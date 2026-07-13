中職／沒有神壇！合計年薪超過3000萬元 旅美4大投手貢獻值極低

台鋼雄鷹日前宣布陣中左投王維中因為左腳踝外側韌帶斷裂，本季提前報銷，王維中從味全龍轉戰台鋼雄鷹，先發4場共投18.2局，戰績2勝1敗、防禦率5.79，月薪60萬元的他總計投了300球，平均投1球花費2萬4000元。

統一獅從FA捕手林岱安轉戰富邦悍將，拿到右投江少慶作為補償方案，月薪107萬元，本季江少慶只先發1場共投3局無失分無關勝敗，總計用了54球，但目前他已1個月沒在二軍投球，何時回到一軍遙遙無期，可謂狀況連連，如果本季無法在一軍出賽，平均投1球花費23萬7777元。

江少慶如果接下來本季無法在一軍出賽，平均投1球花費23萬7777元。 中央社

去年季中選秀味全龍第一指名黃暐傑，今年季中從中繼改造成先發，但目前完全沒有在一軍先發的機會，總共出賽7場都是中繼共投8.1局，每局被上壘率1.80，考量到他既無法在一軍扛先發，也無法成為牛棚勝利組成員，月薪50萬元的貢獻值偏低。

黃暐傑的隊友曾仁和本季從樂天桃猿轉戰味全龍，雖然他無法固定待在一軍先發輪值，不過他總共先發5場戰績3勝1敗、防禦率2.66，算是4大旅美投手當中，表現相對比較好的。

曾仁和本季從樂天桃猿轉戰味全龍，雖然他無法固定待在一軍先發輪值，不過他總共先發5場戰績3勝1敗、防禦率2.66，算是4大旅美投手當中，表現相對比較好的。 中央社

王維中、江少慶、黃暐傑、曾仁和至少都有小聯盟3A資歷或短暫上過大聯盟，王維中甚至有旅韓經歷，過去他們都是備受期待的小聯盟潛力新秀，旅美發展不順返台打拚也受到矚目，然而他們年紀漸長、傷勢不斷，表現完全不符合身價和期待，今年4人加總年薪超過3000萬元，但對球隊貢獻度幾乎可以忽略不計。

有一位職棒教練說得好，如果把王維中、江少慶、黃暐傑、曾仁和的名字遮起來，你還會對他們有所期待嗎？你還會給他們這麼高的薪水嗎？要不是過去他們累積的名聲和經驗，恐怕不會有球隊想撿。

台鋼雄鷹隊王維中來說，明年開季他重返一軍已35歲，加上這兩年一軍累計防禦率破6。 聯合報系資料照

以王維中來說，明年開季他重返一軍已35歲，加上這兩年一軍累計防禦率破6，擔任先發投手平均球速在140公里左右遊走，確實不是理想的固定先發輪值人選，江少慶也是如此，年薪將近1300萬元的他年底也要滿34歲了，這幾年他的傷勢反反覆覆，幾乎無法待在一軍做出貢獻，和巔峰時期狀態相較，江少慶未來只會更壞、不會更好，這是非常現實的事情。

其實，黃暐傑季末也將滿34歲了，中職一軍生涯用了334球投16.1局，平均每局用球數約21球，用球數偏多，防禦率5.51、每局被上壘率1.90，表現遠不如選秀落榜生李超，至於曾仁和只能算堪用，他還沒證明自己能一整季待在一軍先發輪值穩定貢獻。

曾是選秀落榜生的富邦悍將李東洺，他的表現和期待感都遠勝 「旅美F4」。 中央社

相較之下，曾是選秀落榜生的富邦悍將李東洺、陳品宏，高中非名校出身的樂天桃猿曾家輝，當年選秀第7輪指名的台鋼雄鷹黃子鵬，他們的表現和期待感都遠勝 「旅美F4」，所謂的旅美大咖投手光環早已褪色，或許各球團仍期待他們有東山再起的一天，只是期待愈高、失望愈大，倒不如好好培養年輕的本土投手，將錢花在刀口上，畢竟職業棒球比賽不是沒有誰就不能打，而是沒有人才不能打。