世人都唾棄阿根廷球員賽後揍西班牙那一拳 然而事實真相是...

當阿根廷長時間無法掌控球權，只能被動讓對手擺佈，一次又一次重演防守被破防，而這樣的戲碼，整整走完90分鐘加延長賽的30分鐘，因為有神勇的藍白軍門將馬丁尼茲(Emiliano Martinez)，在整場比賽面對西班牙禁區外射門有達12次，禁區內射門則是有8次，馬丁尼茲成功撲救11次對手射門射正，唯一一次無法擋，西班牙再度利用阿根廷的防守盲點，就是太專注球，反而沒去注意到人，因為西班牙的跑位滲透，做得很徹底，也因為如此，阿根廷被重重一擊。

西班牙在前場匯集大量進攻球員，只要球權一丟，立刻在阿根廷半場，發動窒息式的高位逼搶，這讓阿根廷中場一拿到球，就馬上陷入4至5位對敵球員包圍逼搶而生亂，根本無法發動快速反擊，持球時間已經遠遠落後，西班牙引以自豪(TIKI-TAKA)「短距離傳送和球員頻繁跑動」，完全掌控比賽節奏及有效消耗阿根廷球員體能，控球權的壟斷，「無敵艦隊」一直往「藍白軍團」的軟肋放箭，阿根廷主帥想辦法要破除被歐洲軍「鎮壓」的對策，更尷尬是下半場延長賽第3分鐘時，費南德斯(Enzo Fernández)，領到第2張黃牌轉紅牌被罰出場，以10人對11人局面，這讓阿根廷的處境更加嚴峻。

延長賽一開始，總教練斯卡洛尼(Lionel Scaloni)不得不改變陣型，以4-4-1 陣型來迎戰，西班牙尖銳攻勢，如潮水一波一波翻騰上來，延長賽第106分鐘時，(尼科-威廉斯)Nico WILLIAMS在球門左側底線，把球頭頂到小禁區內，沒人盯防的費蘭-托雷斯(Ferran TORRES)，在大禁區等待機會，當球一彈跳後他馬上補上一腳，球就應聲破網，攻入全場唯一進球，西班牙憑藉此顆進球，以1比0絕殺阿根廷，問鼎隊史第二次的世界盃寶座。

西班牙球員加維跑到(左)跑到阿根廷球員區去挑釁。 歐新社

當比賽結束後，世界看到的是阿根廷球員輸球還打人！但世界沒看到的是，當西班牙其他球員都在慶祝時，西班牙球員加維(Gavi)，跑到心情低落的阿根廷球員面前說：「今天沒有裁判、沒有VAR暗地幫忙，你們梅西隊長沒戲唱。」當時聽到這句話時，血氣方剛的萊安德羅-巴瑞德斯(Leandro PAREDES)，當然沉不住氣，去找加維算帳，而世界看到的是一群不服輸失敗者，找西班牙球員鬥毆的衝突製造者。

賽後，當斯卡洛尼擠出最後一絲的勇氣，把心情把持住後，他走到球場上一一去跟西班牙球員握手及擁抱，這一幕世界的眼睛，也不願意去看一眼，所看到的是阿根廷球員領完獎牌，非常沒有禮貌的背對的頒獎台，而事實是這群藍白軍，走到球場另一側，正面對成千上萬的支持者，用他們共同的歌聲，感謝他們不辭千里，花許多錢買機票及昂貴門票，風塵仆仆來到這遙遠美國，只為了支持所心儀的阿根廷國家隊。

即使發生賽後衝突，阿根廷球員(右)賽後仍是向西班牙球員祝賀。 法新社

當賽後記者會進行到尾聲時，斯卡洛尼平靜帶著惋惜的語調回答說：「傷兵、費南德斯的紅牌和球員嚴重體能消耗，影響比賽後半段的變陣限制，發生太多非預期的負面突發狀況，賽況關鍵防線上的傷兵，教練團被迫更換4名後衛中的 3 位，這些非自願的傷退換人，讓教練團無法在戰術上進行彈性的調整。」，接下去又針對那張很「傷」的紅牌表示：「當費南德斯領到第二張黃牌及轉紅出場，我認為裁判，其實可以避免給出第一張黃牌，因為他只是因為抗議裁判該判沒判，我了解在世界盃決賽高壓環境下，有些狀況很難說，因此我不發表任何怨言；我要特別提尼古拉斯-塔格利亞菲可(Nicolas TAGLIAFICO)，所展現的硬漢精神，我曾在比賽中4次詢問他，是否需要被換下，而他的回覆，堅決拒絕下場，因為他知曉防線已經沒有人可換，這就是存在於我們骨子裡，阿根廷國家隊獨有的(DNA)。

隨著記者會尾聲斯卡洛尼分享說：「關於未來計畫安排，在這個時間點，我還沒有答案，但整個賽事教練團還是球員，我們都已經毫無保留地拼到最後一刻，所以此時此刻的我需要時間好好思考，對團隊是合情合理；阿根廷代表隊總教練這個職位非常奇妙、非常美好，是我這輩子從未想過的，〈此刻斯卡洛尼情緒激動，語帶哽咽，停頓數秒〉讓我先停一下，因為我現在沒辦法繼續說，抱歉，這是真實的我。」。

阿根廷教頭斯卡洛尼(左)興西班牙球員。 路透

當斯卡洛尼把心情調整好後又說：「一路走來，我們努力所得到結果，是我們教練團及所有隊友，這輩子從未想過能達到的高度；所以，如果還要繼續走下去，需要具備很多條件，尤其是我須要讓自己「重新開機」，必須重新建立一個像現在這樣的團隊，而這支隊伍很難複製、很難再組建起來的。」此刻的斯卡洛尼再度流下英雄淚說：「 我心真的很痛，這種痛至靈魂很難形容，我很抱歉。」。

當記者會結束後，回想斯卡洛尼提到已故的阿根廷國家隊的前總教練亞歷山卓-薩維夏(Alejandro SABELLA)；當2014巴西世界盃，藍白軍在冠亞軍戰延長賽惜敗德國後，對著當時梅西也是一員的「藍白軍團」發表展現尊嚴、紀律與團隊精神的感言，而這段歷史與現今的斯卡洛尼在2026年決賽的失利產生情感共鳴，「痛徹心扉但贏得尊嚴」，這傳承阿根廷國家隊「堅韌不拔」核心精神。