冠軍最後一哩路！阿根廷藏在骨子裡原住民血統 生來不知落後恐懼

細談「競技足球」，在很多層面也反映在我們的日常生活中，曾經有一位「智者」分享：「當我們開車要回到家前的前10分鐘，是車程最危險的10分鐘，所以要非常、非常的小心，當安全到家時候，才能卸下「心防」；因為最後10分鐘，身為駕駛的你我，已經幻想著，在家客廳沙發上，翹著二郎腿、吃零食、看電視及喝著高山茶，但其實這時的你我，手還握方向盤開著車，但注意力已經收在你安逸的靈魂裡，這時候是最危險的時刻。」

而足球呢? 則是下半場結束前的前10分鐘，從第80分鐘起，是整場比賽最危險的時刻，因為身處逆境落後隊伍，會想把握最後的10分鐘，肆無忌憚來扳回戰局，而對手只要稍微露出一絲猶豫或破綻，敏銳地嗅到血腥味，會不顧一切地瘋狂反撲，戰鬥到比賽的最後一刻。

當阿根廷在8強，以3比1淘汰瑞士，賽後記者會上，阿根廷記者問總教練斯卡洛尼(Lionel Scaloni)：「接下來這一場對英格蘭的球賽，揹負著我們國家許多人的情感，曾經發生的戰事，所經歷的痛苦，教練你是否可以針對這個提問來回答?」，當下斯卡洛尼張大眼睛，直接回答說：「這只是一場足球賽而已，沒有其他雜七雜八的元素，我再強調一點，這只是一場單純以踢足球的賽事！」。

英阿大戰也包含政治因素情感，圖為根廷梅西(左)爭球。 法新社

從開賽起的上半場第一個10分鐘，英格蘭就啟動高位逼搶，使得阿根廷球員也緊繃起反擊神經，雙方開始爭球身體對抗激烈，控球比例(Possession)為英格蘭52%和阿根廷的48%；當第11分鐘起，藍白軍已經習慣其爭搶節奏，將球掌控在腳下，嘗試從後場開啟短、中傳輸組織運作，此時持球比例是三獅軍的47%及藍白軍的53%；從第21分鐘起雙方中場為了爭球，肢體動作更為粗魯，誰也不讓誰，「肉搏」搶球權，比例是歐洲騎兵48%和南美部隊的52%。

從第31分鐘開始後，英軍的安東尼-戈登(Anthony GORDON)及阿軍的費南德斯(Enzo FERNANDEZ)、朱利亞諾-西蒙尼(Giuliano SIMEONE)及納維爾-莫利納(Nahuel MOLINA)都接連犯規，讓出球權，直到梅西帶球被對手群圍剿，出現這場比賽第1張黃牌，艾略特-安德森(Elliot ANDERSON)被舉牌及利桑德羅-馬丁內斯(Lisandro MARTINEZ)在走完上半場前3分鐘，也收到黃牌，看的出雙方都想在半場收兵前做些什麼；控球英方的46%及阿方的54%。

下半場開始，阿根廷大舉往英軍大禁區壓上，阿爾瓦雷斯(Julian ALVAREZ)，連續射門都無功而返，這10分鐘掌控球權是英國的40%和阿國的60%；下半場第55分鐘，英格蘭在右邊路，摩根-羅傑斯(Morgan ROGERS)，精準傳中，安東尼-戈登(Anthony GORDON)，切入小禁區內，搶接著地彈跳球，瞬間把球掃入阿根廷大門內，英格蘭進了這場球賽第一顆球，取得一球「領先優勢」。

而在英格蘭興奮進球的另一邊，鏡頭捕抓到阿根廷梅西在一旁繫鞋帶，絲毫沒有任何情緒可言，身經百戰的他只是冷靜看待這一切，接下來直到65分鐘，「三獅軍團」與「藍白軍團」，兩隊控球比例產生差距變化，英格蘭急降至25%和阿根廷的75%，可以看的出歐洲隊開始保守了許多。

梅西繫鞋帶的一幕，也感受阿根廷並未受到落後而影響。 路透

英軍在第72分鐘把進球的安東尼-戈登換下，後衛埃茲里-孔薩(Ezri KONSA)上場，阿軍開始長時間壟斷球權，大範圍橫向來回傳遞，從第65至75分鐘，控球率是英格蘭的17%及83%的阿根廷；從第75分鐘開始，阿根廷很有耐心地橫向傳導，讓英格蘭防線如同站在懸崖邊，而此時隊長策動「虛招」表面上是想把球往禁區內帶，幾步後立馬轉向，把球傳給在大禁區外的費南德斯，而這位小老弟馬上起腳遠射破網，這記第85分鐘的「世界波」，是認證「藍白軍團」達94%高控球率的投資報酬，而只有6%的「三獅軍團」，讓出球權後踢得更加保守封閉，不願意走險招出擊，讓對手踢出正果。

挽回頹勢的阿根廷，毫無放慢攻擊節奏的意思，企圖在正規時間內，再下一城，傷停補時第2分鐘時，梅西底線以一記史詩級的傳中球，174 公分「小巨人」勞塔羅-馬丁內斯(Lautaro MARTINEZ)，一躍而起，把球用頭槌入網內，絕殺了英格蘭；而當美國籍裁判伊斯梅爾-埃爾法特(Ismail ELFATH)，吹響「英阿戰爭」結束的哨聲，兩支勁旅用「足球」解決所有「不堪回首」的政治歷史。

阿根廷174公分勞塔羅-馬丁內斯(藍衣)，一躍而起，把球用頭槌入網內，絕殺了英格蘭。 路透

賽後記者會主帥斯卡洛尼表示：「在這一場比賽，我們有15次的射門，有7次射正，但！如果不幸吞了敗仗，我認為沒有什麼好苛責，在球場上我只看球員有沒有盡全力去拚搏，因為我太了解他們每一個人，知道他們所有歷練，深知他們骨子裡都是一群印第安人(Indios)，使用這個詞是褒義這群大男孩，而且在崇高語境之下，這意味著他們從小就生長在最草根、最殘酷及充滿激烈競爭的野性環境中，在那些競技場域裡，當踏入球場的那一刻，就不知道什麼叫恐懼，而且強大存在阿根廷街頭巷尾中，從年少就代表著國家南征北討，承載著許多阿根廷人的極高期盼，造就藍白軍球員們，大到不可思議的心臟，根本就不知道什麼叫「沉重的責任感」，英勇強悍是與生俱來的特質，壓力壓不垮這群堅韌球員們。」

接下來斯卡洛尼話鋒一轉：「處於劣勢時的梅西，在比賽最後的15、20甚至25分鐘裡，只要他腳下有球，就能完全主導戰局，而替補上場的德保羅(Rodrigo de PAUL)和蒙提爾(Gonzalo MONTIEL)，他們衝上賽場的決心，彷彿這輩子再也沒有下一場比賽可踢了一樣，當你身為主教練，在場邊看到球員們，展現出這種毫無保留的精神面貌時，你會發現他們踢球的狀態，純粹就像 7、8 歲的小孩一般，他們腦海裡，不會有患得患失的想法，萬一這球傳丟了怎麼辦？」

阿根廷球藏在骨子裡的原住民血統，讓他們不畏恐懼，對英格蘭最後取勝進軍冠軍戰。 法新社

「天哪！我們是不是會在準決賽輸球？等等雜念，只會享受在踢球中，執行這輩子做了無數次最純粹的事，感謝上帝，他們真正參透了足球的真諦，因為當比賽哨音吹響後，無論是贏或是輸，一切都已經定格，你再也沒有機會去改變任何事了，所以唯一出路，就是在這90分鐘的時間裡「罄其所有」，比賽結束，你問心無愧，如果贏了，你當然能更踏實，更快樂地去慶祝，但即便結果不盡如人意，你也能昂首離開，因為你打光了所有子彈，展現了最真實的自己，這就是讓我感到無比自豪的原因，他們是在最極端的環境下，千錘百鍊長大的百戰之軍。」。