煮茶論戰／西班牙傳控無敵 「平均11秒奪回球權」

西班牙冠軍戰上演延長賽「絕殺」，以一比○擊敗阿根廷，阿根廷費南德斯領到紅牌是關鍵之一，西班牙再憑藉體能和體系的穩定性奪下隊史第二冠。

從兩年前的歐國盃冠軍到現在的世界盃冠軍，西班牙教練德拉富恩特擬定了一套新的傳控體系，核心獨特之處體現在三方面。

第一是理念革新。從為控球而控球轉成以控為攻，三腳以內必須向前，徹底拋棄傳統傳控沒有意義的回傳和橫傳，從歐國盃開始的平均傳球數大幅下降，進球卻大幅增加。

再來是攻防一體。控球就是防守，丟球後三、五人立刻形成局部圍牆，平均只用十一秒就奪回控球權；西班牙整體防守線把對手攻擊空間縮小到極限，從根源上切斷對手反攻擊的可能，本屆還創下六○九分鐘不失球的隊史紀錄。

第三是結構的提升。引入亞馬爾和威廉斯兩個邊線突破點，用單兵突破能力破解密集防守，告別過去只靠中路滲透；新增加縱向直接切入、禁區搶點等多種手段，進攻層次更豐富，形成立體進攻網絡。

四年後的賽事規模若維持四十八隊，看好幾支非洲球隊，日本也很有機會為亞洲隊伍寫下突破，本屆打進八強的挪威也有望維持八強；成為衛冕軍的西班牙狀態還能維持一屆，但受限魔咒，能否奪冠未知。下屆賽事也將是首次橫跨三大洲，選手移動造成體力透支，對球員沒有加分作用，而是商業和地緣共構。（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）