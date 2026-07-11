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世足攻略／梅西率衛冕軍抗十字軍鐵桶 體能與空間戰成阿根廷晉級鑰匙

聯合新聞網／ 趙榮瑞
瑞士查卡(左)與梅西。 法新社
瑞士查卡(左)與梅西。 法新社

2026世足賽

衛冕軍阿根廷即將在世足賽8強碰上暌違72年重返8強的瑞士，這不僅是一場天賦與紀律的戰術碰撞，更是梅西個人能力與瑞士集體防守體系的宿命對談。回顧歷史，阿根廷過去交手瑞士取得5勝2平的不敗絕對優勢，包括2014年16強賽由梅西（Lionel Messi）助攻迪馬利亞絕殺。如今兩隊再度點燃戰火，我認為這場「矛與盾之爭」，體能儲備與空間撕裂將是阿根廷突圍的關鍵。

阿根廷本屆進攻端由梅西強勢領軍，他已攻入8球高居射手榜首位，更是當今唯一能撕開密集防守的箭頭。雖然藍白軍團在16強賽一度面臨0：2落後，最終靠著梅西傳射建功完成3：2神逆轉，展現絕境重生的老練經驗，但後防「前搶後不補」的協防漏洞仍是隱憂。所幸，阿根廷在上輪常規時間解決戰鬥，比起歷經120分鐘惡戰與點球大賽才險勝哥倫比亞的瑞士，足足多了更多的休息與移動體能儲備。

阿根廷以梅西為核心，展現超強團結力和韌性。 美聯社
阿根廷以梅西為核心，展現超強團結力和韌性。 美聯社

反觀瑞士，雖然擁有近11場正式比賽不敗的頑強韌性，且本屆僅丟2球、防守極為穩固，但阿肯基（Manuel Akanji）、查卡（Granit Xhaka）等核心體能消耗過大，加上傷兵困擾，恐影響其「3-5-2」或五後衛防守體系的覆蓋機率。面對瑞士密不透風的防線，阿根廷教練團勢必要利用阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）的無球跑動拉開空間，並結合梅西的精準腳法與羅梅洛（Cristian Romero）的高空優勢來破解鐵桶陣。

瑞士本屆僅丟2球、防守極為穩固。 路透社
瑞士本屆僅丟2球、防守極為穩固。 路透社

整體而言，瑞士若能抓住定位球與反擊或能製造威脅，但在常規時間內，阿根廷不論在體能節奏還是球星個人能力上都更具勝算，正規時間取勝率達65%，整體晉級機率高達72%。我預測阿根廷將會小勝過關，順利搶下4強門票。

阿根廷可善用羅梅洛的高空優勢來破解瑞士鐵桶陣。 美聯社
阿根廷可善用羅梅洛的高空優勢來破解瑞士鐵桶陣。 美聯社

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趙榮瑞

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