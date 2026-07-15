從墊底一壘手到金手套二壘手 巨人向阿拉斯下了什麼魔咒？

自從登上大聯盟後，阿拉斯（Luis Arraez）展現無與倫比的球棒控制能力，在不斷追求長打與保送的現代棒球，硬是靠著反主流的全方位打擊技術佔有一席之地，不過與此同時，阿拉斯也是公認全聯盟守備最平庸的內野手，生涯初期以二壘手身份出道的他，前兩年轉戰教士後，合計只守了23場二壘，取而代之的是更常守一壘，甚至是指定打擊，在在印證了球團對他糟糕的守備功夫實在不敢恭維。

各隊都不買單阿拉斯的手套，阿拉斯只好靠棒子謀生存，但若想只靠打擊擔任主戰一壘手，阿拉斯又顯得不夠「大支」，這也是為何，即便阿拉斯曾創下在三支不同隊完成打擊王三連霸壯舉，卻仍舊無法在去年自由市場上成為熱門標的，儘管種種分析都看衰阿拉斯的長期貢獻，不過他還是選擇相信自己，拒絕其他球隊開出的複數年合約，選擇與舊金山巨人達成一年1200萬美元的加盟共識，主因是巨人願意讓阿拉斯鎮守二壘，而阿拉斯也有極高熱忱，想證明自己足以勝任。

事實上，巨人隊從簽約到決定讓阿拉斯回到老本行二壘的決策，都引來鋪天蓋地的擔憂聲，這也很合理，巨人隊三游查普曼（Matt Chapman）、亞當斯（Willy Adames）的守備防線堪稱銅牆鐵壁，但內野右半邊卻是兩樣情，狄佛斯（Rafael Devers）已經是大聯盟守備數一數二糟糕的一壘手，若再加上連一壘都守得「離離落落」的阿拉斯站二壘，恐怕會讓內野破一個大洞。

阿拉斯展現無與倫比的球棒控制能力，在不斷追求長打與保送的現代棒球，硬是靠著反主流的全方位打擊技術佔有一席之地。 法新社

巨人隊本季戰績不振，早早脫離競爭行列，目前暫居國聯西區倒數第二，與洛磯是國聯唯二不到40勝隊伍，但在這樣艱困的賽季中至少有件事取得巨大、可以說是完全無法預料到的成功，先發二壘手阿拉斯不僅守得有模有樣，甚至異常出色，翻開STATCAST數據，這個曾經替阿拉斯的守備宣判死刑的客觀憑證，如今對阿拉斯評價有著180度大翻轉，在全聯盟二壘手當中，阿拉斯的守備貢獻值（Fielding Run Value）為+8，僅次於紅雀橫空出世超級菜鳥威瑟霍特（JJ Wetherholt）的+11，與霍納（Nico Hoerner）並列第二，勝過排名第四的圖蘭（Brice Turang），要知道這兩人包辦了近三年的國聯二壘金手套獎，這簡直是不可思議。

究竟阿拉斯是如何在29歲年紀大蛻變？這樣的狀況能維持多久？是真材實料還是進階騙子？這是全聯盟球隊都好奇的問題，畢竟阿拉斯季末將再度成為自由球員，如同前面所說，作為一個打擊率優異，卻伴隨貧弱長打，且速度普普通通，極具個人特色的球員，阿拉斯的打擊風格並不適任被視為長打火力庫的一壘手，但若是一名中線球員，那就說得通了；更遑論阿拉斯是守備頂尖的二壘手，價值迅即水漲船高。

何況阿拉斯在打擊端也大復活，身處對投手較為有利的巨人主場，本季至今89場出賽狂敲117安，打擊率從去年生涯最低的0.292（你沒聽錯，阿拉斯生涯只有兩個賽季打擊率低於3成）飆升至0.331，附帶4轟、8盜，OPS+135生涯最高，打擊率與安打都排名聯盟第二，僅次於效力老東家馬林魚的洛培茲（Otto Lopez），累積2.8WAR值已經是去年打154場的兩倍，打擊、守備、跑壘的得分價值（Run Value）都是正貢獻，且都排名聯盟前20%，已然是三拍子全能好手。

本季加入巨人教練團的資深教練華盛頓（圖）與阿拉斯一拍即合。 美聯社

相比與打擊和投球，從進階數據角度，防守向來更難以估量，尤其是內野守備，有太多因素要納入考量，除了跑者的速度，比分、當時出局數與壘包情形都會讓守備員產生各種決策，相比之下，剖析外野手時則只需單純評估，守備員是否有機會接住飛球，難度會大幅降低。進階數據體現的結果大部分都和球場表現印象相符，過去三年惠特（Bobby Witt Jr.）、溫恩（Masyn Winn）、霍納在防守端雄霸一方不令人意外，阿布拉姆斯（CJ Abrams）、阿隆索（Pete Alonso）長年在墊底徘徊也合情合理。

當球員的守備能力獲得超出預期的驚人提升時，一句「發奮圖強、刻苦訓練」似乎並不具備充足說服力，不過這在阿拉斯的轉變過程中卻是很好的佐證，他與本季加入巨人教練團的資深教練華盛頓（Ron Washington）一拍即合，「他能守起來的球，每一個都做到了，他完成了高難度的雙殺，處理了位置很刁鑽的來球，傳球非常精準，這些都是他努力投入到工作的展現。」

事實上早在二月阿拉斯受訪時就指出，自己的守備包括腳步移動、手套運用都有所優化，那麼阿拉斯的自信是否能從數據端解讀呢？這得要從兩個面向看起，防守數據的核心建立在兩個提問上，第一，完成守備的頻率如何？這相對好回答，因為只有「高」（處理球的樣本數大）、跟「低」（處理樣本較小），一定程度地劃分了守備範圍大小，第二個問題是：這些防守CASE的難度多高？這就複雜許多。

阿拉斯受訪時就指出，自己的守備包括腳步移動、手套運用都有所優化。 美聯社

將阿拉斯帶入這兩個題目當中，首先，阿拉斯是否有完成更多守備的能力？答案是肯定的，本季以前阿拉斯在守備端累積大量負面數據，但守二壘的場次不如想像中多，從2019至2025年，7年期間他以二壘手身份出賽2793局，不到同期主戰二壘手的一半，卻累積了整整-28守備貢獻值聯盟墊底，而今年阿拉斯已經守了748.2局了，是生涯第二度在二壘出賽超過400局，本季至今累積可觀樣本數，在計算OAA（出局製造值）時，納入了一項名為「成功率」的數據，觀測一名防守者將多少次機會成功轉化為出局，可以理解為比最簡單的守備率還要高階一些的數據，比起守備率計較安打或失誤，成功率純粹計算是否成功完成一次守備，阿拉斯的76%僅略高於聯盟平均，稱不上菁英，要說優秀也差了點意思，只能排在聯盟二壘手第14名。

所以或許答案出在第二個問題上：這些防守的難度高嗎？同樣能得到肯定答案，這次一樣要將成功率這項數據納入考量，不過我們再搬出另一項守備數據：「預測成功率」，和打擊進階數據中的「預期打擊率」、「預期長打率」概念接近，預測成功率會整合移動距離、守備時間、跑者速度等數據，基於每次守備機會的難度計算，畢竟球正朝著自己而來，跟跑了好幾步後進行接傳，難度有著天壤之別，換言之，預測成功率越高，代表難度較低，反之則難度高。

而阿拉斯呢？在這項數據則是生涯最低的73%，這代表什麼？就像我們會從BABIP值判斷一個投手/打者是不是運氣好，那我們也可以從預測成功率這項數據得出結論，阿拉斯作為一個守備員，運氣實在是不太好，這也不難想像，畢竟巨人輪值中包括王牌韋伯（Logan Webb）、魯普（Landen Roupp）、麥克唐納（Trevor McDonald）都是滾地球率在50%上下，不折不扣的伸卡球投手，自然會讓阿拉斯守起來更加充滿挑戰。

阿拉斯不必當一個獨一無二的防守者才有價值，他只需要證明有能力擔綱起先發二壘手職務。 法新社

總結來說，阿拉斯的防守本質上沒有一躍成為菁英中的菁英，但也顯然在水準之上，且遇到的防守難度又比以往還要來得高，當然這還不是最難的，費城人二壘手史托特（Bryson Stott）的預測成功率才68%，運氣是聯盟最衰，結合上述的兩道題目，可以得出另一個算式，阿拉斯的成功率扣除預測成功率來到+3%，高居聯盟第三，這才是他守備貢獻值之所以能突破天際的秘密。

此外，從阿拉斯逐月累積的守備貢獻值，可以發現到，第一個月阿拉斯迅速累積+5，但接下來兩個月分別為+1、+2，七月至今則為-1，速度趨緩許多，從聯盟第一一路將至平均線左右，這或許會讓人有點小失望，阿拉斯顯然沒有跡象能長期維持在聯盟最頂尖水準，畢竟原始機體天賦早已註定，想在短時間化身守備天才，還是需要點奇蹟點綴（如果真的發生的話，甚至可以考慮把當初的球探給炒了！）不過這也已經很不錯了，阿拉斯不必當一個獨一無二的防守者才有價值，他只需要證明有能力擔綱起先發二壘手職務，讓教練在填寫先發名單時，能無後顧之憂在二壘手欄位填寫「Luis Arraez」即可，正如當初簽約巨人時想做到的那樣，而他確實也讓這份賭注值回票價。

※數據截至台灣時間7月11日