被勇士放棄、老鷹放生 庫明加「苦命人生」三部曲：自我救贖

今年二月被勇士交易到老鷹，庫明加「苦命人生」並沒能在老鷹得到解放。

苦命人生三部曲「自我救贖」正在上演，24歲庫明加得先在今年自由球員市場找到一分保障合約，登上舞台，才有機會完成自我救贖。

苦命人生一部曲「勇士桎梏」，2021年第一輪第7順位進NBA，庫明加滿滿天賦和勁爆體能，被視為勇士未來台柱球星，勇士在積極奪冠路上也給庫明加賽季場均24-26分鐘上場時間，可惜庫明加進化太少。

三分外線不靈光是庫明加球技最大罩門，籃板和防守一直沒進步是死穴，更糟的庫明加沒有自覺也不夠努力，渴望擁有更多戰術角色和球權，使得他在勇士四年多，始終得不到重用，也無法進入主要輪換陣容，空有一身天賦體能，球迷愛他，偏偏他在勇士就是打不出名堂。

2025年夏天，庫明加成為受限自由球員，市場報價都沒能吸引經紀團隊，最終只能與勇士加完成兩年4850萬美元合約，第二年球隊選項。 路透

2025年夏天，庫明加成為受限自由球員，市場報價都沒能吸引庫明加經紀團隊，庫明加渴望拿到一分年薪至少2500萬美元複數出合約，加上勇士老闆拉科布真心捨不得放棄庫明加傲人天賦和超人體能，勇士和庫明加續約一直卡住拖著。

最終勇士跟庫明加完成兩年4850萬美元合約，第二年球隊選項。

儘管勇士最終留下庫明加，庫明加也拿到一分年薪2400萬美元短約，但勇士教柯爾仍不喜歡用庫明加，庫明加也在傷停中打打停停，2025-26賽季為勇士打了20場，場均12.1分，投籃命中率4成5，三分命中率3成2，排不進輪換主力，卻也棄之可惜。

2025年2月勇士因為二號球星巴特勒前十字韌帶撕裂賽季提前報銷，被迫奮力一搏，從老鷹換來217公分長人波爾辛吉斯，把庫明加和射手希爾德送到老鷹。

交易至老鷹，應該是庫明加(左)可以好好證明自己實力重生契機。 路透

苦命人生二部曲「老鷹之歌」，應該是庫明加可以好好證明自己實力重生契機。

庫明加例行賽為老鷹打了16場例行賽，場均12.3分，投籃命中率4成76，三分命中率3成46，個人數據和表現並不差，但稱不上好。在老鷹人手充裕輪換陣容中依舊缺少存在感和令人印象深刻改變比賽影響力。

季後賽第一輪對尼克六戰，庫明加場均13.7分，是老鷹板凳第一得分手，投籃命中率4成8，三分命中率跌到只有2成1，外線非常不靈光。六月底前老鷹快速放棄庫明加最後一年2430萬美元合約，讓他成為自由球員。

老鷹決定放棄庫明加第二年合約，等於宣告庫明加市場行情崩盤。

庫明加(右)已經失去主要談判籌碼，如果他還繼續堅持年薪2000萬美元以上合約，只怕最終只剩「底薪地獄」。 美聯社

苦命人生三部曲「自我救贖」，這一次庫明加已經失去主要談判籌碼，如果他還繼續堅持年薪2000萬美元以上合約，只怕最終只剩「底薪地獄」。

上周外傳湖人打算為庫明加開出兩年2000萬美元合約，但種種跡象都不確定，湖人現在也因為超過豪華稅門檻，已經沒辦法為庫明加直接開出年薪1000萬美元合約，只能先簽後換，老鷹也得被迫接手湖人負資產。

像庫明加這種靠體能天賦打球，外線不靈，防守不好角色球員，卻渴望戰術角色和更多球權，球員市場非常不討喜。任何一支球隊都需要能為球隊加分角色球員，不佔球權、不計較戰術角色、不搶上場時間，防守出色、籃板強悍、外線穩定，但庫明加沒一項符合角色球員功能。

未來都不可期，庫明加必須要有自覺，如何扮演稱職角色球員，發揮最大功能性和比賽作用，成就團隊戰力，接著才能展現自己的存在感和價值。

被勇士放棄，被老鷹放生，庫明加(右)「苦命人生」走到生涯十字路口，咎由自取。 法新社

庫明加到現在都還沒真正認清自我，除了索要更大合約，球技盲點防守平庸、外線不穩都沒改善，只想著更多球權和戰術角色。

被勇士放棄，被老鷹放生，庫明加「苦命人生」走到生涯十字路口，咎由自取。