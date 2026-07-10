世足攻略／傳控鬥牛士慎防紅魔反擊 西班牙攻防優勢應能低比分勝出

世足賽進入點石成金的8強階段，即將上演的西班牙與比利時之戰，無疑是一場提前到來的歐洲內戰，這場比賽不僅是兩國足球傳統的頂尖對決，更是「極致控場」與「高效反擊」兩種截然不同足球哲學的正面碰撞。

從各項核心數據來看，西班牙在五場比賽中平均控球率高達63.4%，相較於比利時的55%顯然更具主導權；危險進攻次數也以77.8次壓倒對方的66.8次。更令人驚嘆的是鬥牛士軍團的防守韌性，他們在16強以1：0完勝葡萄牙後，已締造連續5場零失球的隊史新高紀錄，後防線在庫巴西（Pau Cubarsi）、拉波特（Aymeric Laporte）與門將西蒙（Unai Simón）的聯手築牆下，讓對手幾乎找不到射門準星。

西班牙這次已不再是過去那支「為控球而控球」的催眠球隊。 法新社

這支由年輕主帥調教的西班牙，已不再是過去那支「為控球而控球」的催眠球隊，而是進化到「變速衝擊」的新階段。18歲天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）的兩翼突破能力，成為撕裂密集防守的致命爆點，搭配中場羅德里（Rodri）與佩德里（Pedri）的耐心傳導與後插上遠射，進攻立體感十足。

反觀「歐洲紅魔」比利時，雖然在16強以4：1大勝美國，展現出哀兵必勝的凝聚力與反擊效率，但黃金一代年華老去是不爭的事實。德布勞內（Kevin De Bruyne）與盧卡庫（Romelu Lukaku）等核心老將，體能臨界點大概僅能維持60分鐘，後半程恐面臨斷崖式下滑。雪上加霜的是，中場防守屏障奧納納（Amadou Onana）因十字韌帶斷裂確定缺陣，這讓比利時本就漏洞明顯的防線，在面對西班牙強大的中路滲透時將備感壓力。

比利時德布勞內(右)與盧卡庫(左)雙老體能大概只能支撐60分鐘。 歐新社

這場比賽的戰術關鍵，在於比利時能否在前半程穩住陣腳。預期比利時會先擺出「4-2-3-1」陣型，利用速度打擊西班牙防線身後空間，60分鐘後再切換為「5-4-1」深度死守，試圖將比賽拖入加時賽或點球大賽。但西班牙若能減少無效橫傳，持續透過控球消耗對手體能，比利時「久攻不下，必有後患」的隱憂就會被放大。

兩國在世足賽歷史上有著深刻淵源，1986年世足賽八強，比利時正是點球大賽淘汰西班牙，此番重逢，整體結構更完整、替補陣容更充裕的西班牙勢必尋求復仇。我認為這將是一場低比分的節奏控球戰，體系化足球將能克制紅魔的反擊，看好西班牙能以1：0或2：1小勝比利時，挺進4強。