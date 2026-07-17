又老又傷又缺天賦 勇士拚命找詹姆斯到底還在堅持什麼？

勇士教練柯爾在開車路上跟球迷開了大玩笑，「我們已經搞定詹姆斯，你可以把這段發在推特上」，這段勇士已經搞定詹姆斯短影音這幾天網上爆紅。

詹姆斯是否決定加入勇士，成為柯瑞隊友，真真假假沒有人可以確認，但柯爾幽默一下的短影音回應，把勇士今年夏天操作、競爭力搬上檯面。

2026-27賽季一號王牌38歲柯瑞上季只打43場，缺陣近半個賽季，二號王牌36歲巴特勒只打38場賽季就提前報銷，新賽季下半季能不能健康歸隊都是未知數，第一長人30歲波爾辛吉斯上季只打32場，主力替補後衛穆迪新賽季傷癒歸隊機率很低。

勇士實際上又老又傷又缺天賦，但勇士老闆拉科布依然打算圍繞柯瑞生涯最後顛峰1-2年打造一支爭冠球隊，至少在2027年夏天以前還不打算進入重建。

勇士老闆拉科布依然打算圍繞柯瑞(右)生涯最後顛峰1-2年打造一支爭冠球隊。 路透

跟兵強馬壯球星雲集，天賦人手滿滿的76人、熱火、尼克、灰狼、雷霆、馬刺比起來，勇士既老又傷更沒深度，勇士究竟在堅持什麼？

看看76人，球星中鋒安比德，明星後衛布朗、麥克西，還有體能勁爆青春無敵後衛埃奇庫姆，76人天賦爆棚，一旦詹姆斯決定加入76人，76人主戰陣容和深度幾乎沒有缺陷。

尼克是衛冕軍，天賦、氣勢和團隊、攻防都在精英級別，尼克實力就是活生生擺在眼前。

熱火從公鹿交易拿到超級球星「字母哥」安戴托昆波，核心鋒線字母哥、阿德巴約、波提斯、維金斯建構完美主體，熱火重新回到NBA總冠軍競爭行列。

灰狼今夏為了創造操作空間和省錢，交易送出前鋒藍道、里德，從黃蜂換來明星控球後衛鮑爾，跟愛德華組成黃金後場，鋒線兩大主力中鋒戈貝爾、前鋒麥克丹尼爾斯，搭配打出生涯最佳賽季前公牛後衛多森姆，灰狼跟過去三年完全不同，展現全新氣象和競爭力。

馬刺是今年西冠，年輕天賦無限，226公分長人「斑馬」溫班亞瑪已經成為聯盟最具主宰力球星之一，球隊上限還很高。雷霆連續兩季成為西區第一，例行賽近兩季至少64勝，雷霆和馬刺都是西區最熱門爭冠球隊。

勇士第二號球星巴特勒新賽季下半季還不一定能歸隊。 路透

勇士最好球員是38歲柯瑞，第二號球星巴特勒新賽季下半季還不一定能歸隊，波爾辛吉斯必須保持健康和出席率，三核心不是老傷就是健康充滿不確定性。

即使詹姆斯決定選擇勇士，即將42歲詹姆斯年紀、防守、體能持續力都備受質疑。

儘管上季季後賽詹姆斯展示油箱還有很多油，詹姆斯季後賽場均23.2分、7.3助攻、6.7籃板，投籃命中率4成6，三分命中率3成3，湖人就是在詹姆斯帶領下季後賽第一輪4：2淘汰火箭。

湖人第一王牌唐西奇上季季後賽全數傷停，另一主力後衛里夫斯因傷對火箭系列賽也只打了系列賽最後2場，湖人幾乎就是靠著詹姆斯扛著隊友淘汰火箭，西區季後賽第二輪遇上雷霆才因天賦人手不足被擺平。

又老又傷又殘缺，上季西區第10勇士還在堅持什麼？

勇士老闆拉科布決定留下教練柯爾，也計畫提前續約柯瑞，主要目標還是爭冠，只要柯瑞健康，波爾辛吉斯和霍福特兩名主力長人扛住禁區，今年菜鳥206公分前鋒倫德伯格成熟到足以加入主要輪換，勇士雖然陣容並不嚇人，但仍有西區前六競爭力，勇士賭的就是下半季巴特勒傷癒歸隊，一切都會不同。

如果詹姆斯還能接受柯瑞招募加入勇士，那麼勇士市場和競爭力+收視肯定炸鍋。 法新社

如果詹姆斯還能接受柯瑞招募加入勇士，那麼勇士市場和競爭力+收視肯定炸鍋，這也是拉科布打的如意算盤。

柯爾「我們已經搞定詹姆斯」的玩笑除了好笑幽默，更是勇士的球隊魅力和冠軍文化展示。

或許詹姆斯已經走在勇士路上。