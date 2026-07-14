聽到美模老婆一句「不要鬧了」！ 阿根廷勞塔爾成就4強之路

「每一滴流下的汗水，都是實力與堅持的累積」，上半場第10分鐘時，當阿根廷中場麥克阿列斯特 (Alexis MAC ALLISTER)，在瑞士小禁區外1號柱位置，躍起用頭接應隊長梅西所開的角球，而球不偏不倚的往2號柱的方向飛進門框內，這球是這場南美與歐洲雙雄之爭的第一顆進球，而這以頭槌進球的背後，是阿根廷國家隊助理教練，華特-山繆(Walter Samuel)，花許久時間，用無數次、一對一與每位球員做練習的成果，當進球後球員擁抱慶祝時，在板凳席前的藍白軍教頭斯卡洛尼(Lionel Scaloni)，回過頭去摸華特的頭表示：「兄弟辛苦了！」

下半場67分鐘時，瑞士前鋒達恩-恩多耶(Dan NDOYE)與隊友里卡多-羅德里格斯Ricardo RODRIGUEZ在大禁區外左側，組了一次雙人策動攻勢，用速傳滲透阿根廷後衛防線，達恩在大禁區左側，接獲隊友里卡多-羅德里格斯一記助攻，踢進歐洲隊的第一球，扳平了比數，頓時笑容從阿根廷支持者轉變到瑞士球迷的臉上，有來有往完成歐洲與拉美足球情感交流，繼續寫「平分秋色」的劇情。

(勞塔爾．馬丁尼茲的妻子甘多爾弗是阿根廷美女模特兒、健身網紅。甘多爾弗IG)

球賽進行到下半場第68分鐘時，瑞士前鋒布雷爾-恩博洛(Breel EMBOLO)帶球，阿根廷球員萊安德羅-巴瑞德斯(Leandro PAREDES)近身防守，突然間布雷爾倒地，瞬間裁判也對萊安德羅給出黃牌，當時的藍白軍球員感到錯愕，「啞巴吃黃蓮」想要解釋，但！同時間「影像輔助裁判」(VAR)介入，讓真相浮出水面，在第72分鐘時取消南美軍的萊安德羅黃牌，轉而給歐洲兵布雷爾「假摔」黃牌，但因為這位老兄在上半場第44分鐘時，已經吃過一張黃牌，所以按足球規則，同一場賽事累積「兩黃就轉紅」出場，從那個時刻後，瑞士軍就以10名球員來應付11名球員的阿根廷。

藍白軍的荷西-曼紐爾-羅培茲(Jose Manuel LOPEZ)，在延長賽的第110分鐘被總教練斯卡洛尼，換上場，2分鐘後當他在對手大禁區的右側帶球，他並沒有意圖想突破進禁區內，只是把球往底線帶，這時瑞士的3名防守球員一起往底線移動，讓小蜘蛛所在大禁區28碼處有多許的空間，而後羅培茲立馬來個回馬槍，把球傳給在大禁區外等待的朱利安-艾瓦雷茲(Julian ALVAREZ)，而小蜘蛛把球往右帶了兩步，在距球門28碼處，就馬上對著2號柱的方向拉弓起腳攻擊，球在球門框右上角處旋了進去，阿根廷在延長賽第112分鐘時，靠著「全攻全守」戰將艾瓦雷茲，這顆「致命」的一擊，是阿根廷贏球重要關鍵。

在延長賽第98分鐘時，勞塔羅追球追到瑞士球門底線，好勝心驅使，剷倒了瑞士後衛吞下黃牌。 美聯社

阿根廷暫時以2比1領先瑞士後，離延長賽結束還有將近8分鐘的時間，但藍白軍教練團不敢掉以輕心，要求其隊員謹慎處理每顆球，但開放延長賽替補上場的蒂亞戈-阿爾馬達(Thiago ALMADA)，讓他找空間大膽嘗試，一上場不到一會兒的功夫就出腳兩次，但都無功而返，而時間來到延長賽傷停補時的第1分鐘時，藍白軍的勞塔羅-馬丁尼茲(Lautaro MARTÍNEZ)策動快攻反擊，把球傳遞給蒂亞戈，而他一拿到球，一路帶球往對方球門前進，與瑞士門將來個單挑對決，很可惜太晚出腳，被對手擋了出來，一直跟進的勞塔羅，把握住被擋出來的球，「從從容容，遊刃有餘」，一腳把球往球門送了進去，完成阿根廷定江山的第三顆進球。

而這顆定心丸的進球，就是因為，在延長賽第98分鐘時，勞塔羅追球追到瑞士球門底線，好勝心驅使，剷倒了瑞士後衛曼努埃爾-阿坎吉(Manuel AKANJI)，而這名阻擋勞塔羅的球員，正是他所效力義甲球隊，國際米蘭的隊友，而裁判也直接給了這位血氣方剛的阿根廷大男孩一張黃牌，而當下的勞塔羅，彷彿耳邊聽到坐在觀眾席的媽媽和老婆，異口同聲跟他說：「不要鬧了！」(¡Basta!)，而他也即時自我覺醒，告訴自己要沉住氣，不再動怒，一切以大局為重。

阿根廷進軍4強後，勞塔爾．馬丁尼茲(中)向觀眾發出興奮怒吼。 歐新社

這場南美及歐洲雙雄對決，阿根廷每位球員及教練團隊全體成員，在手臂上都套上黑色臂章，為了要紀念前阿根廷國家隊球員安東尼-拉廷 (Antonio Rattín)，這位以89歲高齡辭世的藍白軍老前輩，讓人想起他在60年前的一個壯舉；話說阿根廷在1966年英格蘭所舉行的世界盃，8強淘汰賽強遇地主隊，安東尼因為不會英語，發生與西德籍的裁判溝通不良，而被裁判驅逐出場，他因為不甘被罰下場，為了抗議不公判決，跑到大會為英國女王陛下，所設置皇室座位區的地毯上，以靜坐方式表達不滿，而名垂青史；而他的抗議行為，促使國際足總(FIFA)制定了黃牌和紅牌規則，並於1970墨西哥世界盃正式使用；而賽前全場默哀一分鐘，是為悼念曾參加這屆世足賽的南非球員傑登-亞當斯(Jayden ADAMS)，在近日以25歲之齡不幸過世。

賽後記者會上，斯卡洛尼表示：「球隊具備衛冕軍的心理優勢，以強大韌性及強烈贏球企圖心，當被強悍對手以1比1逼入延長賽時，全隊並未驚慌失措而亂了應有攻防節奏，全體球員體能極限下，展現強烈進攻欲望，立定心志要在延長賽結束前，取得進球並贏得比賽，這舉動絕非偶然，我們拼盡全力，流盡最後一滴汗水 共同塑造了這場比賽的勝利！」。