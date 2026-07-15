日職／主力狀況多還是重返第一 軟銀維持戰力做對了什麼？

雖然一度有西武、歐力士竄出，不過目前太平洋聯盟第一的位子，又重新回到了福岡軟銀鷹手上。雖然進入2020年代以降，洋聯一度曾有歐力士創下三連霸，頗有終結軟銀2010年代屢次獨占鼇頭的味道，不過2024年軟銀奪回冠軍之後已經拿下聯盟二連霸，現在又重返聯盟首位，再次建立王朝的氣勢可見一斑。

細數本季洋聯的球隊排行變動過程，軟銀藉由著開幕連勝的好表現，一直到四月中都還是排名第一。但歐力士在四月底後來居上，並在五月中與西武上演首位攻防戰。隨著西武拿下交流賽冠軍，總算是壓下歐力士居於排頭。然而交流賽結束後西武狀況下滑，只打出6勝12敗1和的成績，軟銀則是持續穩定表現，便將第一名要了回來。

西武下滑的原因並不難理解，他們在五月衝上龍頭時，單月團隊OPS為0.764。但就在六、七月間，團隊OPS都降到0.65以下。包括今年打擊手感不錯的長谷川信哉受傷，平澤大河和洋砲奈文（Tyler Nevin）、卡納里歐（Alexander Canario）肉眼可見的下滑，寄予厚望的桑原將志回歸後也不如預期等等，現在還再度受傷缺陣，好幾位主力打者都出狀況，對打線火力帶來不小影響。也難怪有評論認為，林安可此時能回到一軍並發揮長打火力，對西武的戰績相當關鍵。

西武好幾位主力打者都有狀況，林安可適時補上長打空缺成為關鍵。截圖自影片

而取代西武站上第一的軟銀，以及12日賽後暫且排名第三，對前兩名虎視眈眈的日本火腿，都是打擊表現相當亮眼的隊伍。目前軟銀團隊OPS為0.722，日本火腿團隊OPS則為0.736，分別是洋聯的第二高和第一高。也是日職12球團中，唯二團隊OPS超過0.7的隊伍。

值得注意的是，軟銀其實今年陣容狀況也不少。光以打線來講，本季就碰到去年聯盟上壘王柳町達曾因傷缺陣，四屆全壘打王山川穗高持續低迷，老將柳田悠岐狀況明顯不如全盛期，交易來的山本祐大沒幾場就受傷等等。投手也有像莫內羅（Liván Moinelo）等主力因傷缺陣的問題。但即使如此，軟銀無論是在攻擊火力，還是團隊3.07的防禦率上，都還是維持至少聯盟第二的表現。

在漫長的職棒賽季，球隊本來或多或少都會有些低潮及缺陣的狀況，但軟銀近年來戰力獲得高評價，便是強在陣容深度厚實，即使有主力缺陣，依然能靠其他可用之兵補上。比方說打線雖然有上述問題，不過也有像正木智也這樣的選手傷癒復出，並且繳出頂級火力來補上空缺。正木44場比賽就敲出11轟，OPS高達0.925，甚至創下今年日職最快的188.5公里擊球初速，而他過去單季最多也才7轟，火力和過往相比明顯更上層樓。

正木智也今年擊球初速明顯突破，已經創下個人單季最多轟記錄。

正木曾表示長打火力之所以大爆發，在於他在受傷復健期間加強重訓，力量也隨之提升。眾所皆知，福岡軟銀鷹一直是球隊資源特別豐沛的一支隊伍，而他們也不斷地在嘗試各種進步方法。無論是總教練小久保裕紀，還是打擊教練長谷川勇也等，都是對運科等新事物接受度很高的決策者。碰到球團裡那些不會打球，但學識豐富的研究者及數據人員，他們都願意向對方學習新知，期盼能幫球隊成長。相關數據人員也知道光講數字，對很多選手來講不太能夠體會，因此也常常轉化表達內容，改以「這個球路數據類似對戰過的某某投手」之類易懂的方式和選手溝通。

球團的一些運作標準，也從傳統棒球界「靠感覺和經驗」，逐漸改變為以科學作為依據。例如近幾年軟銀球團二軍調整了評鑑標準，使用智慧發球機和檢測儀器等設備來測驗選手上一軍的資格。二軍球員必須面對模擬一軍投手的智慧發球機，並且完成一些規定課題。例如將擊球初速提高到某個規定值，或者更進階地應對兩、三種不同球種混搭的投球內容等等。球隊藉由著這些課題，更精準去篩選「能應付一軍級投手的打者」。

之所以用智慧發球機測試，一方面則是公平起見，畢竟單純看二軍賽事的表現，可能會因為「特別會打／不會打某某投手」而出現取樣誤差，都用機器模擬便可一視同仁。另一方面，機器除了拿來考試以外，同時也是練習教材，球員平常就能透過這些機器測試身手，瞭解到自己還差哪些課題有待完成，從而找出自己需要的訓練方向。結果也看到類似正木智也這樣，改善方式讓擊球初速大幅提昇的案例。

福岡軟銀鷹和北海道日本火腿鬥士，在近幾年來一直能夠將戰績維持在前段。

不只軟銀在訓練上大量投資且不斷嘗試新方法，近期追趕在後的日本火腿，近幾年來也是投入不少資源，希望能夠迎頭趕上的隊伍。這兩支隊伍成為爭冠勁旅，顯見戰績是否能長期維持的關鍵，已經不光只比單純選手天賦或教練功力，整體球隊的訓練環境，各類設備和硬體資源是否到位，而有了設備之後，更得看有沒有懂得發揮其效益的人員協助，以及讓團隊順利運作的制度，這些都在考驗著每個球團。

轉任日本火腿球團高層的栗山英樹在多年前就意識到運科的重要性。聯合報系資料照

當然，現在球季還沒結束，軟銀是否能順利拿下洋聯三連霸猶未可知。但可以確定今年和去年都在主力出狀況之下，依然能維持洋聯排頭的戰力，團隊的運作絕對有其獨到之處。日本火腿同樣也曾經歷過一段低潮，但現在又攻回前段順位。早在幾年前，轉任日本火腿球團高層的栗山英樹就已經直言，說現在已經不光靠數據，而是科學的時代。如今運科幾乎已成「標配」，比的更不是只有誰的設備最新最全，而是團隊如何吸收並妥善應用新觀念，使其能在執行面上有效發揮，便是這時代的決勝關鍵了。