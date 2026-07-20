中職／富邦悍將爭奪季後賽門票 李東洺成最大變數

今年上半季富邦悍將以勝率0.567高居全聯盟第2，下半季卻以本季最長5連敗開局，目前勝率0.250暫居墊底，年度勝率0.529仍暫居第2，爭奪季後賽門票還是站在有利位置，不過，擺在富邦悍將眼前的挑戰還很多。

首先是富邦悍將本王牌投手李東洺，上半季李東洺先發12場豪取10勝只有1敗，拿下傲視全聯盟的9座單場MVP，防禦率不到2，絕對是球隊戰績維持不墜的關鍵人物。

只是下半季首場先發李東洺就被味全龍打爆，先發4.1局挨3轟失4分苦吞敗投，隨後下二軍調整，目前他累計74.2局投球，已逼近去年生涯單季新高的75.2局。日前富邦悍將投手教練許銘傑受訪時表示，今年李東洺設定大概投80到100局，意味他再投幾場先發就要提前關機。

假設李東洺投球局數達100局就關機休息，那麼，富邦悍將先發輪值就得準備更多投手，目前看起來洋投只有魔力藍、鈴木駿輔表現比較穩定，阿部雄大狀態下滑明顯，威戈神狀態不穩定，如果威戈神無法繳出好成績，新洋投瑪帝斯「開箱」日子應該不遠了。

富邦悍將隊洋投威戈神狀態不穩定，如果無法繳出好成績，有可能換人。 富邦悍將隊提供

另外比較麻煩的問題是，陳仕朋和黃保羅本季嚴重失速，目前狀態不足以上一軍扛先發重任，游霆崴動右手肘韌帶置換手術整季報銷，陳品宏、江國豪先發後援兩頭跑，表現平平，如果李東洺脫離戰線，富邦悍將先發輪值戰力能否撐住是一大考驗。

富邦悍將打線在下半季也遇到很大的問題，團隊打擊率只有0.218，上壘率0.284，長打率0.279，平均每場比賽得不到3分，各項數據都不理想，本季富邦悍將沒有固定一套先發打序和守備位置，上半季還可以撐過去，但下半季遇上撞牆期，有回到過去幾年打席低迷的狀態。富邦悍將幾乎順了一整季，面對5連敗可說是最好的考驗，如果能跨越難關那沒問題，如果無法跨過可能會嚴重影響戰局。

同樣地，樂天桃猿本土投手曾家輝本季先發13場不敗，拿下4勝，防禦率2.57，每局被上壘率1.07，表現相當亮眼，投球內容甚至比李東洺更好，只是援護率比李東洺低，所以只有4勝，但曾家輝已投66.2局創生涯單季新高，最近兩場先發球速下滑，是否遇到體能撞牆期值得觀察。

樂天桃猿本土投手曾家輝本季先發13場不敗防禦率2.57，每局被上壘率1.07，表現相當亮眼，已投66.2局創生涯單季新高，是否會遇到體能撞牆期值得觀察。 樂天桃猿提供

由於下半季樂天桃猿有可能採雙洋砲政策，先發輪值必須倚賴本土投手，包括曾家輝、陳克羿、劉家翔、林子崴、楊彬都是人選，樂天桃猿教練團確實有考慮讓曾家輝投滿一定局數就提前關機，就像李東洺一樣，只是雙洋砲即將降臨，就必須更倚重曾家輝，後半段賽程續航力是一大考驗。

自從古林睿煬、徐若熙旅日發展，全聯盟能穩定吃局數的先發土投只剩黃子鵬、江承諺，本季李東洺、曾家輝竄起，讓球迷看見土投新希望，只是職棒是長久事業，如何兼顧球隊戰績和選手生涯，找到正確的使用說明數，考驗教練團智慧。