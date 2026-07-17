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煮茶論戰／梅西頂級視野 把比賽讀成書

聯合報／ 趙榮瑞
阿根廷球星梅西（中）率隊闖進冠軍戰。新華社
阿根廷球星梅西（中）率隊闖進冠軍戰。新華社

2026世足賽

「英阿四強大戰」是一場非典型卻無比經典的戰術與意志力逆轉勝。阿根廷昨在落後一球情況下，卻在常規賽最後階段靠梅西連續兩次助攻逆轉戰局，充分展現阿根廷衛冕軍的恐怖韌性，與梅西對於比賽解讀的超能力，這場勝利並非單純的實力碾壓，而是戰術智慧與冠軍心態的完勝。

這場比賽核心關鍵在於兩軍主帥的臨場調度，阿根廷主帥斯卡洛尼堪稱足智多謀，下半場第七十二分鐘落後一球時，他果斷連換三名攻擊手，成功拉高比賽強度、將節奏碎片化，限制了英格蘭技術型中場的發揮。反觀英格蘭主帥在領先後選擇保守退守、換下進攻球員，意圖死守「四行倉庫」，主動放棄兩翼的速度優勢與進攻主導權，反倒將自己逼入險境，堪稱敗筆。

此外，球星更是分出高下的分水嶺。卅九歲的梅西雖未進球，卻展現了頂級的比賽閱讀能力，送出兩次關鍵助攻。他用視野將九十分鐘的比賽讀成一本書，在關鍵時刻不做勉強射門，而是做出最理智的傳球選擇。

從數據來看，阿根廷在控球率、射正次數以及危險進攻上皆優於對手。英格蘭雖有年輕化的體能優勢與天賦，卻因心理抗壓不足、戰術過於保守而未能轉化為勝勢。斯卡洛尼主動出擊的戰術調整，徹底擊潰英格蘭領先後的保守策略，阿根廷用冠軍心態與極限制勝能力，再次證明他們才是能在混亂與高壓中生存的終極強者。

（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）

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