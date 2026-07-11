世足攻略／三獅群星圍剿挪威魔人 英格蘭嚴防哈蘭德單點突破贏2球可期

世足賽8強淘汰賽迎來一場極具話題的對決，由隊史首度闖進8強的北歐黑馬挪威，挑戰陣容奢華的傳統豪門英格蘭，這場比賽不僅是兩軍戰術底牌的實力碰撞，更是當今足壇頂級前鋒凱恩（Harry Kane）與「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）的夢幻單挑，勝負關鍵將取決於英格蘭多點開花的群星戰術，能否成功圍剿挪威的單點爆發。

從兩隊在本屆世足賽的數據表現來看，英格蘭不論在控球率、射正次數還是危險進攻次數等六項關鍵指標上，都全面壓制挪威。英格蘭場均控球率高達58.4%，五場比賽攻入11球且僅失5球，展現出攻守兩端的穩定度。反觀挪威雖攻下12球，卻面臨每場都有失球的防守隱憂，防線總計失掉9球，呈現顯著的「攻強守弱」特質。

哈蘭德在英超踢球，英格蘭對他的踢法很熟悉，勢必會全力圍堵。 美聯社

挪威此役勢必採取低於四成控球率的「5-4-1」鐵桶陣全力防守，捨棄中場流動，依靠隊長厄德高（Martin Odegaard）的高質量長傳，直接尋找在前線極具威脅的哈蘭德。這名已在本屆賽事踢進7球的神鋒，正是挪威爆冷淘汰巴西的頭號功臣。挪威若想複製冷門奇蹟，必須死守前60分鐘，將比賽拖入加時賽甚至點球大戰，利用淘汰賽磨練出的強韌韌性一搏。

然而，英格蘭堅持的「4-2-3-1」高壓迫攔截體系，將是挪威長傳反擊的最大剋星。由凱恩作為進攻支點，搭配兩側衝擊力極強的薩卡（Bukayo Saka），以及擅長從後場插上突襲的貝林漢（Jude Bellingham），三獅軍團在陣容輪換深度與大賽經驗上都更勝一籌。英格蘭的取勝邏輯在於利用邊路撕開挪威的密集防線，一旦在上半場率先破門，逼迫挪威拉開防線對攻，挪威長時間在高壓下後場易失誤的致命傷恐將暴露無遺。

英格蘭要撕開挪威防線，隊長凱恩還是最重要的進攻支點。 路透

預期英格蘭將牢牢掌控中場主導權並發動圍攻，只要能有效限制哈蘭德的接球點，切斷挪威反擊線路，看好三獅軍團能以1至2球的差距小勝挪威，第四度挺進世足賽4強。