世足攻略／西法對決如冠軍戰提前上演 看好勝隊最終登頂

美加墨世界盃最終四強出爐，從整體數據來看西班牙最好，比較差的是英格蘭，法國和阿根廷差不多，西班牙和法國這場四強賽形同冠軍戰提前上演，那場球誰贏誰會拿下冠軍。

就6場比賽的平均值作分析，排名第一是西班牙，第二是法國，再來是阿根廷，英格蘭最後，不過整體差不了多少，實力相當下數據僅供參考，最後要看誰把握臨門一腳得分。

整體來說，法國容錯率最高、攻守最均衡，陣容厚度是四隊最好；西班牙控球節奏和防守穩定性最好，控制和防守體系相當不錯，但鋒線缺乏像哈蘭德、姆巴佩等終結者是隱憂；阿根廷依賴球星梅西的個人能力，陣容老化顯著，體能憂慮很大；英格蘭反擊和定位球威脅性最大，但制空權是缺點，年輕核心爆發力有但大比賽穩定性讓人質疑。

法國極致反擊加上陣容厚度第一，姆巴佩（圖）、登貝萊等球星速度爆發力無解，攻擊火力本屆最強。 路透

從攻防特徵來看，法國極致反擊加上陣容厚度第一，姆巴佩（Kylian Mbappe）、登貝萊（Ousmane Dembélé）等球星速度爆發力無解，攻擊火力本屆最強，六場比賽攻進16球，陣容深度傲視四強、防守穩健，奪冠概率和西班牙差不多。

西班牙以傳控壓制，加上至今只被攻進一球，掌控中場的羅德里（Rodri）是絕對的防守中心，不過缺乏高中鋒導致攻擊效率被質疑，兩翼拉開空間但終結者不是很穩定。

英格蘭兩個球星貝林漢（Jude Bellingham）和凱恩（Harry Kane）呈現高效率雙核心，戰術執行力強，身體對抗占優勢，但空中是致命隱憂，滲透能力弱於其他球隊，歷史上大賽容易「軟腳」，後場速度偏慢是隱憂。

阿根廷贏得跌跌撞撞，靠梅西的球星核心加上逆境韌性搭上四強末班車。 美聯社

阿根廷贏得跌跌撞撞，靠梅西（Lionel Messi）的球星核心加上逆境韌性搭上四強末班車。梅西調度和門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）撲救表現優異，但全隊老化嚴重，下半場體能斷崖式下滑，替補深度又沒法國扎實。

四強球隊中法國整體最均衡、防守最穩健，具備高強度輪替的隊伍；整體體系穩定性看好西班牙，對決的這場四強賽形同冠軍賽先上陣，勝家應該就是今年冠軍球隊。西班牙穩定、法國攻擊火力強，最近看下來比較傾向攻擊火力強的法國奪勝。