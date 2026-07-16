煮茶論戰／「無敵艦隊」團隊傳控 給傲慢巨星軍團上一課

雖然西班牙從小組賽以來的團隊數據表現略勝一籌，但四強賽開打前，各界預測風向仍偏向實力雄厚的法國，然而這場戰役卻被○比二「完勝」，不僅宣告連續三屆闖進決賽的希望破滅，更印證「無敵艦隊」如何用極致的團隊傳控體系，給傲慢且僵化的巨星軍團上了一堂扎實的戰術課。

賽前外界普遍看好陣容完整的法國，甚至傳出西班牙飽受傷兵困擾，然而西班牙開賽後執行力展現得淋漓盡致，中場核心羅德里、奧爾莫與魯伊斯完美壓制法國雙後腰楚阿梅尼、拉比奧，逼得「高盧雄雞」受迫性失誤高達十七次，中場徹底失控。

攻守失衡的法國，臨場更出現低級防守漏洞，第廿二分鐘左後衛迪尼在禁區內解圍失誤，直接對亞馬爾犯規「送禮」，讓西班牙罰球破門；第五十八分鐘防線回防慢半拍，讓波洛單刀推射得手，兩記致命重錘，徹底打碎法國防線。

西班牙將「以靜制動」發揮到極致，在專人盯防下，法國豪華三叉戟姆巴佩、登貝萊、奧利斯連線被完全切斷。指標球星姆巴佩上半場僅十五次觸球、全場三次射門都射偏，進攻完全隱身，全隊末段抗壓崩盤，甚至在第八十六分鐘撞擊西班牙門將吞下黃牌。

這是一場「體系戰勝巨星」的經典教科書，法國的輕敵與傲慢付出代價，而西班牙憑藉著高效率的防守轉換，時隔十六年重返世足決賽，再次向世界宣告，完美的團隊運作仍是破解單核巨星體系的終極解答。

（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）