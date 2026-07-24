把明星賽變成「趣味競賽」沒問題 那就把規則訂清楚吧！

中華職棒今年明星賽大搞「傳奇卡」，讓退役球星穿插在明星賽登板或打擊，最後讓郭天信登板救援，贏球中止他的明星賽9連敗，讓2場共8萬名球迷直呼感動，但也引發明星賽不要流於「綜藝化」、「娛樂化」的爭議，其實中職聯盟要怎麼搞明星賽，只要球迷看得開心就好，若把明星賽定位成表演賽，只要規章修正一下，就不會有媒體再質疑。

今年中職明星賽與大富翁遊戲合作，球員在比賽裝扮成遊戲角色上場比賽，在第6局開始出現「傳奇球星卡」，首日有官大元、黃忠義、張泰山、林岳平、周思齊、林威助、吳昇峰等退役職棒球星或業餘投手輪番上場，明星賽本來2分領先，但六局上官大元登板，亞冠中華隊攻下5分逆轉，最後郭天信吞下明星賽9連敗。

當天比賽選不出單場MVP，有媒體想選打進中華隊第一分的張泰山，但最後還是都沒有選，因為選了張泰山之後，就是史上第一次明星賽MVP由退役球員獲選，最後由紀錄選了當天敲出2支安打的林子豪當MVP。

中職明星賽「傳奇卡」為比賽帶來新亮點，張泰山上場代打敲安。 聯合報系資料照

第一天比賽就開始出現明星賽「綜藝化」的評論，第2天的明星賽繼續「傳奇卡」，光是王建民登板對決會其蔡其昌，大秀「ABS」挑戰，讓球迷直呼直回票價，還看到誠泰王牌投手林恩宇、林英傑投球，結果都因傷退場，後藤光尊也上來代打且與平野惠一一起把守二、游，許銘傑也登板了，高國輝、林智勝也都上來代打。

明星隊由陳鏞基轟出明星賽生涯首轟取得1比0領先，最後九局上二出局明星賽推出已換退場的郭天信站上投手丘救援，陳鏞基移防到游擊、陳傑憲到二壘，王威晨、岳東華、張奕分別守中外野、右外野及左外野，郭天信最後被許庭綸打出左外野飛球，是由張奕再見接殺，明星隊贏球中止郭天信明星賽9連敗。

這一切的一切，看在球迷眼中，真的是非常享受的2個夜晚，但套一句味全龍總教練葉君璋的話：「這不是明星賽，明星賽不是長這樣，這是趣味競賽。」他也再三地表示，但只要大家開心、喜歡就好。

味全龍總教練葉君璋的話：「這不是明星賽，明星賽不是長這樣，這是趣味競賽。」他也再三地表示，但只要大家開心、喜歡就好。 味全龍提供

美國大聯盟、日本職棒的明星賽勝負都攸關季後賽相關權益，而且他們球隊多，分成2個聯盟，自然想要在明星賽中一較高下，中職球隊少，並少了明星賽勝負慾，想要在明星賽吸引球迷進場，自然得靠一些喙頭，這幾年靠著退役OB球星的梗，賺足了票房。

中職規章中「明星對抗賽比賽辦法」明訂明星賽舉辦目的是「藉明星球員魅力，吸引更多人參與棒球運動，造成推展棒運的熱潮。」在「比賽方式」則寫著「由聯盟所屬球隊組成明星隊舉行對抗賽，比賽採9局制，平手不延長。」聯盟所屬球隊應是指6球團，並不包括退役或業餘球員。

現今明星賽重點已不在於勝負了。 中央社

這2年的中職明星賽可說是「表演賽」，會長蔡其昌也認為，當時定的明星賽這個規定，有它當時的機制，如果規章老舊了，它是可以與時俱進的，只要六隊都有共識，規章隨時可以做些調整與修正。

美國大聯盟曾於2003年至2016年期間，實施「明星賽贏的聯盟享有世界大賽主場優勢」的規定，讓明星賽勝負具有一定的份量；明年會是中職新會長主導明星賽，中職想讓明星賽「本質化」幾乎是不可能，球迷的胃口已被養大，就修改規章吧，讓明星賽合法的變成「表演賽」、變成「趣味競賽。」