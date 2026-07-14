日職／高橋遙人開幕10連勝不代表勝投王 郭泰源也曾落榜

日本職棒今年最強投手高橋遙人，從開幕戰之後一路狂勝，締造了10連勝的佳績。7月7日在東京巨蛋對上宿敵巨人，帶著3比1領先到七局下，眼看就有機會衝上11連勝，卻在這個時候面臨滿壘的危機被巨人明星選手坂本勇人擊出一支清壘的二壘安打，遭到3比4逆轉。阪神虎隊八局、九局都有機會追平甚至超前，但無法突破牛棚兩大強投大勢、馬丁尼茲，終場就以3比4落敗，高橋遙人吞下本季首敗，同時也中止了開幕之後的10連勝(10勝1敗、防禦率1.57)。

阪神投手的開幕10連勝，是1947年御園生(開幕13連勝)之後相隔79年之久再度出現，更是兩聯盟制(50年)之後隊史第一人，這名2017年入團的強力左腕終於在職棒第9年球季躍升為聯盟頂級投手。

至於整個日本職棒的開幕連勝紀錄，最有名的當屬2013年田中將大的24連勝。田中將大整季沒有輸過的神力，幫助樂天金鷲以及當時的監督星野仙一奪下至今唯一的一座日本一總冠軍，也為他自己贏得「神之子」美譽，風靡一時。最近幾年的最佳紀錄則是2020年巨人王牌投手菅野智之的開幕13連勝。這一年因為疫情縮短賽季，菅野最後拿下14勝2敗獲得個人生涯第3座勝投王頭銜。

日本職棒阪神虎投手高橋遙人開季10連勝。 阪神虎隊官方IG

今年的高橋遙人已經投出10勝，領先隊友村上頌樹、養樂多山野太一等人的7勝。由於高橋遙人過去一直停留在「資質好、但易受傷不好用」的評價，進職棒之後他開過5次手術，2022年4月動了Tommy John手術，還一度與球團改簽育成選手合約，甚至被減薪到只剩下1,850萬日圓。今年是他進入職棒9年以來第一次進入開幕後的先發輪值，如果最後拿下聯盟勝投王，將是一大話題。

不過，在高橋遙人之前日本職棒歷史上總計有23名投手、26次達成開幕10連勝，其中最後拿下聯盟勝投王的選手卻意外的少，只有其中的7次，比例上不到3成。除了前述的田中將大、菅野智之之外，就是2004年近鐵隊岩隈久志(15勝2敗)、1938年春季巨人隊史塔賓(14勝3敗)、1981年村田兆治(19勝8敗)、1982年廣島隊北別府學(20勝8敗)、1938年秋季巨人隊史塔賓(19勝2敗)，一路維持開幕10連勝的氣勢拿下勝投王。

其他包括2005年軟銀強投齊藤和巳開幕之後所向披靡投出15連勝，最後戰績16勝1敗，卻不敵隊友杉內俊哉更厲害的的18勝，也可見當年軟銀的戰力有多強。另外一個特別的是1999年大榮鷹隊的中繼左投篠原貴行，這一年他締造開幕14連勝，在史上排名第4，不過他全部是後援所獲得，整季60場出賽都是後援出賽，14勝差一點打敗當時的超級新人松坂大輔16勝。篠原貴行儘管不敵松坂大輔，無法拿到勝投王，不過他還是以0.933勝率獲得最高勝率投手(14勝1敗)，成為生涯代表作，也是他13年職棒生涯唯一的一座個人獎。

田中將大2013年在日職樂天寫下24勝0敗紀錄。 聯合報系資料照

另外值得一提的是來自台灣的「東方特快車」郭泰源，也曾於1988年投出開幕10連勝，是當時兩聯盟最快10勝的投手。可惜郭泰源到了8月因為受傷，使得他最終雖以13勝追平前一年球季，但最後勝投王之爭不敵隊友渡邊久信、日本火腿隊西崎幸廣等人的15勝，所幸勝率0.813保持在太平洋聯盟第一，也是他職棒生涯第一座投手個人獎。