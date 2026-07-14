中職／悍將八月魔咒提前發生 解方在洋投輪替及張育成手感

下半季已結束前兩周的賽程，上半季排第五名的樂天以5勝1敗之姿登頂，另一方面上半季前兩名的味全及富邦，反而淪落到倒數前兩名，差別之大令人意外，尤其是不一樣了的富邦，不但上半季表現與前幾年不一樣，就連下半季目前的戰績也與上半季不一樣了。

富邦上下半季戰績不一樣的關鍵就是下半季又跟去年一樣了，投打表現嚴重失調，去年8月的狀況重現，而且還提早了。

首先是投手部分，富邦上半季先發投手群的表現優異，關鍵人物當然就是10連勝的李東洺，魔力藍、鈴木駿輔的投球內容也不錯，大驚奇則是從育成升上正式球員的阿部雄大，3人共拿下14勝，不過下半季一開始，李東洺對味全投不到5局就被打3轟丟4分退場；鈴木同樣對味全投5局丟5分退場，魔力藍12日對中信投3局失5分；阿部則是6月底就被降下二軍，富邦先發投手戰力拉警報。

李東洺是富邦上半季拿到第二名的關鍵投手。 富邦悍將隊提供

這一切的癥結就是在等威戈神傷癒復出，各隊今年積極採用4洋投策略，富邦卻讓了一個洋投近3個月，在沒有第4名洋投適時替換的狀況下，3名洋投的疲勞程度累積，自然影響表現，即使威戈神復出首場投球內容不差，但傷害已造成；陳仕朋及黃保羅這兩名本土先發在本季的貢獻度極低，也直接影響先發投手戰力，加上李東洺本季投球局數已與去年整季相當，實在需要有人跳出來協助分擔先發工作。

先發投手的不穩定造成牛棚投手的崩盤，後援投手群中除了張奕、林栚呈及曾峻岳之外，其他投手的防禦率幾乎都超過4，事實上張奕的近況也非常差，7月出賽3場，防禦率高達10.13；林栚呈6、7兩月的表現也不如以往。

富邦下半季6場比賽總失分為33分，平均一場丟掉5.5分；進攻端更雪上加霜，總得分只有16分，扣掉唯一勝場的6分，5場敗場平均一場得2分，怎麼贏球？ 3、4這兩棒進攻發動機近兩個月呈現熄火狀態是最大問題。

張奕7月的防禦率超過10。 聯合報系資料照

季初手感火燙，並拿下3、4月打擊MVP的范國宸，打擊率逐月下滑，6月2成42，7月至今僅有2成，打點輸出也不復以往；張育成在5月結束時的打擊率高達3成56，獨佔聯盟打擊王，與第2名有很大的差距，但6月初因傷休兵10日後回歸的打擊狀況同樣一路下滑，近兩個月的打擊率僅有2成31，7月出賽6場沒有打點，兩人同陷低潮讓富邦的打線威脅性大減，加上多位隊友的打擊近況也不佳，7月團隊打擊率只有2成18，與上半季落差極大。

投打都有問題，那有什麼改善方法呢？

先發洋投方面，威戈神現已復出，如果狀況穩定，就要跟上他隊運用4洋投的策略，減少洋投的體能負擔，新洋投瑪帝斯是否有實力上一軍的評估也得加快，本土先發方面，陳仕朋及江國豪近兩場在二軍的先發表現都不差，後續可安排再上一軍先發觀察，先發投手可用之兵越多越好。

牛棚則是要一、二軍適時輪替，如左投劉昱言，他先前在二軍出賽13場未失分，上一軍後出賽8場，防禦率僅1.23，其他如王偉軒及6月初下二軍調整的李吳永勤，近期的投球內容穩定，或可拉上一軍調節牛棚投手的體能狀況。

季初手感發燙的范國宸打擊表現卻逐月下滑。 富邦悍將隊提供

打擊的問題就比較難解了，范國宸及張育成兩人是富邦進攻端的兩大主軸，讓兩人適時休息是可行的選擇，相信兩名資深球員能自己找回手感，至於其他年輕球員的調整，就要看打擊教練的功力了。

富邦去年8月的狀況很快地在今年下半季初就重演，這不見得是壞事，畢竟現在才剛開始，落後差距還在可追趕範圍內，最怕的就是無法解決問題而一路連敗下去。