷念，老球員回到夢想開始的地方退休，載入史冊，回家情懷永遠傷感動人。

36歲獨行俠射手「K湯」湯普森還剩一年1750萬美元合約，如果可能，K湯期待能重返勇士，回到生涯最輝煌，也是夢想開始的地方。

2024年夏天，34歲湯普森與勇士談續約，但勇士報價一直沒能滿足湯普森，獨行俠開出三年5000萬美元先簽後換，順利打動湯普森，獨行俠陣中有第一王牌唐西奇，還有另一張王牌厄文，2023-24年賽季才打進總冠軍賽，奪冠情勢大好，湯普森衡量市場報價和爭冠機會、球隊戰術角色，決定加盟獨行俠。

據傳湖人開出四年8000萬美元報價爭取湯普森，但獨行俠所在德州稅收比湖人所在加州更優惠，加上湯普森球路、打法、定位都符合獨行俠爭冠需求，湯普森最終選擇獨行俠，放棄湖人。這一切都沒有得到證實，湖人報價也只是說說。

人算不如天算，湯普森加入獨行俠第一季就遇上災難性打擊。 路透

人算不如天算，湯普森加入獨行俠第一季就遇上災難性打擊。

2024-25賽季唐西奇因傷只打了22場，獨行俠戰績一起沒有起色，完全失去上季打進總冠軍賽那種氣勢，湯普森先發表現在水準以上。獨行俠總管哈里森(Nico Harrison)卻在2025年2月1日發動迄今被視為「史上最大敗筆」球員交易，獨行俠送出唐西奇、前鋒莫里斯、中前鋒克萊柏，從湖人交易換來中前鋒戴維斯、後衛克里斯提和一個首輪籤。

這筆爆炸性交易到現在依然備受爭議，獨行俠竟然把鎮隊球星唐西奇如此輕易就交易出手。

接下來獨行俠命運全世界都一起見證，2025年2月1日完成交易，戴維斯穿上獨行俠球衣只打9場，3月初就傷停賽季提前報銷，一周後厄文膝蓋前十字韌帶撕裂賽季跟著提前報銷，厄文整季只打了50場。

獨行俠送走唐西奇，改朝換代，但球隊兩大核心球星戴維斯、厄文幾乎還來不及合體就雙雙傷停提前報銷，獨行俠39勝43敗西區第10，倒在季後賽附加賽。

湯普森獨行俠第一季先發72場，場均14分，三分命中率3成9，都在合格水平，獨行俠這個位置有太多球員可以扛責，兩名主力輪換前鋒華盛頓、馬歇爾，先發後衛厄文都是主力，從湖人交易過來的克里斯提在3-4月也打出生涯最顛峰表現，湯普森球權、戰術角色、戲分都不高。

2017年湯普森(左起)與柯瑞、杜蘭特合作贏得NBA總冠軍。 美聯社

2025-26賽季獨行俠還是擺脫不了傷兵噩夢，戴維斯開季打打停停只出賽20場就傷停報銷，厄文大傷手術後一直躺在傷病名單，獨行俠再度被迫推倒重建，圍繞19歲2025年選秀狀元前鋒佛雷格建隊，年老衰退湯普森已經不在獨行俠重建時間軸，直接被拉下先發。

上季湯普森場均11.7分，投籃命中率3成93，三分命中率3成83都是生涯最低，儘管三分命中率還夠水準，但湯普森已經不在獨行俠未來藍圖。

獨行俠現在除了圍繞2025狀元佛雷格打造球隊，2024年狀元21歲前鋒里薩赫也在陣中，23歲射手克里斯提，兩名主力前鋒27歲華盛頓、28歲馬歇爾都是獨行俠未來輪換主力，湯普森到期合約接下來不管是買斷或交易機率都在提高。

湯普森非常渴望回到勇士，重返生涯累積無數榮耀和情感的地方。

勇士當年三劍客湯普森(左起)、柯瑞與格林。 美聯社

一個非正式消息透露，湯普森正在等待獨行俠跟他談判，一旦談好買斷或裁員，湯普森仍期盼能回勇士，跟老隊友柯瑞、格林一起奮戰。

勇士正在等待詹姆斯最後決定，也在等待巴特勒傷癒歸來，現在又多了來自湯普森的回家情感。

除了爭冠、奪冠各種情緣和故事，全球超過一個世代勇士王朝球迷都在期待湯普森下一步。