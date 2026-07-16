中職／亞運棒球名單惹爭議 張翔、朱迦恩入選成正面力量

棒協14日公布今年9月亞運球員名單，一如往常地又引來許多討論，在棒球項目已有經典賽、12強及奧運等高強度賽事的情形下，亞運是否該被視為棒球的一級賽事是一直被提及的議題，多年過去，仍然沒有任何改變，沒人願意啟動變革是一回事，但提出的參賽名單屢次不符合實際情況，人選上也有諸多爭議，就這樣台灣的棒球迷每隔一屆就會再吵成一團。

本屆公布的名單同樣由職業及業餘組合而成，仍有許多爭議，首先是多位已站上美國大聯盟及日職一軍的球員被放在名單內，包括軟銀的徐若熙、火腿的古林睿煬及孫易磊，還有紅襪的鄭宗哲等人，將正在國外打拚且正踏上最高層級的球員拉回來打次一等級的亞運賽事，無非是妨礙球員的職業生涯，一方面在他們站上最高殿堂時沾光，另一方面卻在球季中扯後腿，做法相當矛盾，何況徐若熙之前傳出受傷，最新消息是在15日開刀完成，預計要休2到3個月，古林睿煬也因季前經典賽的疲勞及狀況不佳正在調整，鄭宗哲更是好不容易才再被升上大聯盟，即使法規上被列管，情理上仍有討論空間。

雖然亞運中華隊總教練稍後說明不會勉強徐若熙及鄭宗哲等人參賽，但兩人狀況早在約20天前就有所變動，應有足夠時間進行協商及名單調整，如此也不會在名單公布後引發許多質疑。

徐若熙剛動完手術，預計要休2到3個月。 軟銀鷹X

另一個產生爭議的就是中職參賽球員名單，打過12強及經典賽的陳晨威及經典賽資格賽的劉基鴻都入選，讓人有種殺雞焉用牛刀的感覺，而職棒6隊中只有4隊出人的狀況也被討論得沸沸揚揚，但撇開這些紛爭，先來關注兩位首度入國家隊的統一年輕球員。

第一位是朱迦恩，朱迦恩原名羅暐捷，19年選秀會上被統一以第二指名選進，同年也入選U18青棒代表隊，交出3成79、4成38、6成55的高打擊三圍成績，近年從捕手轉守外野，外型亮眼，頗有接班外野三帥的想像空間，不過進入職棒後直到去年共6個球季，加總才在一軍出賽100場左右，這幾年在二軍的成績也不理想，上季的打擊率僅有1成06。

朱迦恩在進攻端給了球隊很大的幫助。 統一獅提供

本季因林安可離隊及林佳緯調整較慢，朱迦恩名列一軍開季名單內，且把握住機會，至今出賽57場已創單季新高，也展現出被期待的打擊能力，2成97打擊率、54支安打、4轟、28分打點都排全隊第二名。6次盜壘則最多，對球隊的進攻端有很大的幫助。

張翔則在防守端有相當的貢獻度，統一在林岱安離隊後，捕手位置出現戰力缺口，張翔是21年的第二指名，23年初上一軍，前3個球季只在一軍出賽12場，今年一舉來到31場，其中先發蹲補26場，成功分擔捕手工作，阻殺率更高達6成67。

張翔的名字也出現在先前公布的明星賽台灣隊陣容中，表示有很高的機會能參加年底與日韓二軍潛力新秀同場較量的亞冠賽，如今再度確認入選亞運，是對他的雙重肯定。

張翔成功填補上統一捕手的戰力缺口。 統一獅提供

雙林的離隊原本預期會對統一戰力造成相當程度的影響，朱迦恩及張翔兩人及時在外野及捕手位置都填補上缺口，不但使得球隊在戰績上維持競爭力，本身的表現也獲得肯定，更是球迷在棒協公布名單後的一陣罵聲當中，還能感受到的正面力量。