日職／不像火腿留得住大谷翔平 軟銀又一個第一指名消失

第一指名是否變成空氣的劇碼，在9個月後終於正式落幕。

去年10月的選秀會，軟銀與DeNA同時在第一輪指名佐佐木麟太郎，最終抽籤由軟銀獲得交涉權，佐佐木高中生涯累積140轟，是日本高中生全壘打紀錄保持人，畢業後赴美留學，過去2年都在史丹佛大學打球。

依日職選秀規定，高中及大學畢業的學生球員必須繳交職棒志願書才能報名選秀，不過在美國讀書或打球的日本球員，只要尚未與任何日職球隊簽約，即使未提出申請，日職球隊仍可不經確認意願直接指名，如前幾年火腿選入加藤豪將，佐佐木麟太郎因此同時具備美職與日職的選秀資格，而由於就讀海外學校的日本人，從23年開始規定簽約日程可以延後至隔年七月前完成，佐佐木才決定在大聯盟選秀後再確認未來方向。

佐佐木麟太郎13日在大聯盟選秀會上被馬林魚隊以第8輪（235順位）指名，經過考慮後，19日決定宣布留在美國，從小聯盟開始打拚，這也表示軟銀去年的第一指名正式消失，軟銀為了爭取佐佐木加盟做出包括1號球衣在內等的許多努力，，終究還是難逃第一指名消失的命運。

栗山英樹(右)在火腿執教時期為大谷翔平奠定良好的基礎。 美聯社

前幾年在選秀會上冒著第一指名消失的高風險是12年，同樣就讀花卷東高校的大谷翔平，當年火腿不顧大谷已表明要直接挑戰大聯盟的決心，在第一輪單獨強行指名他，隨後提出了一份厚達30多頁的企劃書，並由高層多次進行溝通，成功把大谷留在日本，日職期間按照計畫將大谷培養成獨當一面的二刀流選手，為他日後成為世界的大谷打下良好基礎，當然，佐佐木與學長大谷的情況不同，佐佐木已在美國就讀大學兩年，對於美國球界的環境相當熟悉，甚至於經紀團隊的規模也大於大谷，做出不同的選擇並不意外。

軟銀近年遭遇第一指名魔咒，從15年球季開始的第一指名，無論是高中或大社、投手或野手都逃不過魔咒，目前還留在隊上的只剩3人。

15年的高橋純平只有3季上過一軍，出賽56場拿到19個中繼點，防禦率是2.63，後幾年因傷及狀況不佳，23年底被戰力外；16年軟銀在5球團同時指名下抽到號稱大學第一強投的田中正義，但田中因傷只有4季上過一軍，出賽34場，23年底做為近藤健介的補償人選轉隊到火腿，在火腿反而大復活，成為重要的牛棚戰力。

大谷翔平轉戰美國後成為世界的大谷。 法新社

18年的甲斐野央是近年對球隊貢獻度頗高的第一指名，新人年就出賽65場，拿到28個中繼點，但隔年就受傷，21到23年共出賽95場，拿到20個中繼點，24年初同樣被當作補償人選轉隊到西武。

19年的佐藤直樹直到25年球季才勉強站穩一軍，出賽104場，交出打擊率2成39、5轟、18分打點及10次盜壘的成績，但在年底的現役選秀被樂天選走；20年的井上朋也在一軍只出賽過28場，今年5月中被交易至DeNA；17年的吉住晴斗及21年的風間球打則是完全沒上過一軍就被戰力外。

前田悠伍今年先發10場，7連勝中。截圖自軟銀鷹粉絲團

22到24年的伊希內（Ikhine Itua）、前田悠伍及村上泰斗是軟銀陣中僅存的3名第一指名，其中以前田的成長最快速，今年進入先發輪值，先發10場，目前7連勝，防禦率只有1.55；伊希內在二軍的打擊表現不佳，要在一軍有貢獻還需要很長的時間。