不需300勝證明偉大！韋蘭德宣告引退 大聯盟傳統王牌正式絕跡

底特律老虎隊的傳奇「虎王」韋蘭德(Justin Verlander)宣布，將於2026年球季結束後退休，象徵大聯盟傳統王牌(Traditional Ace)世代及「300勝俱樂部」的終結。

從現代棒球統計學看，韋蘭德的生涯是極致耐久與高失分扼制效益的結合。生涯266勝、高居投手歷史第24名的勝場貢獻值(bWAR)、 美聯三座塞揚獎與一座最有價值球員獎(MVP)，是現今最有機會踏入300勝的投手。只是，隨著聯盟步入高投球強度(Max-effort Approach)、嚴控投球數，與避開打線第三輪修正(Third-time-through-the-order Penalty)的比賽模式，韋蘭德宣告與300勝里程碑無緣。

幾年前，在名人堂牌匾展覽廳的招待會上，穆西納(Mike Mussina)曾提及現代投手是否還能達成300勝，當年他一共累積270勝—等於完成九成進度—但最終他選擇放棄，拒絕在40歲後征戰投手丘繼續追逐這虛無飄渺的成就。韋蘭德個性與他的球風一樣熱衷挑戰，36歲累積225勝，比同齡的穆西納多一勝。那時穆西納也表示，放眼聯盟韋蘭德或許有機會達標，但提出預警，只要今後再受傷一次，一切就戛然而止。

前洋基強投穆西納一共累積270勝，但最終他選擇放棄挑戰300勝。 美國聯合通訊社

結局正如穆西納所預言，這名從老虎隊崛起的強投傳奇宣布本季結束後退役，原因不排除跟37歲手肘重創傷勢有關，即使在39歲時於休士頓太空人隊東山再起，奪第三座賽揚獎與第二座世界大賽冠軍，但傷勢已經在身體內埋伏，影響到日後續航力。過去五季，勝場數從18勝一路下滑至13勝、5勝、4勝，乃至本季0勝，臀部與大腿後側肌群的傷勢反覆，43歲很難再進帳勝投，包括那最後的34勝。

不過，韋蘭德的堅持仍贏得各方讚譽，包括巴爾的摩金鶯隊名人堂成員帕莫(Jim Palmer)，他1984年以38歲高齡結束生涯，那年戰績是0勝3敗。帕莫稱許韋蘭德有勇氣嘗試，他是舊時代的王牌一員，深知追逐勝投的所有險阻。2014年，31歲的韋蘭德動核心肌群手術後過早復出，投球機制崩壞，速球威力大減、肩膀疼痛不堪，但他並沒被擊倒，2017年奪下生涯首座世界大賽冠軍，2018年稱霸美聯三振榜，並在2019年投出生涯第三場無安打比賽，順勢摘下第二座塞揚獎。直到2022年，仍能吃下175局並繳出聯盟最佳1.75防禦率。

強森是最後一位300勝強投2009年達成，生涯303勝，未來的後繼者中，是否還有人能追上他的背影？ 美聯社

紐約洋基隊的王牌柯爾(Gerrit Cole)是韋蘭德太空人隊的隊友，他接受採訪表示：「韋蘭德掌握不同時代的生存訣竅，他深處舊時代核心、融入新思維。我們交流許多想法，那段經歷讓我明白，自我改造與適應環境需付出多少努力。」韋蘭德是聯盟最後單季吃250局的投手(2011年奪MVP球季)，在此前後還締造兩季吃滿200局，包括2009年240局、2012年238.1局，從2010起這十年，他總投球局數領先群倫，平均每季214局，才給他挑戰300勝的底氣。

相較之下，當今所謂的鐵人—舊金山巨人隊的韋伯(Logan Webb)上季以207局領跑，2023年投出216局為生涯新高，可見時代正改變先發，也重新詮釋勝投意義。韋伯說，韋蘭德在巨人隊先發投滿7局、用110 球，卻仍渴望第8局繼續上。如今，現代棒球強調球威，陣中第13名投手或中繼都能輕易投100英里，球隊想派這些人凍住比分，而不是讓先發燃燒到底。回到1970年代，投手目標一季完成40場先發並吃300局，當時金鶯隊總教練 威佛(Earl Weaver) 總告誡投手，別指望牛棚，因場下沒人比你優秀。今日球隊不這麼想，且多數時候牛棚確實更優，在數據分析下，先發很難在比賽壓住比分，雖過度消耗牛棚會在9月底和10月面臨隱憂，但教練團發現除非你異常卓越，否則面對第三輪打線，失分數據會急劇攀升。

僅次於韋蘭德的生涯勝投王是薛則，但他已經41歲且停在222勝，離300勝的距離太過遙遠，達標幾乎是不可能的任務。 路透

韋蘭德生於1983年，那仍是講究投手得耐操的時代，這並非指現代投手實力下滑，而是因為優秀的人過多，人才庫的飽和反而限制頂尖強投的發揮空間。強森(Randy Johnson)是最後一位300勝強投2009年達成，生涯303勝，身處舊時代尾端的韋蘭德終究無法觸及巔峰，未來的後繼者中，是否還有人能追上強森的背影？這我很難想像，下一位薛則(Max Scherzer)222勝，已41歲飽受背傷且防禦率(ERA)高達10.23，柯爾、塞爾(Chris Sale)還停在150多勝，傳統王牌時代拉下帷幕。至今已17年未曾出現300勝強投，未來應該也不會有。

以前我們用300勝衡量一位投手是否可名留青史。但未來，這標準必須重新寫過，正如3000安、500轟一樣，隨著比賽環境改變，有些紀錄不是球員退步，而是時代不再給他們機會。至於韋蘭德的偉大，不需靠著追逐 300勝來證明自己，他早就躋身傳奇之列。假設本季剩餘賽程沒上場，仍留下生涯266勝、bWAR 歷史第24名、季後賽17勝、2 世界大賽冠軍等榮耀。