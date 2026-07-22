中職／「蝦輝」轉換身分貢獻更大 助陣悍將外野不再瞎揮

外野陣容曾是富邦悍將最豪華的一環，胡金龍、林哲瑄、高國輝三人坐鎮，幾乎是最不需要擔心的位置。然而隨著他們逐漸轉隊及凋零，外野接班問題浮現，彷彿就是當年「三番刀」退役後，多年找不到接班人的翻版。養成不佳的情況下，長期悍將外野戰力不足，直到今年才總算出現轉機，而幕後推手正是當年的球星─林哲瑄、高國輝。

2017年富邦接手豪華外野陣容，球隊在選秀策略上主要補強投手與內野，外野並未刻意著墨。富邦除找回江少慶、張育成等旅外大咖，前三輪多半選擇內野手如王苡丞、董子恩、王念好等，投手則有羅國華、陳品學、朱益生、林聖榮等，但多是失敗投資。外野方面，除了陳真之外，幾乎都是四輪以後才開始物色。王正棠、陳品捷雖可內外兼修，但當時都是以內野手身份入選。這樣的選秀策略，埋下了外野補強不足的隱憂。

申皓瑋是悍將近年來少數培養出上的了檯面的外野手。圖／富邦悍將隊提供

隨著旅外三星逐漸淡出，外野缺口浮現，悍將始終無法排出強力的先發名單。除了培養多年的申皓瑋外，其他只能依靠中後段選秀的小將，或是戰力外補強、內野改練來填補空缺。陽耀勳曾被找來補強，葉竹軒、于森旭、陳品捷、張洺瑀、王正棠等人支援外野，原本改練內野的高國麟也重操舊業。這些案例凸顯了外野養成不足的現實：沒有即戰力或潛力新秀的加持，外野只能靠臨時拼湊，難以形成穩定戰力。

2025年的狀況，正是悍將這幾年外野養成失敗的縮影。外野出賽比例最高的是申皓瑋、陳真、孔念恩、周佳樂。申皓瑋的打擊成績，整體不是非常穩定，但因為沒人比他好或教練不敢用其他人，仍佔據大量上場機會，形成典型的養成不良型態。陳真、孔念恩、周佳樂雖然年輕，但上場時間不固定，一下天天用，一下完全不給機會，導致難以調整與累積經驗。這些球員並非沒有潛力，而是因為調度僵化，難以提供穩定貢獻，結果是外野「看似有人，卻缺乏戰力」。

到了2025年下半年，球隊開始大幅改造外野陣容，選秀策略也有所調整，在第二輪選走外野手劉承祐，並簽下自培球員童堉誠。2026年再找來有經驗的林書逸，並網羅洋砲邦力多補強火力。更重要的是教練團的全面改革，一方面引進多位具備日職經驗的教練，他們注重細節，帶來不同的思維；另一方面結合運動科學的分析方法，從數據檢測到體能調整，讓養成更有系統化的基礎，並且改變了用人哲學，讓球員在升降之間能快速調整，避免過去「打不好卻仍佔據時間」的僵化狀況。

林哲瑄、高國輝轉任教練後，結合日系與運科思維帶動外野重建。聯合報系資料照

同時，富邦也安排退役球星林哲瑄、高國輝赴日職受訓，分別擔任外野與打擊教練，接掌兩個最棘手的位置。他們熟悉悍將球風，又能把日職的養成理念與細節帶回來，成為新秀最直接的指導者。日系教練團重視細節，加上紀律與公平用人，搭配運科的科學化訓練，再結合兩大旅美球星的技術傳承，意外收到很好的成果。蝦、輝兩人轉換身分後，著實讓外野養成真正開始走上正軌，不再找不到方向的瞎揮，逐漸打出穩定戰力。

從增加人手的競爭，到教練團的改變，悍將外野已展現出不同氛圍。原本苦無機會的張洺瑀，躍身成為開幕戰球員，已是令人驚豔的調度。最具代表性的就是王苡丞，他原本是內野手，轉往外野的過程中攻守都跌落谷底，一度差點成為戰力外，但在教練團的協助下逐漸走出低潮，重新找到定位，並在外野打出代表作，甚至拿下單場MVP，成為重要戰力。其他像林書逸、童堉誠、孔念恩，則在狀況好時能輪替上場，提供更多選項。這樣的氛圍，讓外野從「打不好卻仍佔據時間」轉變成「人人有機會，必須靠表現站穩」，真正展現出競爭激烈、多點開花的新局面。

王苡丞本季開始轉守外野，在蝦、輝調教下終於打出一片天。圖／富邦悍將隊提供 陳宛晶

綜合來看，今年的悍將外野，是教練團期待產生的隊內競爭，而且不斷嘗試新的選項，讓競爭十分激烈。外野過去「蝦、輝」有著輝煌的歷史，在退役後化身改革推手，轉換身分反而貢獻更大，有機會讓外野再度成為教練團甜蜜的負擔，不再只是上場瞎揮，而是打出真正的雄風。