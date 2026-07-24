大家都愛哈蘭德、梅西才是GOAT！26個2026世界盃的有趣統計

今年的世界盃以很多方面來說，都是前所未有的體驗，包括首度擴張為48隊，首度由三國聯合舉辦，決賽首度由歐洲冠軍和美洲冠軍對決，也是第一次出現世界排名第一和第二名的冠軍戰。美國世界盃的轉播單位福斯電視在39天賽程結束之後，整理出本屆比賽26個最值得注意的統計數字。

26.紅牌大放送。

這屆世足紅牌滿天飛，最有話題的就是美國隊巴洛根的紅牌。 路透

本屆世界盃共出現16張紅牌，是自2010年的17張後最多的一屆，2022和2018年兩屆都只有4張紅牌，加起來才8張而已。單屆世界盃最多紅牌的紀錄？2006年德國世界盃，28張。

25.Embolo假摔黃牌。

在這個VAR與攝影機天羅密網的時代，瑞士恩博洛竟然還會上演假摔。 美聯社

在八強瑞士對阿根廷一戰，前鋒Breel Embolo被VAR介入判罰假摔，吞下黃牌，兩黃換一紅被趕下場。他成為自1966年後第四位因假摔而領到黃牌的球員（2002年的Fransesco Totti，2006年的Luis Perez和Asamoah Gyan）。

24.父子檔。

阿爾及利亞的門將是法國傳奇席丹之子！ 歐新社

本屆有11位球員他們的父親也踢過世界盃。

＃法國的Lilian Thurman和Marcus Thurman

＃美國的Claudio Reyna和Giovanni Reyna

＃美國的Gregg Berhalter和Sebastian Berhalter

＃法國的Zinedine Zidane和Luca Zidane（但他為阿爾及利亞效力）

＃挪威的Erik Thorstvedt和Kristian Thorstvedt

＃挪威的Alfe Inge Haaland和Erling Haaland

＃葡萄牙的Sergio Conceicao和Francisco Conceicao

＃韓國的李乙容和李泰錫

＃蘇格蘭的Bryan Gunn和Angus Gunn

＃蘇格蘭的Patrick Kluivert和Justin Kluivert

＃阿根廷的Diego Simeone和Giuliano Simeone

23.史上第一分。

維德角、加拿大、庫拉索和剛果都在本屆比賽拿到世界盃參賽史上第一分，其中三隊甚至闖進了淘汰賽。剛果在小組賽擊敗烏茲別克，是他們史上首勝。另外埃及也在小組賽拿到首勝，甚至還在32強時於PK戰中淘汰了奧地利。

22.明日之星Mbaye。

塞內加爾的Mbaye以18歲又143天成為非洲史上最年輕進球的選手。 法新社

出生在法國的Mbaye選擇代表塞內加爾出賽，在對法國一戰的進球，讓他以18歲又143天成為非洲史上最年輕進球的選手，也是歷史上第四年輕的進球，僅次球王比利（17歲239天）、墨西哥的Manuel Rosas（18歲93天）和西班牙的Gavi（18歲190天）。目前效力於法國豪門PSG的Mbaye本屆在進攻前線1/3場的傳球成功率高達91.4%，也是唯一一位19歲以下又進球又創造五次以上機會的球員。

21.延長賽特別多。

西班牙和阿根廷的決賽是本屆淘汰賽中的第九場延長，打破之前單屆八次的紀錄（1990年和2014年），不過當然今年多打一輪32強，創紀錄也很合理。

20.加拿大終於贏了。

加拿大頭號球星Jonathan David。 歐新社

之前楓葉軍團兩次打進世界盃，分別在1986年2022年，他們都是小組賽三戰全敗，總比數為2比12。本屆他們先在首戰逼和波赫，拿下第一分，接下來打敗卡達，成就首勝，他們以B組第二首度挑戰淘汰賽，還在32強打敗南非。他們在五場比賽踢進9球，遠超前兩屆的總和。頭號球星Jonathan David也成為加拿大歷史上（男足加女足）首位在世界盃演出帽子戲法的球員。

19.更多進球。

2022年世界盃在64場比賽中，共進了172球，當時為史上最多，本屆只花了58場比賽就達到這個數字，在104場比賽後，總共進了308球。

18.比利時的尾勁。

比利時繼2018後再次上演「輸2贏3」大逆轉。 新華社

比利時在32強對塞內加爾時，進行至85分鐘時還以0比2落後，但他們在第86和89分鐘時連追兩球，最後在延長賽第125分鐘再進制勝球，3比2勝出。上一支能在淘汰賽克服兩球的球隊，正是2018年的比利時，在16強時讓日本飲恨。 Youri Tielemans在124:44的進球是世界盃歷史上最晚的一顆，他們也是史上第一支在第85分鐘時還落後兩球，最後正規90分鐘踢完沒被淘汰的球隊。

17.巴拉圭的歷史性冷門。

巴拉圭在32強淘汰德國，兩隊的世界排名相差31名（德國第10，巴拉圭第41），是FIFA自1992年導入世界排名後第四大的一場冷門。這場也是德國自1998年後首度在淘汰賽上半場落後。

16.西班牙國門Simon的鐵門。

西班牙Simon本屆守門只丟1球拿下金手套獎。 歐新社

在八強對比利時的失球，讓Unai Simon跨屆的649分鐘不失球的世界盃紀錄終止，但他也超越了德國女足門將Nadine Angerer的622分鐘紀錄。Simon本屆八場比賽，他有七次完封，也是世界盃紀錄。

15.摩洛哥當領頭羊帶領非洲出頭天。

本屆非洲有破天荒的十隊入圍，更讓人驚訝的就是其中九隊進軍淘汰賽（之前最多就是兩隊而已），而摩洛哥又是走最遠的一隊，他們也成為非洲史上第一支連兩屆挺進八強的隊伍。

14.德國的沒落。

世界排名第10的德國這次在32強淘汰賽就出局。 美聯社

連續三屆世界盃決賽的參賽國中，沒有德國隊的身影，是自1954年之後的頭一遭。德國自二戰之後，連續16屆參與世界盃，但近三屆是最讓人失望的。

13.巴西的冠軍荒。

巴西的冠軍荒將延續到28年。 路透

巴西自從1958年首度奪冠後，目前的五冠還是世界第一，但他們今年再度和金盃無緣，讓他們要等到2030年才有機會搶第六冠，距離上次封王起碼要相隔28年，超過他們之前最長的紀錄（1970年至1994年）。巴西在32強就被挪威淘汰，是1990年後，巴西首次未能晉級八強。

12.四十歲的活龍。

今年有四位傳奇入列史上前十老的參賽選手，這四位四字頭的選手分別是C羅、Luka Modric、Edin Dzeko和Guillermo Ochoa，本屆也都有上場，C羅甚至在32強還有進球，成為史上最資深在淘汰賽進球的球員。

11.墨西哥主場連勝紀錄終結。

墨西哥在16強賽被英格蘭終結主場不敗紀錄。 新華社

他們在16強在阿茲特克球場敗給英格蘭，終結了他們幾項主場紀錄：

＊自2018年友誼賽敗給智利後，第一次主場輸球

＊自2013年世界盃資格賽輸給宏都拉斯後，第一次在正式比賽中主場輸球

＊墨西哥在阿茲特克球場世界盃首敗（8勝2和1敗）

＊墨西哥世界盃主場歷史第二敗—上次輸球是1970年八強敗給義大利

＊墨西哥在21世紀首度在阿茲特克球場被進三球（1999年八月4比3擊敗巴西）

10.維德角和Vozinha一戰成名。

小國維德角在世界盃踢出驚奇，除了阿根廷外是唯一在正規時間逼和冠軍西班牙的球隊，40歲門將Vozinha更是一夕爆紅。 新華社

人口僅僅五十多萬的維德角成為世界盃史上晉級淘汰賽的國家中最小的，也是自2010年斯洛維尼亞後，第一支世界盃菜鳥就能小組出線的。他們在小組賽三場都沒輸，也是菜鳥中自2002年塞內加爾之後首次。而且他們面對冠軍西班牙和亞軍阿根廷，都能在90分鐘踢完不敗，而他們和西班牙世界排名相差65名，也是史上能拿分的下位球隊最大差距。Vozinha也成為史上第三位年滿40歲還能拿到兩場世界盃完封的門將（Peter Shilton和Dino Zoff）。

9.Balogun和美國派。

Balogun在對巴拉圭一戰梅開二度，成為美國自1930年後首位在世界盃單場進兩球的球員。他本屆共進三球，是美國史上第五位能在世界盃進三球的人。美國隊五戰中取得三勝，是歷史單屆最佳。其中在32強中以2比0擊敗波赫，是他們自2002年後首度的淘汰賽勝利，也終止了他們對歐洲球隊的十連敗（連12不勝）。本屆美國隊共進11球，為單屆史上最多。Marcus Tillman在對波赫和比利時的比賽都有進球，成為美國歷史上第一位在淘汰賽連兩戰有進球的選手。

8.大家都愛Haaland。

哈蘭德無愧為進球機器美名，第一次踢世界盃就攻進7球。 歐新社

他是世界盃史上第一位分別用右腳和左腳，都有在禁區內和禁區外進球，還有用頭槌也進球的人。在挪威敗給英格蘭之前，Haaland已經連續14場正式國際賽有進球，期間共進了27球，在55場國腳生涯中，共進62球。他在本屆一人就進了七球，這和挪威團隊在前三屆世界盃參賽中總進球數平手；Haaland還在五次出場中，四次踢進比賽制勝球。

7.墨西哥明日之星Mora。

中場神童Gilberto Mora在32強時，以17歲259天站上先發11人，成為自1958年比利之後，淘汰賽中最幼齒的先發選手。他在開幕戰對南非時替補上場，才17歲240天，成為中北美洲歷史最年輕的出賽球員。他也創下史上地主國最年輕的出賽紀錄。

6.大賽Jude。

貝林漢有望接棒凱恩成為英格蘭新希望。 法新社

Bellingham國腳生涯共踢進13球，其中有10球是在世界盃和歐錦賽兩大國際賽中所進，他今年成為英格蘭史上單屆世界盃進球王（七球），也和Mbappe比肩，是史上唯二在23歲達成八顆進球的人。他在對墨西哥和挪威時都進兩球，成為自比利（17歲249天）後最年輕在淘汰賽連兩場梅開二度的球員（23歲12天）。才出賽兩屆，他的八顆進球就已經在英格蘭史上排名第三（Harry Kane—16；Gary Lineker—10）。

5.C羅的最後一舞。

C羅確定完成世界盃最後一舞。 美聯社

41歲的C羅確定告別世界盃，他的六屆參賽留下這些傳奇：

＊史上唯一一任六屆都有進球（不論男女）

＊史上最老在淘汰賽進球

＊11位曾進過11顆世界盃進球的人之一

＊葡萄牙隊史世界盃進球王（以11顆超越黑豹Eusebio的9顆）

＊世界盃史上第二老上場球員（Roger Milla在1994年的42歲還是紀錄）

＊大賽（世界盃加歐錦賽）參與34球（25進球+9助攻），是歐洲球員自1966年後最多

4.阿根廷詭異的冠軍戰。

藍白軍團在正規90分鐘中，居然一次射門機會都沒有，是決賽前所未見的事情。自1966年後所進行的900場世界盃中，這也僅僅第三次發生。

3.西班牙的輕騎過關。

西班牙奪冠成為世界上頭一支同時擁有男女世界盃冠軍的國家。 美聯社

西班牙男足的第二座世界盃冠軍，讓他們成為世界上頭一支同時擁有男女世界盃冠軍的國家，也是史上第三支歐洲冠軍接下來奪得世界盃的（1974年德國和2010年的西班牙）。而他們在國際賽的38連不敗（29勝9和），也是世界第一（超越義大利之前在2018至2021年寫下的連37場紀錄）。西班牙八戰中只失一球，是史上奪冠球隊最少，七場完封締造世界盃新高。隊長Rodri成為西班牙史上第一位世界盃金球獎得主，也是史上第11位拿到世界盃冠軍、世界盃金球獎和歐冠冠軍的好手。而世界盃決賽史上最年輕的兩位選手，都在本屆的西班牙隊中，分別是Lamine Yamal和Pau Cubarsi。

2.Mbappe的傳奇地位。

姆巴佩就是世界盃的進球機器！ 法新社

Mbappe三屆參賽，22場比賽就進了22球，這是世界盃史上（不管男女）的進球紀錄，他也成為史上唯一一位在兩屆都進八球以上的人，淘汰賽階段進過14球也是紀錄。27歲又201天的Mbappe達標世界盃20場出賽，打破之前Wladyslaw Zmuda的紀錄。而他在八場比賽中貢獻制勝球，也是史上最多。他的22顆進球中，19顆是在運動戰中締造，和梅西並列第一。

1.梅西才是GOAT。

梅西雖然無緣率阿根廷衛冕世界盃，但仍無損他的GOAT地位。 法新社

梅西的21顆世界盃進球雖然少Mbappe一顆，但他的6記禁區外長射是世界第一。他還貢獻了12次助攻，也是歷史一（自1966年有統計以來），其中10記是在淘汰賽，也是前無古人，16強對埃及時的助攻，讓他成為史上唯一一人在六屆世界盃都有助攻。對阿爾及利亞一戰的帽子戲法，改寫了之前由C羅保持的最老帽子戲法紀錄（38歲又357天，超過33歲的C羅）。梅西自上屆世界盃以來，連九場有進球，和淘汰賽連六場進球，都是歷史第一，他也是史上唯二兩度拿下世界盃金球獎（2014和2022年）和三度踢進決賽的人。在世界盃歷史上，沒有人踢的比賽（34場）和勝場（23勝）比梅西還多，而他曾對15個不同的對手進過球，也是史上第一。