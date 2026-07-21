雷霆避稅縮減天賦還是60勝球隊 但奪冠除了帶天命還要靠好運

雷霆連續兩季打出至少64勝戰績，聯盟戰績第一，2025年總冠軍，2026打進西區決賽，雷霆註定會成為史詩級球隊。

2025年成功奪冠，2026年西區決賽倒在馬刺腳下，無緣連續兩年打進總冠軍賽，雷霆為了避稅創造操作空間，更重要的是把團隊薪資降到第二層硬上限(The Second Apron)以下，雷霆今夏被迫進行陣容瘦身。

雷霆2025年奪冠陣容已有多人在季後離隊。 路透

6月22日把替補後衛維金斯(Aaron Wiggins)交易到老鷹，換回兩個次輪籤。

6月26日把替補射手喬伊(Isaiah Joe)交易到活塞，換回兩個次輪籤。

7月20日把先發後衛防守專家多特(Luguentz Dort)透過三方交易送到老鷹，換回三個次輪籤。

雷霆在多特交易展現這支球隊文化和家庭般溫暖，先執行球隊選項才交易。 美國聯合通訊社

這三筆球員交易操作讓雷霆省下約兩億美元，同時創造1700萬美元交易特例(多特交易)。雷霆在多特交易展現這支球隊文化和家庭般溫暖，多特與雷霆最後一年合約1770萬美元是球隊選項，雷霆可以拒絕執行合約節省薪資，讓多特成為自由球員，但雷霆決定執行合約，再透過交易換取未來資產，並讓多特有機會在老鷹爭取一分長約。

雷霆今夏三筆交易送出三個角色球員，換回七個次輪籤，避開團隊薪資第二層硬上限，換來未來操作和陣容調整空間，還能保持爭冠競爭力和天賦深度。

「這是財務決定，球隊今夏創造的薪資空間，以及過去幾年沒有被課徵豪華稅額度，未來都是提升球隊陣容重要底氣」，雷霆總管普雷斯帝對今夏操作輕描淡寫，卻展現雷霆長期保持爭冠實力深厚基礎。

維金斯是雷霆2025年奪冠功臣，但今年在天賦滿溢的雷霆已打不太到球。 美聯社

雷霆2025年奪冠，維金斯和喬伊都是總冠軍之路替補主要輪換。2026年季後賽後衛米契爾和華勒斯成為更重要角色球員，從76人交易過來後衛麥肯更在季後賽打出搶眼表現，維金斯和喬伊逐漸淪為二線板凳，甚至更多時間跌出主要輪換陣容。

雷霆今夏這三筆交易不但沒有影響球隊陣容深度和實力，甚至不會帶來任何戰力折損。普雷斯簡單巧妙操作，除了成功減稅，保持球隊競爭力+傲人天賦，同時創造未來操作和補強空間。

雷霆非常年輕，連續兩季打出精英防守，天賦運動能力過人，正在建立自己文化，三大核心球星亞歷山大、威廉斯、霍姆格倫都在28歲以下，未來幾年肯定會持續強大。

雷霆仍是以亞歷山大、霍姆葛倫、哈特斯坦及威廉斯為主要核心，單季要拿60勝不是太大問題。 法國新聞社

即使2026年衛冕失利，西區決賽栽在馬刺手裡，雷霆依舊保持例行賽60 勝實力和天賦。只是當代NBA已經全然不同，NBA連續八年都誕生不同總冠軍球隊，近八年沒有任何一支球隊可以連續兩年打進總冠軍賽，八年來所有過程在在證明，除了足夠天賦、擁有核心超級球星、優秀教練團和陣容健康，NBA總冠軍之路運氣愈來愈重要。

運氣成分包括核心球星健康，角色球員傷病，以及季後賽對手配對和臨場發揮，最後是無法解釋的「天命」。

尼克今年奪冠只能說帶天命，除了不可思議的29分逆轉勝，陣中多位球員外線也準到不科學。 法國新聞社

紐約尼克今年總冠軍賽五戰奪冠，尼克季後賽六個輪換主力有三個三分命中率至少4成56，甚至高達4成89，三人同時打出生涯季後賽最顛峰，另外兩名主力也都保持3成6以上三分命中率，那種瘋顛狀況令人難以置信。

除了天賦、實力、球星、教練，運氣和天命都在迅速改變NBA，光有陣容天賦，空有超級球星，仍不足以順利奪冠。

雷霆今夏完美操作堪稱教科書，未來還有空間提升球隊實力，更沒有主力老化或天賦不足困境。或許雷霆未來幾年都能打出例行賽60勝戰績，但NBA奪冠之路愈來愈困難，變數更多，雷霆還能不能再次奪冠，誰都說不準。