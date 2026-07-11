煮茶論戰／法放棄逼搶改單挑突破 徹底瓦解摩洛哥防線

世足賽八強上演焦點大戰，摩洛哥再度與法國狹路相逢，儘管摩洛哥連續兩屆闖進八強、甚至四強，寫下非洲球隊歷史，但此役終場仍以○比二不敵法國，無緣更進一步。摩洛哥除了主力陣容殘缺，更在心理層面陷入了宛如台灣足球當年面對日本的「恐日」心態，成為難以跨越的坎。

摩洛哥本場比賽出局的主因，首要在於「終結者」缺陣，王牌射手因傷未能披掛上陣，導致前場失去進攻核心與信心，攻勢癱瘓且戰術流於單一。面對法國針對性極強的防守，摩洛哥空有百分之五十二的控球率，卻缺乏中路滲透與兩翼撕裂防線的能力。

反觀法國老練的放棄高強度逼搶，在中場區域讓出控球權，反倒利用極高的轉化效率，全場十六次成功的單挑突破，徹底瓦解摩洛哥防線。法國在第六十分鐘後換上替補陣容，展現傲人的陣容深度，並在關鍵時刻展現頂級前鋒的決定性作用，順利在比賽後段鎖定勝局。

不過，法國雖然挺進四強，面對接下來的對手，德尚執教的法國仍有必須注意的隱憂。首先是內部團結，法國過去常有內鬨傳聞，在大賽關鍵時刻必須維持沉穩。

其次，此役姆巴佩錯失十二碼罰球，在頂級對決中，勝負往往在一瞬之間，球隊必須好好把握定位球與臨門一腳的機會。最後則是「順風球」的心態問題，法國在淘汰賽中多處於領先態勢，若四強賽不幸先陷入落後，能否展現逆轉韌性而不自亂馬腳，將是重返冠軍之路最大的考驗。