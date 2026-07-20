道奇6000萬美元卻買到一名平庸打者 塔克出了什麼問題？

去年休賽季以4年2.4億、平均年薪6000萬美元加盟洛杉磯道奇的塔克（Kyle Tucker），原本預期他將成為藍血軍團三連霸的最後一塊拼圖；沒想到球季過半，他卻繳出生涯至今最糟糕的成績單——打擊三圍僅 .244/ .341/ .375，OPS徘徊在 .716、wRC+僅是約高於平均的102。等同砸下重金簽了位平均等級的打者，究竟塔克的打擊出了什麼問題？

數據中最令人難以接受的是，塔克的Barrel%在本季掉到只剩5.9%，與生涯平均的10.2%相比幾乎腰斬；平均擊球初速（Avg Exit Velocity）也掉到89.0英里/ 小時，相較2025年的90.1、2023年的90.2英里/ 小時，都有明顯落差。而擊球品質的下滑，也連帶反映在預期數據上：.336的xwOBA（聯盟PR 63），對比2025年在小熊時期的.372（PR 93）、2023年在太空人的.386（PR 95），等於從頂級砲手退步成「還不錯」的打者；xSLG更是慘跌至.390，只贏過43%的打者。

長打消失，取而代之的是更多鳥安

塔克本季的擊球準確度下降，擊成滾地球的比率也來到近年新高。 法新社

其中一個擊球內容變化，是他的Flare/Burner%（鳥安/強勁滾地球比例，這類的擊球型態若佔比高，會形成打擊率高、長打率低的現象），該比例攀升到30.6%，遠高於生涯均值的25.0%，顯示他的擊球準確度下降，擊成滾地球的比率也來到近年新高。此外，塔克的飛球率則跌到2019年以來最低的40.6%，作為過去以長打站穩聯盟的打者，滾飛比不斷惡化，長打自然也就難產。

對直球破壞力不再

對戰球種上的落差更加明顯，面對速球，塔克本季的揮空率來到生涯新高的21.4%，.378的xwOBA也遠不如過去幾季動輒破0.4的水準，如果對上最基本的直球都只能帶來有限的傷害，更不用提其他變化球種；數據顯示也是如此，在面對伸卡、變速、滑球等其他球種時，塔克只能繳出負的Run Value。

心急導致的惡性循環

塔克(左)想多靠棒子證明身價，卻本末倒置地形成了惡性循環。 美國聯合通訊社

除了先前提到的擊球品質，塔克的出棒策略也出現異狀。他的每打席用球數（Pitches/PA）來到生涯新高，看似是選球更有耐心，其實不然；實際上是在面對好球帶內應該要打好的球卻只能屢屢揮空或打成界外，導致球數落後，接著才被迫在壞球數的劣勢下追打。從他整體進攻慾望提升（出棒率48.6%），但揮了許多不該出棒的球（Chase% 24.9%，近四年來新高）可以看出，他想多靠棒子證明身價，卻本末倒置地形成了惡性循環。

兩好球後成為站樁

而真正的致命傷在球數落後之時，塔克本季在對手取得兩好球後，Barrel%掉到只剩1.3%，較去年的11.7%下降了超過10個百分點；.241的長打率、49的wRC+都說明在此情況下的塔克只能做出「防禦性揮棒」（Defensive swing），等於一旦被逼入絕境，他幾乎失去任何長打威脅。這與季初道奇教練團的觀察不謀而合，他們發現塔克不再鎖定好球帶上緣的高速直球開砲，反而更常去追打那些低角度的變化球，導致他更容易被引誘球三振。

真正的致命傷在球數落後之時，塔克本季在對手取得兩好球後，而更常去追打那些低角度的變化球，導致他更容易被引誘球三振。 路透

綜合上述提到的各種問題，塔克的確實擊球率（Squared-Up%，評估打者將球擊中甜蜜點的效率，會根據打者的揮棒速度與投手的球速，計算出該球理論上的最大擊球初速，若實際擊球初速達到該值的80%即會被判定為Squared-Up）從去年聯盟PR 84暴跌到今年的61（26.2%）。球打不扎實、選球不到位、球數落後只能拼鳥安——也難怪今年會打出這種不上不下的賽季。

不幸中的大幸是，這些追打、揮空率的異常波動，理論上比擊球初速更容易透過調整找回應有的水準，道奇隊打擊教練貝茨（Aaron Bates）也透露，塔克似乎太想要把球硬扛出去，有點用力過猛，反而打亂了自己的打擊機制。如果他能重新鞏固好球帶內該出棒的球，長打數應該能有所提升，但那是塔克今年休賽季的作業。短期而言，道奇的這筆天價投資恐怕是得熬過一段陣痛期。