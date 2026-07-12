聽新聞
0:00 / 0:00

煮茶論戰／西班牙高效傳控 後勢看漲

聯合報／ 趙榮瑞
西班牙梅里諾上場僅115秒就在對方門將失誤下補踢進球，擊退比利時，幫西班牙搶到四強門票。美聯社
西班牙梅里諾上場僅115秒就在對方門將失誤下補踢進球，擊退比利時，幫西班牙搶到四強門票。美聯社

站在世足賽八強的殘酷舞台，歷史數據與當下體系的碰撞，往往在最後卅分鐘見真章。這場西班牙比利時的頂尖對決，不僅是老牌傳控與防守反擊的博弈，更是一場關於板凳深度與意志力的消耗戰。西班牙最終能時隔十六年重返四強，靠的是全場高達六成八控球率的窒息式壓制，以及在關鍵時刻更為豐厚的替補底牌。

比賽上半場，西班牙靠著流暢的傳導率先破門，但比利時隨後展現頑強韌性頂平比數，不僅將戰局拉回一比一，更終結了西班牙本屆連續六百五十分鐘不失球的金身。然而，比利時採取「五四一」的密集防守策略，雖然成功將比賽拖入僵局，卻也極大消耗了陣中高齡防線的體能。

比賽的真正轉折點發生在第七十一分鐘，比利時當家門神因傷退場，成為推倒歐洲紅魔的第一張骨牌。失去防線最後的信心支柱後，比利時在第八十六分鐘再遭重創，中場核心因抽筋被迫退場，反擊體系徹底癱瘓。

相較之下，西班牙展現了令人稱羨的陣容深度，第八十六分鐘替補登場的梅里諾成為終結比賽的「終極保鏢」，這一記絕殺，不僅粉碎比利時將比賽拖入延長賽的劇本，也宣告比利時「黃金一代」的世足賽旅程遺憾落幕。反觀經過這一場惡戰洗禮的西班牙，年輕的陣容和戰術執行已證明具備奪冠的競爭力，讓接下來與法國的四強對決更加精采可期。（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）

2026世足賽

西班牙 比利時 世足賽

延伸閱讀

世足攻略／傳控鬥牛士慎防紅魔反擊 西班牙攻防優勢應能低比分勝出

世足運彩／紅魔恐遭鬥牛軍團窒息控球「零封」 看好西班牙1比0、2比0勝

世足賽／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉4強

世足運彩／比利時難破歷史交戰劣勢 主推下半場進球較多與西班牙輾壓讓分

相關新聞

運動人生／錢薇娟 鋼琴才女改玩球 雙膝5次動刀不悔

「接觸籃球前，我先和音樂結緣，父母希望我往音樂路走，但我選擇籃球。」錢薇娟的一念，造就了台灣女子籃壇的傳奇篇章。她感謝籃球前輩齊璘及同學蔣憶德的扶持，更感謝「台灣女籃教父」、已故國泰女籃創隊教練洪金生的教誨與包容。

運動人生／不只「高度」女籃還有3難題

中華女籃二○二三年亞洲盃一級隊史首度墊底遭「降級」，去年打下二級冠軍才重回一級行列，錢薇娟認為，中華隊沒有歸化球員、國家隊組訓時間太短、國內缺乏三對三籃球專職球員，是女子籃壇亟待解決的問題。

運動人生／錢薇娟 把籃球薪傳擺第一

扛過國家隊 進過內閣

世足賽／法西4強賽宿命對決 不同球風碰撞

「無敵艦隊」西班牙昨天在世足賽成功搶下暌違十六年的四強門票，接下來他們將迎戰奪冠熱門「高盧雄雞」法國，重演近年來的歐洲強權對決宿命，更被視為今年世足賽的冠軍前哨站。

世足賽／板凳建功 西班牙第88分鐘絕殺比利時 挺進四強

世足賽八強賽昨天上演一場驚心動魄的歐洲內戰。西班牙靠著「板凳殺手」梅里諾在比賽尾聲再度挺身而出，於第八十八分鐘補射破網，幫助球隊以二比一絕殺比利時，順利挺進四強，接下來將與法國爭奪決賽門票，這場失利也代表著比利時「黃金一代」可能就此抱憾謝幕。

煮茶論戰／西班牙高效傳控 後勢看漲

站在世足賽八強的殘酷舞台，歷史數據與當下體系的碰撞，往往在最後卅分鐘見真章。這場西班牙與比利時的頂尖對決，不僅是老牌傳控與防守反擊的博弈，更是一場關於板凳深度與意志力的消耗戰。西班牙最終能時隔十六年重返四強，靠的是全場高達六成八控球率的窒息式壓制，以及在關鍵時刻更為豐厚的替補底牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。