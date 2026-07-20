日職／強力洋打難尋的年代 火腿雷耶斯炙手可熱

樂天金鷲隊的外野手麥卡克（Carson McCusker）在7月10日單場擊出3支全壘打，在現在的日本職棒洋砲之中相當罕見，而且是對洋聯第一名的軟銀擊出，更加不容易。他在5月28日回到一軍之後到7月18日，只打了45場就已經量產11支全壘打，高居樂天全隊之冠，也給了火力薄弱的樂天帶來及時雨。

相對照之下，歐力士則沒有這樣的洋砲支援，陣中洋砲希摩爾（Bob Seymour）在歷經了連續41個打席無安打的大低潮之後，在8日對軟銀之戰連續兩打席被三振，賽後被下放到二軍。監督岸田護表示:「他陷入了苦惱，到二軍再調整。」27歲的內野手希摩爾去年在3A擊出30支全壘打、87分打點，歐力士今年以年薪1億5,000萬日圓加以網羅，至今在一軍出賽42場，只留下0.158打擊率、3支全壘打、15分打點，6月底回到一軍之後狀況不見好轉，9打數0安打被三振4次，今年球季恐怕難再成一軍戰力。

不僅是歐力士，日職各隊都有洋砲戰力不符的問題。攤開目前兩聯盟的個人打擊成績，能列名在榜首的只有日本火腿隊的雷耶斯（Franmil Reyes），目前以0.324打擊率暫居洋聯第一，而且領先第二名的西武內野手滝澤夏央0.301有一大段距離。同時他也擊出了20支全壘打，洋聯目前超過20轟的打者只有雷耶斯以及軟銀的栗原陵矢（27轟）以及近藤健介（20轟）。

雷耶斯從2024年加盟日本火腿隊開始，都一直維持很穩定的成績，去年以32轟、90分打點獲得雙冠王，今年除了有望爭奪打擊王，更是已經達成連續3年都達成單季20轟以上，最後甚至有上看30轟的機會，顯見他在赴日之後3年有逐年進化的趨勢。

也因為如此，明年雷耶斯的行情勢必更加高漲，最近他對日本媒體透露尚不知道明年的狀況，未來動向更加耐人尋味。雷耶斯除了帶著在日職的優異成績，「逆輸入」回美國大聯盟發展之外，對於其他NPB球團來說更是吸引力十足的打擊好手。

雷耶斯2024年加盟日本火腿隊時年薪僅1億日圓，年底就有西武等隊有意爭取，後來他與火腿簽下複數年合約，今年他的年薪4億5,000萬日圓，以巨人的守護神馬丁尼茲（Raidel Martínez；年薪12億日圓），軟銀的歐斯納（Roberto Osuna；年薪10億日圓）、摩尼洛（Liván Moinelo；年薪10億日圓）、史都華（Carter Stewart Jr.；年薪7億日圓），甚至來自亞洲台灣的投手徐若熙5億日圓，與這些外籍選手相比，雷耶斯的身價還有不小的成長空間。

不僅日本火腿勢必會強力留人，資金雄厚的軟銀更是一大勁敵。另外值得注意的是，2027年起中央聯盟將正式導入DH指定打擊制度，守備能力普通，大多只能擔任DH的雷耶斯，挾著在NPB的豐富實績，絕對將是最好的補強人選。一旦加入中央聯盟巨人、阪神等人氣球團的爭奪戰，他的身價勢必水漲船高。巨人隊今年有四棒岡本和真轉戰MLB藍鳥隊，阪神則是強打少年佐藤輝明一直有意挑戰大聯盟，明年成真的機會並非沒有。兩大球團近兩年都有可預期的入札資金可運用，也都有重金補強打線的需求，因此等到這個賽季結束，雷耶斯的動向將會是關注度最高的話題。