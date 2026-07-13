快訊

115分科生物答案一次看！時事題少、實驗題考解剖豬心 師：選擇題較難「會嚇到」

內湖父子同天猝死 法醫高大成推估：50歲兒休克、71歲父心肌梗塞

115分科／生物選擇題有難度！師直言：學得不扎實開局就可能「崩潰」

聽新聞
0:00 / 0:00

世足攻略／西法對決如冠軍戰提前上演 看好勝隊最終登頂

聯合新聞網／ 趙榮瑞
4強六項數據比較圖。 趙榮瑞、林倢妤整理
4強六項數據比較圖。 趙榮瑞、林倢妤整理

2026世足賽

美加墨世界盃最終四強出爐，從整體數據來看西班牙最好，比較差的是英格蘭法國阿根廷差不多，西班牙和法國這場四強賽形同冠軍戰提前上演，那場球誰贏誰會拿下冠軍。

就6場比賽的平均值作分析，排名第一是西班牙，第二是法國，再來是阿根廷，英格蘭最後，不過整體差不了多少，實力相當下數據僅供參考，最後要看誰把握臨門一腳得分。

整體來說，法國容錯率最高、攻守最均衡，陣容厚度是四隊最好；西班牙控球節奏和防守穩定性最好，控制和防守體系相當不錯，但鋒線缺乏像哈蘭德、姆巴佩等終結者是隱憂；阿根廷依賴球星梅西的個人能力，陣容老化顯著，體能憂慮很大；英格蘭反擊和定位球威脅性最大，但制空權是缺點，年輕核心爆發力有但大比賽穩定性讓人質疑。

法國極致反擊加上陣容厚度第一，姆巴佩（圖）、登貝萊等球星速度爆發力無解，攻擊火力本屆最強。 路透
法國極致反擊加上陣容厚度第一，姆巴佩（圖）、登貝萊等球星速度爆發力無解，攻擊火力本屆最強。 路透

從攻防特徵來看，法國極致反擊加上陣容厚度第一，姆巴佩（Kylian Mbappe）、登貝萊（Ousmane Dembélé）等球星速度爆發力無解，攻擊火力本屆最強，六場比賽攻進16球，陣容深度傲視四強、防守穩健，奪冠概率和西班牙差不多。

西班牙以傳控壓制，加上至今只被攻進一球，掌控中場的羅德里（Rodri）是絕對的防守中心，不過缺乏高中鋒導致攻擊效率被質疑，兩翼拉開空間但終結者不是很穩定。

英格蘭兩個球星貝林漢（Jude Bellingham）和凱恩（Harry Kane）呈現高效率雙核心，戰術執行力強，身體對抗占優勢，但空中是致命隱憂，滲透能力弱於其他球隊，歷史上大賽容易「軟腳」，後場速度偏慢是隱憂。

阿根廷贏得跌跌撞撞，靠梅西的球星核心加上逆境韌性搭上四強末班車。 美聯社
阿根廷贏得跌跌撞撞，靠梅西的球星核心加上逆境韌性搭上四強末班車。 美聯社

阿根廷贏得跌跌撞撞，靠梅西（Lionel Messi）的球星核心加上逆境韌性搭上四強末班車。梅西調度和門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）撲救表現優異，但全隊老化嚴重，下半場體能斷崖式下滑，替補深度又沒法國扎實。

四強球隊中法國整體最均衡、防守最穩健，具備高強度輪替的隊伍；整體體系穩定性看好西班牙，對決的這場四強賽形同冠軍賽先上陣，勝家應該就是今年冠軍球隊。西班牙穩定、法國攻擊火力強，最近看下來比較傾向攻擊火力強的法國奪勝。

2026美加墨世足 世足專欄 世足戰報 法國 西班牙 阿根廷 英格蘭

趙榮瑞

追蹤

相關新聞

世足攻略／西法對決如冠軍戰提前上演 看好勝隊最終登頂

西班牙與法國在四強賽即將上演如冠軍戰般的對決。法國攻擊火力強勁，陣容深厚，西班牙則以控球和穩定防守見長。專家認為勝者將極可能奪冠，這場比賽的結果將影響整體賽事走向。

中職／沒有神壇！合計年薪超過3000萬元 旅美4大投手貢獻值極低

中職旅美投手王維中、江少慶、黃暐傑、曾仁和共計年薪超過3000萬元，但其表現卻低於預期，貢獻度幾乎無法忽略。王維中因傷提前報銷，江少慶狀況不佳，黃暐傑缺乏一軍機會，只有曾仁和表現相對較好，顯示高薪與實際貢獻存在落差。

煮茶論戰／關鍵紅牌 罰出瑞士鐵桶破綻

壓軸八強賽的阿根廷和瑞士之戰，是一場天分的攻擊足球對抗鐵血防守，衛冕軍阿根廷原本凶多吉少，但七十二分鐘出現的紅牌成為轉捩點，瑞士防守壓力劇增下最終崩盤，阿根廷透過球星個人能力和戰術調度化解了危機，拿到最後一張四強門票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。