亞洲職棒打回大聯盟！ 本季光芒馬丁尼茲、國民葛里芬是最佳代表

旅日、旅韓就是神！這句話在這幾年是不是越來越常聽到了呢？自從2010年路易斯(Colby Lewis)成功從日職投回大聯盟，並繳出王牌級表現後，陸續有從亞洲打回大聯盟的案例，而今年又多了位入選明星賽的葛里芬(Foster Griffin)，此外近年韓職的成功案例也越來越多。當然更早之前台灣也有幾位洋將成功打回大聯盟的例子，並出現「旅台就是神」這句球迷間的玩笑話，至今仍為球迷津津樂道。以下按照打回大聯盟後的成績來排序這10大球星，他們過去都曾是大聯盟知名度不高的棄將，因此才來亞洲討生活，最終還能重回大聯盟並成為棒球最高殿堂的球星，所以每位都有段勵志的故事。

1. 魔拉，1998年中華職棒三商虎

前金鶯球員魔拉，曾經效力中職三商虎。 歐新社

台灣球迷最津津樂道的魔拉(Melvin Mora)不但是亞洲職棒成功打回大聯盟的大前輩，時隔多年他仍是這批球員當中最成功的一位。他1998年來台加入三商虎前曾在太空人小聯盟體系待了6季，但始終無法升上大聯盟。他當年在中職雖只出賽44場，但留下了.335打擊率、.906OPS、3轟、11打點及37盜的成績，只能用短暫但堪稱傳奇來形容。他在季中離開三商虎並重回大聯盟體系加入大都會，隔年終於在大聯盟初登場。1999年他在國聯冠軍系列賽有.429打擊率、1.143OPS的演出。後來他被交易到金鶯，開啟了生涯巔峰。他曾兩度入選明星賽，2003與2004是他最成功的兩季，尤其04年他寫下.340打擊率、.981OPS、155OPS+、27轟、104打點、5.6bWAR的成績，並拿下銀棒獎與些許MVP選票。他在大聯盟累積了1503安、171轟的數字，退休後入選金鶯與委內瑞拉棒球名人堂。

現年35歲的馬丁尼茲(Nick Martinez)今年投出大聯盟生涯年。 美聯社

現年35歲的馬丁尼茲(Nick Martinez)今年投出大聯盟生涯年，目前繳出9勝2敗、2.59防禦率、111.1局的優異表現，其1.6保送率更是美聯榜首，讓他生涯首度入選明星賽。他到日本投球前曾在遊騎兵待過四季，2018年不被續約(non-tender)後選擇加入日本火腿。2021年他轉戰軟銀，以9勝4敗、1.60防禦率、140.2局、138三振的優質成績獲得重回大聯盟的機會，2022年他加入教士隊，那年他在季後賽有相當出色的中繼表現，三個系列賽共投11局只失1分。2024年他在紅人隊相當成功，主投142.1局有10勝7敗、3.10防禦率、1.1保送率的演出。今年他以1年1300萬美元的合約加入光芒，可說是從亞洲職棒重回大聯盟最成功的投手。

麥可拉斯從日職投回大聯盟第一年就一鳴驚人，獲得賽揚獎第6高票。 法新社

麥可拉斯(Miles Mikolas)加盟讀賣巨人前曾待過教士與遊騎兵，遭遊騎兵釋出後才到日本打球。他在日職展現一流的宰制力，2015年防禦率和WHIP分別只有1.92與0.90，2017年他吃了全日職最多的188局，並以187K拿下央聯三振王。2018年他以2年1550萬的合約重返大聯盟加入紅雀隊，且一回美國就一鳴驚人，寫下18勝4敗、2.83防禦率、200.1局、1.07WHIP、1.3保送率、5.1bWAR的王牌級成績。他是該年國聯勝投王、勝率與保送率的榜首，並獲得賽揚獎第6高票，至今仍是亞洲職棒重回大聯盟的投手中最成功的一季。這使他隔年獲得4年6800萬的大約。不過麥可拉斯2019年就開始走下坡，除了2022年有反彈外都差強人意，使他在本榜排名次於馬丁尼茲。但值得一提的是他2019年季後賽表現出色，兩個系列賽共投12局只掉2分

4. 凱利，2015~2018年韓國職棒SK飛龍

凱利回到大聯盟後成為響尾蛇最穩定的「工作馬」。 法新社

凱利(Merrill Kelly)去韓國打球前都沒上過大聯盟，他在光芒體系待了5年，被釋出後才轉戰韓職。他在SK飛龍的四年展現耐投的功力，尤其2016年投了200.1局，2017年則拿下三振王。他2019年加入響尾蛇隊後才在大聯盟初登板，當時已30歲。凱利最成功的一季是2023年，那年他主投177.2局，成績為12勝8敗、3.29防禦率、187三振。他那年季後賽共主投4場先發，防禦率僅2.25，在世界大賽更有7局失1分的好投。凱利最成功的一季或許沒有馬丁尼茲與麥可拉斯優異，但重回大聯盟往往能穩定吃局數，生涯累積16.3bWAR為本榜投手之最。

5. 路易斯，2008~2009年廣島鯉魚

路易斯(Colby Lewis)是成功開啟2010年代日職投回大聯盟的先鋒。 路透

路易斯(Colby Lewis)是成功開啟2010年代日職投回大聯盟的先鋒。他曾是第一輪選秀與兩度入選Baseball America百大新秀的大物，2003年曾替遊騎兵先發過26場，但防禦率高達7.30。2007年他被皇家釋出後隔年加入日職廣島鯉魚，他成為廣島的王牌投手，連兩年拿下央聯三振王。時任遊騎兵總裁的萊恩(Nolan Ryan)在看了路易斯在日職的投球影片後，決定將他簽回他在大聯盟的起點。路易斯重回大聯盟的第一年終於兌現天賦，繳出201.1局、196K、3.72防禦率的佳績。他最為人所稱道的是2010和2011年季後賽的表現，這兩年遊騎兵都打進世界大賽，尤其2010年共主投4場先發，繳出3勝0敗、1.71防禦率、26.3局的超優表現。

6. 費迪，2023年韓國職棒NC恐龍

費迪本季依然留在大聯盟，是白襪先發輪值之一。 路透

費迪(Erick Fedde)和路易斯一樣曾備受期待，是選秀第18順位、三度入選Baseball America百大新秀的大物。他在國民隊體系共待8年，其中6年在大聯盟，2021、22年雖各有27場先發，但都表現不佳，始終無法兌現天賦。後來國民不予續約，他才選擇轉戰韓職。他在韓職展現前大聯盟大物新秀的實力，以20勝、2.00防禦率與209三振成為韓職史上首位三冠王，並拿下年度MVP與崔東原獎。這讓他隔年得到2年1500萬的合約重回大聯盟加入白襪隊。2024年他在白襪表現優異，季中被交易到紅雀隊，整年合計繳出177.1局、3.30防禦率、1.16WHIP、5.6bWAR的王牌級數據，總算在大聯盟揚眉吐氣。其該年5.6bWAR與2004年的魔拉並列本榜單季最高。

7. 葛里芬，2023~2025年日本職棒讀賣巨人

今年葛里芬重返大聯盟後投出令人意外的佳績，且是新人王強力競爭者。 美聯社

今年葛里芬重返大聯盟後投出令人意外的佳績。他過去是選秀第28順位的球員，在皇家體系待了9年之久，由於在大聯盟只投過8局，因此即便他上一次在大聯盟出賽已是久遠的2022年，今年仍保有新人王的資格。葛里芬在日職三年總計防禦率為出色的2.57，去年雖只投78局，但防禦率僅1.62。今年他以一年550萬的合約加入國民，看價碼就知道他並不特別被看好，但卻意外繳出11勝2敗、2.68防禦率、117.1局的王牌級成績，讓他重返大聯盟第一年就入選明星賽，且以30歲之齡成為新人王的強力競爭者。

8. 貝坦古特，2000年日本職棒橫濱

很多人可能淡忘了貝坦古特(Rafael Betancourt)這位印地安人隊曾經的牛棚大將，委內瑞拉籍的他曾在2007年以31個中繼點拿下美聯中繼王，當年他的防禦率僅1.47、bWAR高達4.7，可說是以中繼投手的身分繳出王牌投手級的貢獻。他最初是紅襪農場出身，1999年被釋出後隔年加入日職橫濱，留下28.2局的投球紀錄。2001年他又重返紅襪小聯盟體系，2003年才加入印地安人，終於在該年初登大聯盟。除了2007年之外，他2012年在落磯也有31次救援成功的表現，是常被忽略的從日職投回大聯盟的球員。

9. 佛格森，2007~2009年阪神虎、歐力士

佛格森是巨人2012奪冠功臣之一。 美聯社

這位2012年巨人隊季後賽的英雄很難讓人遺忘。佛格森(Ryan Vogelsong)去日職前在大聯盟體系待了9年之久，其中6年有上大聯盟，2004年在海盜有投到133局，但防禦率高達6.50。他在日職三年表現也不算特別突出，總計防禦率為4.17。他2010年重回大聯盟體系，分別待過費城人與天使隊，但沒能升上大聯盟。2011年他回到他的第一支大聯盟球隊巨人隊，那年他終於投出成績，繳出179.2局、2.79防禦率的數據，並入選明星賽。他最為人所稱道的是2012年季後賽的神級演出，三個系列賽共先發4場，寫下3勝0敗、1.09防禦率的驚人數字，幫助巨人拿下世界大賽冠軍。2014年他依舊是巨人奪冠的主力。可發現多位有亞洲職棒經驗的球員，回到大聯盟後都在季後賽有很好的表現，或許在海外討生活的經驗，成就了他們極高的抗壓性。

10. 譚姆斯，2014~2016年韓國職棒NC恐龍

譚姆斯是近年亞洲職棒重回大聯盟最讓人印象深刻的打者。 路透通

2017年譚姆斯(Eric Thames)從韓職回歸大聯盟後敲出驚人的31轟、.877OPS曾經成為熱門話題。他算是韓職成功打回大聯盟的開拓者，算是讓人見識到韓職的水準。他在2011、12年上過大聯盟，13年沒能在大聯盟出賽後隔年轉戰韓職。他在韓職三年繳出恐怖的成績，共敲出124轟，累積OPS高達1.172，2015年更以47轟、40盜成為亞洲職棒史上首位40-40的球員。2017年他以3年1600萬重回大聯盟並加入釀酒人隊。他除了那年一鳴驚人外，2019年也有25轟的成績。

遺珠：弗列克森(Chris Flexen)、彼得(Peter Moylan)與費古洛(Nelson Figueroa)分別曾在韓職斗山熊、中職誠泰與統一打過球，他們回到大聯盟後也都各自有過出色的表現，但未能進入本榜前10只能列為遺珠。而曾在日職待過三年，去年在韓職拿下投手三冠王的龐斯(Cody Ponce)，雖然今年只出賽一場就因傷報銷，還是令人期待他傷愈復出後的表現。另外像蘇亞瑞茲(Robert Suarez)是墨西哥聯盟出身，進入日職前都沒在大聯盟體系待過，因此這類球員並未列入本文。