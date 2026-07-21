鄭宗哲能在紅襪站穩嗎？三成打擊率背後真正的考驗才剛開始

鄭宗哲不會成為拯救紅襪的救世主，紅襪也從來沒有把這項任務交給他。身高5呎8吋、從未被列入全美頂尖新秀之列，生涯又曾在短短一個多月內輾轉匹茲堡海盜、坦帕灣光芒、紐約大都會、華盛頓國民等不同隊伍，鄭宗哲進大聯盟的道路，從來不是一條受鎂光燈簇擁的康莊大道，更像是必須不斷證明自己「有用」的邊緣人， 他能不能守？能不能跑？能不能選到保送？面對投手時，棒子給力嗎？

今年7月9日，美國媒體曾以他前22個打數為基礎，指鄭宗哲雖只有一支二壘安打、兩次盜壘失敗，但擊球品質、選球與速度都出現正面訊號。十天後（7月19日）樣本依然小，卻足以讓我們把問題問得更精確：鄭宗哲究竟只是短期三成打擊率，還是真有留大聯盟的條件？截至7月17日，鄭宗哲效力紅襪12場、38個打席，繳出打擊率.303、上壘率.368、長打率.333的成績，另有5分打點並跑回6分。從傳統數據看，這是相當漂亮的新人成績單；但若拆開進階數據，則是優點與限制都鮮明的球員。

鄭宗哲在紅襪的打擊率達.303，看似超過多數先發打者，但他的BABIP，也就是「場內球形成安打的比率」高達.435，遠高於一般打者長期維持的水準，代表他的安打數多少受益於落點、速度與短期運氣。當然，鄭宗哲並不是全靠強運，他有頂尖的跑壘速度，左打又比右打更快上一壘的壘包，確實可能比一般人多跑出一些內野安打；可即使考慮這些條件，.435的BABIP依然很難持續。換句話說，若往後擊球內容沒進一步改善，三成打擊率大概率會向下修正，之後能不能維持在.240至.260間，同時保有高上壘率，才是他能否生存的關鍵。

鄭宗哲的三成打擊率大概率會向下修正，之後能不能維持在.240至.260間，同時保有高上壘率，才是他能否生存的關鍵。 路透

正面訊號是，他目前的預期加權上壘率xwOBA為.337，高於實際的.317。這表示依擊球速度、仰角、三振與保送等因素計算，進攻內容並沒表面上單薄，甚至可能比實際結果稍好。他的wRC+為98，意思是整體進攻貢獻約比聯盟平均低2%。對一名剛升上來、價值建立在防守與速度的游擊手而言，這已經相當有意義。關鍵是紅襪不需他成為中心打者，只要不是「自動出局數」，防守與速度便可替他創造位置。

鄭宗哲目前的保送率為10.5%，高於多數新人的合理期待。這與媒體撰文提到的選球能力相符：他的追打率一度只有25.6%，代表不太容易被引誘出棒，也願意等自己能夠處理的球。這是非常重要的生存工具。沒有長打火力，若連保送都選不到，就必須靠極高打擊率才能維持進攻價值，對鄭宗哲而言，穩定選球可讓他即使只有.240或.250打擊率，仍有機會將上壘率維持在.320以上。

然而，他的三振率也來到28.9%。對一名幾乎沒全壘打、ISO純長打率只有.030的打者而言，這是必須正視的警訊。一般來說，球隊可容忍長打者頻繁三振，因為一旦擊中球，便可能形成二壘安打或全壘打；但鄭宗哲目前沒全壘打，長打率也只有.333。如果一名缺乏長打的打者接近三成打席以三振結束，剩餘能轉化成安打、推進或製造守備壓力的機會就被壓縮，這是最重要的調整，鄭宗哲不需把自己改造成全壘打製造機，但必須利用揮棒控制與速度，增加界內球數量，三振率若能降至20%至23%左右，帶來的價值可能比多敲長打更大。

目前的樣本雖小，但跡象顯示他有幾項足以生存在大聯盟的條件，接下來只要證明自己能以替補身份給予支援，就能創造留在名單內的價值。 路透

鄭宗哲最醒目的工具仍是速度。他每秒29.2呎的衝刺速度，曾排大聯盟第94百分位，亦即比約94%的球員快。這能力不只可用在盜壘，也能增加內野安打、從一壘推進到三壘，並擴大游擊區的守備範圍。但速度快，不代表現階段就是成熟的跑者，盜壘不是單純比百米速度，而是起跑判斷、投手動作、捕手傳球、離壘距離與情境選擇的綜合結果，鄭宗哲的速度達大聯盟頂尖，接下來必須證明的是，能否把這身體工具轉換成實際的得分價值。

截至目前，鄭宗哲在紅襪12場都擔任游擊手。雖然他生涯也具備二壘與三壘的防守經驗，但至少在這一波升大聯盟期間，紅襪主要把他視為游擊防區的解答。這對他反而是好事，游擊是內野守備要求最高的位置之一，只要能證明足以守住游擊，再向二壘、三壘延伸，便能成為球隊相當實用的多功能內野手。

這類球員不需敲出20支全壘打，也不需長期佔據打線前段；他需要是能守多個位置、面對右投時提供左打選項、代跑時改變比賽，並在有限的先發機會維持上壘能力。紅襪將他安排在第九棒，某種程度正好說明球隊對他的合理期待。不負責扛起打線，而是讓打線延續、上壘後利用速度擾亂對手，再把機會交給前段棒次。

鄭宗哲只要能在面對右投時提供左打選項、代跑時改變比賽，並在有限的先發機會維持上壘能力，就有機會長留大聯盟。 法新

鄭宗哲過去在海盜體系一度被視為具速度、選球與中線守備能力的潛力球員，但2024年升上2A後表現停滯，2025年在3A又只繳出.207/.305/.267，導致他逐漸失去位置。2026年初，他更連續遭多支球隊從讓渡名單挑走，表面上看像沒有球隊願意留人，但從另一角度看也代表，許多球團都認為他值得一個40人名單。紅襪2月從國民隊手中挑走，6月26日升上大聯盟，終於提供一段完整的出賽機會。

他在3A 的205個打數，繳出.254打擊率、.351上壘率與.424長打率，包含7支全壘打與10次盜壘，OPS為.775。這組數據雖然談不上明星級，卻顯示進攻並非毫無成長，尤其上壘率仍然維持在不錯的水準。紅襪需要的，是可填補傷兵、守住中線、又不讓打線完全斷裂的球員，從這角度看鄭宗哲比他過去待過的球隊更加契合需求。

鄭宗哲目前與紅襪相當契合，至少面對大聯盟投手沒有失去競爭力。 美聯社

至少到目前為止，鄭宗哲已經回答最基本的問題：他面對大聯盟投手，並沒有完全失去競爭力。他的天花板，或許不是全明星，而是能在大聯盟長期生存的多功能內野手。這聽起來不那麼令人興奮，卻可能是現階段更實際，也更值得期待的方向。而在此之前，能否將選球、速度、守備與接觸能力組合成一個完整角色很重要。他不必跳出來拯救球隊，只要每次需替補游擊手、左打內野手或代跑時，都有理由把他的名字留在名單上。