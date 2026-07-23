中職／高中軟式組應屆生職棒第一人 金門洪嘉恩想挑戰極限

甫獲職棒中信兄弟第一輪、味全龍第九輪指名的許書誠、洪嘉恩來自金門，成為地方大事，尤其洪嘉恩是金門三級棒球培育出來的球員，更具特殊意義，他坦言責任不小，躍躍欲試，看自己能向上衝擊到什麼程度。

洪嘉恩三級棒球在中正國小、金城國中、金門農工打球，金門農工是軟式組球隊，資深教練黃國偉帶隊20年，他直言，洪嘉恩在金門土生土長，是第一位高中軟式組應屆生獲職棒指名的球員，意義重大。

洪嘉恩在6月29日選秀當天到台鋼科大報到，才進宿舍安頓好，跟學長一起看選秀直播，他說，看到七、八輪沒著落，就到外面丟球動一動，沒多久就聽到有人大喊自己名字說選上了，「很興奮，像在做夢一樣，軟式組球員能被選上，感覺自己破紀錄了。」

金門農工在114學年高中軟式聯賽榮獲第四名，創隊史紀錄。圖／學生棒球聯盟提供

洪嘉恩曾在黑豹旗投出138公里球速，吸引外界目光，其實他在6月下旬參加味全龍閉門測試會時，還投到141公里，突破個人極速，也是獲得青睞的原因之一，他坦言，升高三這一年相當關鍵，黑豹旗對羅東高工以及玉山盃對桃園市平鎮高中聯隊先發受到不小刺激，深刻認知到自己跟強隊的差距，「回去心態有改變，更認真練球，像是加強小肌肉較細膩的動作。」

洪嘉恩的爸媽則是他最大後盾，爸爸是台灣苗栗人，媽媽是中國江西人，定居在金門快20年，洪爸在苗栗維真國中時曾打過棒球，心中藏著對棒球的熱愛，洪媽說，嘉恩在小二就加入樂樂棒球隊，小三正式打球，國小身材沒有特別高，到國三約長高10公分，最近量身高，已經有186公分，只是體重才71公斤，真的太瘦。

洪嘉恩(左)自中正國小展開棒球路。圖／洪嘉恩提供

洪嘉恩說，國中剛畢業時球速還不到120公里，高中進步很多，其實高中一度有考慮到台灣加入木棒組球隊，但最終還是選擇留在金門，金門出去的選手很容易被看輕，自己代表金門，也想好好努力，看自己天花板可以到哪裡。