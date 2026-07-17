中職／奪金還是虛耗職業球員風險？亞運棒球徵召該重新去定位了

近來名古屋亞運棒球中華隊球員徵召爭議，出現富邦悍將、台鋼雄鷹去跟棒協「協調」後，沒有支援球員，以及有高達8位旅外球員徵召，包括受傷開刀的徐若熙、大聯盟球員鄭宗哲，筆者認為，球團、棒協及運動部應該坐下來針對補充役球員的徵召進行討論、協商，不然4年後的亞運，還是會出現相同的問題。

「補充役」的設立，是為了在兵力過剩或體位特殊的情況下，提供具備特定條件的役男較短期的軍事訓練。役期僅需12天。其中為了讓優秀運動員能在役期後持續投入職業賽事與國際訓練，依「兵役法」服12天補充兵，並接受專案列管5年。

依此規定，職棒球員只要服了12天的補充役，就要接受5年的列管，國家隊在這5年內有國際賽就可以依法徵召，球員要無條件接受徵召參與國家隊，若有不從就要歸建去當兵，當然目前還未發生不接受徵召，遭強制去當兵的案例出現。

補充役球員的徵召在每一次國際賽都會有狀況。張育成當年還在列管中，但婉拒參與經典賽，遭到球迷及網民圍攻，最後答應接受徵召，因而創造「國防部長」的傳奇。

2023年張育成還在列管中，但婉拒參與經典賽，遭到球迷及網民圍攻，最後答應接受徵召，卻因而創造「國防部長」的傳奇。

今年亞運棒球中華隊，棒協依中華隊的需要，計畫從中職每隊「支援」一位球員，多數是以列管的補充役球員為主，富邦悍將是捕手戴培峰、台鋼雄鷹是游擊手曾子祐、味全龍是三壘手劉基鴻、樂天桃猿是外野手陳晨威。

富邦悍將去跟棒協「協調」，接著台鋼雄鷹也去跟棒協談，樂天桃猿知道之後也去找棒協，最後棒協決定不要戴培峰、曾子祐，也不要另外提出的人選，但陳晨威仍在名單中，名單公布之後，引發戴培峰、曾子祐不接受徵召的正反不同爭議的論述。

既然服補充役就要接受5年列管，國家隊有需要徵召就去參賽，這是義務，不能享有福利之後就不盡義務，當然職棒球員是球團的資產，棒協要取得球員的意願，還要跟球團協商。

列管球員的徵召沒有分一級或二級賽事，也不分大、小聯盟以及日職一、二軍，棒球迷說亞運棒球不是一級賽事，但就國家而言，亞運是除了奧運之外，要爭獎牌的重要一級運動賽事，當然要組最具有爭奪金牌的陣容。

由於亞運參賽即可取得補充役資格，中職6支球團提出高達60球員名單，多數是進職棒一、二年的球員，純粹是為了取得12天的補充兵資格而來，對於棒協而言，大多數人不是教練團想要的，對於戰力沒有助益。

鄭宗哲曾參加上屆杭州亞運，在冠軍戰敗給南韓，雖獲補充役資格但至今仍是列管球員，因此雖已上了美國大聯盟仍被徵召參加這次亞運。 新華社

棒協其實沒有做的讓大家都滿意，事先的意願徵詢沒有讓球員覺得有感，最後強硬徵召戴培峰、曾子祐，會讓其他球團甚至是國外球團認為，會吵的人有糖吃，目前只有王彥程及潘文輝2人的國外球團同意，徐若熙因腰傷開打無法參賽，其它國外球團都沒有回覆是否答應接受徵召，甚至傳出運動家隊不滿莊陳仲敖一再被徵召。

中職球團為了戰績去跟棒協「吵」，當然情有可原，但若是用語過於激烈，難免引發棒協不滿，最後不徵召了，變成與論去撻伐球員，形容他們是「逃兵仔」，也不是球員之福。

由於補充役的爭議不斷，棒協可以跟球團協商，5年列管內可以徵召的次數，達到次數就不用再被「徵召」，古林睿煬、孫易磊、林昱珉、莊陳仲敖及鄭宗哲一直被徵召，說實在的，球團不滿也很正常。

又或者因為恢復1年兵役，乾脆取消補充役制度，恢復國訓隊的制度，職棒球員到了當兵的年紀就去國訓隊，大家都去當1年兵，自然就沒有補充役要列管的爭議。

徐若熙雖上了日本職棒，但因為是列管球員而被徵召參加今年亞運。 聯合報系資料照

這一次亞運棒球中華隊投手群中沒有中職投手，高達7位旅外投手，據了解，徐若熙的遞補人數也以旅日投手為主，在旅外投手「無法」參賽之下，才會去找中職或業餘的投手，加上旅外投手徵召參賽仍存在很多變數。

再者，今年是棒協理事長要改選，也是李洋接任運動部長的第一次亞運，自然想要有更多的獎牌，想要在棒球比賽奪金，自然想要組成一支實力可以強到奪金的國家隊。