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世足攻略／英格蘭準決賽強碰宿敵阿根廷 延長、點球戰恐成終極舞台

聯合新聞網／ 趙榮瑞
阿根廷梅西(左)要來對決英格蘭凱恩。 法新社
阿根廷梅西(左)要來對決英格蘭凱恩。 法新社

2026世足賽

世足賽4強賽迎來宿敵間的命運對決，由衛冕軍阿根廷與「三獅軍團」英格蘭爭奪決賽門票，這場交織歷史恩怨與現代戰術的頂尖交鋒，個人評估兩隊實力近乎五五波，極可能在正規時間內難分軒輊，一路糾纏至延長賽、甚至殘酷的點球大戰。

回顧兩隊的晉級之路，皆在8強賽歷經了延長賽的嚴酷洗禮。英格蘭以2：1艱難逆轉挪威，阿根廷也同樣戰至最後一刻才驚險過關，體能消耗可想而知。此役的勝負關鍵，首先在於陣容完整度，阿根廷目前全員健康、無人停賽，能以最飽滿的戰力應戰；反觀英格蘭，主力中衛康薩（Ezri Konsa）與防守中場賴斯（Declan Rice）皆有傷在身，若帶傷上陣，勢必影響英格蘭引以為傲的高強度防守紀律。

英、阿兩國前六場六項數據比較。 趙榮瑞、林倢妤整理
英、阿兩國前六場六項數據比較。 趙榮瑞、林倢妤整理

在戰術博弈上，英格蘭中場厚度十足，擁有極強的制空權，定位球攻勢更是一大殺器。而阿根廷則以大賽經驗、純熟的地面傳控與攻防轉換效率見長。然而，阿根廷防線向來在定位球防守上較為脆弱，且主力陣容平均年齡超過30歲，若比賽被拖入焦土戰，下半場60分鐘後的體能瓶頸與邊路防守速度，將是英格蘭利用貝林漢（Jude Bellingham）與薩卡（Bukayo Saka）等頂級球星發動衝擊的絕佳破口。

這場關鍵之役的終極勝負手，無疑壓在阿根廷靈魂梅西（Lionel Messi）身上。如果英格蘭能成功運用防守體系將梅西鎖死，切斷他的傳導路線，阿根廷的進攻創造力將大打折扣；但若讓梅西在防線空隙中覓得機會，他那神鬼般的破局能力將瞬間撕裂對手。同時，雙方門將的對決亦是一大看點，任何一次細微的防守失誤，都將直接宣判球隊的死刑。

這場關鍵之役的終極勝負手，無疑壓在阿根廷靈魂梅西身上。 法新社
這場關鍵之役的終極勝負手，無疑壓在阿根廷靈魂梅西身上。 法新社

球是圓的，在這種歷史級別的強強對決中，稍有疏忽就可能出現戲劇性轉折。我預測兩隊在常規時間內將陷入極度膠著的戰術拉鋸，並以平手收場。在漫長的延長賽甚至是互射十二碼階段，阿根廷憑藉著更具默契的冠軍底蘊、控制比賽節奏的經驗，以及心理素質上的優勢，將有微幅的勝出機率。這場意志力的終極考驗，我稍微看好阿根廷能跨過魔咒，再度向衛冕神話邁進一步。

2026美加墨世足 世足專欄 世足戰報 阿根廷 英格蘭

趙榮瑞

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