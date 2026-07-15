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VAR讓阿根廷不再有「上帝之手」 提防英格蘭「機會主義達人」貝林漢

聯合新聞網／ REMI
1986墨西哥世足賽8強戰，阿根廷以2比1贏英格蘭，馬拉度納(右)成為功臣，但「上帝之手」也成為後來爭議話題。 美國聯合通訊社
1986墨西哥世足賽8強戰，阿根廷以2比1贏英格蘭，馬拉度納(右)成為功臣，但「上帝之手」也成為後來爭議話題。 美國聯合通訊社

2026世足賽

英格蘭阿根廷，當這個兩個國家名字連結在一起時，會讓資深球迷有很多的想像空間，曾經兩造經歷過戰爭；而雙方在足球對決上有1986墨西哥世足賽，馬拉度納(Diego MARADONA)的「上帝之手」和半場接獲球後，在短短10秒內以驚人盤帶速度與變向能力，連續擺脫5名防守球員及門將，將球送入門框內，被稱為「世紀進球」(Goal of the Century)；1998法國世界盃，麥可-歐文Michael Owen）16強賽對陣中，他在大禁區內表演「跳水摔倒」而取得12碼罰球，讓對立的藍白軍認為是「假摔」；這種種兩隊「禮尚往來」，台北時間7月16日凌晨三點所舉行的英格蘭對上阿根廷，這將是準決賽的另一場世紀之戰。

往前追朔兩隊前5場世足對決，分別是2002韓國日本世界盃小組賽，阿根廷以0比1輸給英格蘭；1998年法國世足賽，16強阿根廷以2比2踢平英格蘭後，互罰12碼以4比3勝出；1986墨西哥，阿根廷以2比1贏英格蘭在8強戰；1966英格蘭世界盃，地主隊以1比0欺負南美隊在8強賽及1962智利世足賽，英格蘭以3比1輾壓阿根廷在小組賽，嚴格來說已經24個年頭沒再碰頭，所以所經歷過的戰果只能當作回憶。

英格蘭這一屆由總教練圖赫爾(中) 率領，但走的有些顛簸，但依然展現出極強競爭力。 歐新社
英格蘭這一屆由總教練圖赫爾(中) 率領，但走的有些顛簸，但依然展現出極強競爭力。 歐新社

英格蘭這一屆由總教練圖赫爾(Thomas TUCHEL) 率領，但走的有些顛簸，但依然展現出極強競爭力；從小組賽經歷32強、16強、8強和即將交鋒的準決賽來解析，圖赫爾所主導的戰術特點，是依賴邊路的中場個人能力帶球，有時會讓有極佳盤帶球能力的前中場，扮演起跟對手進行單打，當把球帶過中場後，就頻繁地高度放箭，把球往對方的大禁區送，轉化為傳中球，好讓前鋒進行起腳攻擊，這樣的「套路」由中後衛的馬克-蓋伊(Marc GUEHI)開始策動，讓鋒線能快速攻擊，這是阿根廷後衛要非常注意小心的細節。

右邊鋒薩卡(Bukayo SAKA)依舊是教頭圖赫爾比較信任的人選，上一場對挪威之戰，他在延長賽替補上場，是因為傷勢未處在最佳狀態，教練團不敢讓薩卡戰太久，這場與南美軍對決有可能先讓他先發，在需要時再進行換人，諾尼-馬杜克(Noni MADUEKE)是不二人選，但目前5場出賽都沒實質作為，零助攻和零進球，所以阿根廷後防線要想盡辦法讓薩卡無法有效發揮。

三獅軍團(The Three Lions)，是支「靈活多變」的部隊。 路透
三獅軍團(The Three Lions)，是支「靈活多變」的部隊。 路透

英格蘭的左後衛尼科-奧賴利(Nico OREILLY)，前幾場有玩「套路」，當沒持球的隊友安東尼-戈登(Anthony GORDON)，開啟邊路寬度時，有速度的尼科會往右切至中路參與進攻，此時英格蘭後防會只留守三位後衛，這時阿根廷如果能有效攔截取得球權，並進行快速的反擊的話，應該會有不可預期的結果。

在圖赫爾指導下的三獅軍團(The Three Lions)，是支「靈活多變」的部隊，當球賽進行出現英格蘭進攻盲點，邊路沒有空間傳中，球員會將球往後回傳，此時中場會暗號提醒前鋒，往前壓進取得有利站位，而中場會起腳朝遠端二號柱方向，將球吊入對手小禁區的範圍，用意是尋找有頭頂球能力好手，如隊長凱恩(Harry KANE)或是「機會主義達人」貝林漢(Jude BELLINGHAM)，來進行短距離的攻擊，因為前鋒貝林漢，擁有極佳靈活身手，能自由自在穿梭於大範圍前場，利用反越位、敏銳的嗅覺和刁鑽的跑位，在防守漏洞中給予對手致命一擊，他絕對是藍白軍在危險區域，要一對一防守的頭號人物，不要讓他成為漏網之魚，造成阿根廷的重傷害！

英格蘭前鋒貝林漢，擁有極佳靈活身手，能自由自在穿梭於大範圍前場，利用反越位、敏銳的嗅覺和刁鑽的跑位，在防守漏洞中給予對手致命一擊。 法新社
英格蘭前鋒貝林漢，擁有極佳靈活身手，能自由自在穿梭於大範圍前場，利用反越位、敏銳的嗅覺和刁鑽的跑位，在防守漏洞中給予對手致命一擊。 法新社

這場歐洲及南美球隊對決，除了是場「戰術博弈」，更重要的是對阿根廷人而言，其中包含著極大的精神與情感力量，現今VAR時代，不會再有「上帝之手」之事發生，但只要藍白軍中場核心群，找回卡達世界盃冠軍決賽，渴望奪冠的精神狀態，阿根廷有極大可能，挺進決賽與西班牙來場世界盃冠軍強強會師！

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