亞運棒球名單大張旗鼓徵召旅外球星 星光熠熠卻別忘了分級制

2026年名古屋亞運將於9月展開，頗受矚目的棒球項目，國手名單正式公布。亞運雖然不是世界棒球經典賽或奧運資格賽，此次24人名單中，共計14位球員來自職棒，10位來自業餘成棒，其中職棒名單又有多達8位旅外好手。投手群中包含徐若熙、林昱珉、古林睿暘、王彥程等，內野手則有鄭宗哲、劉基鴻等，外野有陳晨威。這樣星光熠熠的名單，除了戰力提升的期待高漲，也受到其他國家關注。

然而，豪華名單背後卻引發爭議，主要亞運在國際棒球並非列為頂級賽事，但在「振興棒球運動總計畫」中的分級制度，亞運跟經典賽、奧運都是屬於一級賽事，只有在徵召範圍有所不同。這使得不少曾參加經典賽、12強賽的國手再度入列，讓名單顯得耀眼卻也顯得過度重視。尤其相較於日本長年派出社會人代表隊，韓國則以KBO球員為主，唯獨台灣選擇大量旅外球員，顯得與國際慣例不符。這樣的策略，究竟是戰力強化，還是過度重視，成為國內外討論地焦點。

更值得注意的是，台灣之所以把亞運視為一級賽事，背後有制度與誘因的推動。最重要的是兵役減免與國光獎金，讓亞運金牌成為球員極具吸引力的目標，因此許多球員被徵詢後都有意願參賽。雖然棒協有取得球員本人、母隊球團、以及棒協的「三方同意書」，看起來大家都有意願，但其中若非受傷，母隊不得拒絕放人，這樣的設計雖保障了球員意願，但卻忽略了球團的立場，似乎不夠尊重球員是母隊球團的資產，更顯現出台灣在亞運徵召上，與眾不同的特殊性。

大聯盟等級的鄭宗哲也被納入亞運棒球隊。 聯合報系資料照

事實上，亞運應是年輕球員累積國際經驗的舞台。透過這樣的比賽，讓新秀在區域性賽事中感受國際氛圍，逐步養成面對壓力的能力。然而，當名單過度依賴旅外球員，中職與業餘球員的機會被壓縮，養成的功能自然消失。旅外球員的徵召本身也存在現實矛盾，受限於球團合約、賽程安排與健康風險，徵召難度極高。若為了亞運而冒險徵召，可能影響球員職涯，甚至造成球團與球員之間的摩擦。這樣的代價，是否值得為一個次級國際賽事付出，值得深思。

此外，亞運賽期與例行賽重疊，徵召主力球員必然衝擊聯盟賽程。球團戰力受損，球迷觀賽體驗下降，甚至影響整季競爭的公平性。雖然目前中華職棒，已無與棒協之爭，但過度重視旅外球員，難保有國外球團反彈。尤其這次還徵召上到大聯盟的鄭宗哲，以及明知有傷的徐若熙，都可能產生糾紛。若名單設計只追求短期勝利，忽略了養成與制度需求，便失去了亞運的真正意義。台灣在亞運名單的思考上，應該回到制度本質，重新檢視徵召策略。

中職棒陳晨威也列入亞運參賽名單之列。 聯合報系資料照

因此，台灣在亞運名單的設計上，應該兼顧三大功能：讓年輕球員吸取國際經驗，讓適齡球員透過參賽解決兵役問題，同時避免過度影響職棒賽季。旅外球員固然能補強，但不應成為主軸，而是點綴性的存在，而且應該將目光放在未參加過頂級賽事，但未來有潛力的球員。真正的策略，應該是以業餘及潛力新秀為基底，搭配少數旅外及一軍球員，才能符合亞運定位，也能兼顧養成與制度需求。

國際賽的分級制度，是棒球界一直討論的話題，對於球員而言，為國爭光當仁不讓，但大小賽事都要這批球員出賽，對他們而言，減少了休兵而增加了負擔，容易讓他們狀況失衡。應當要重新思考亞運名單策略，才能在經驗吸取、兵役考量與職棒賽事之間找到平衡，讓亞運成為年輕好手吸取國際賽經驗的舞台，而不是一次性的豪賭。這樣的思維，才是未來中華隊在國際賽場上持續進步的關鍵。