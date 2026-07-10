離開我你會不會好一點 「喬治定律」成球隊重建或重組新解方

評價一名NBA球星，通常會看得分、明星賽、年度隊伍，甚至總冠軍戒指，但如果要討論近十年「最有交易價值」的球員，喬治（Paul George）或許會是一個令人意外，卻相當合理的答案。

喬治並非聯盟最頂尖的超級球星，也沒有帶隊奪冠，但只要他還有合約在身，每一次交易幾乎都能讓母隊換回大量資產，而且這些資產最後往往改變了一支球隊的命運。從溜馬、雷霆到76人，喬治就像一座資產轉運站，每一次離開，都成為球隊下一個時代的起點。

2017年夏天，喬治第一次震撼聯盟。

當時他已明確告知溜馬，自己不打算在隔年續約，且希望回到家鄉加盟湖人。對溜馬而言，這代表只剩兩條路：留下喬治再拚一年，承擔人財兩失的風險；或提前交易，盡可能保住資產。

喬治原本被視為溜馬救世主。

當年喬治剛打出場均23.7分、6.6籃板、3.3助攻的明星賽等級球季，依舊是聯盟最頂尖的小前鋒之一，但因為全聯盟都知道他心向湖人，市場行情受到影響，最後溜馬只換回歐拉迪波（Victor Oladipo）與沙波尼斯（Domantas Sabonis），當時外界幾乎一致認為這是一筆「賤賣」。

然而歷史證明，交易從來不能只看當下。

歐拉迪波加盟溜馬後立即打出生涯代表作，沙波尼斯則逐漸成長為全明星長人，更重要的是，沙波尼斯後來又成為交易哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的核心籌碼。

喬治離開了，但他的交易價值卻一路延續。

喬治變成沙波尼斯，沙波尼斯再變成哈利伯頓，最終建立起如今溜馬的新世代核心。回頭來看，喬治當年的離開，反而成了溜馬重返東區強權的重要起點。

快艇重資引進雷納德和喬治，可惜始終無緣爭冠。 美聯社

兩年後，喬治再次改變另一支球隊。

2019年夏天，雷納德（Kawhi Leonard）決定加盟快艇，但提出唯一條件：球隊必須再找來一位頂級球星，而喬治就是他指定的人選。

不同於溜馬時期即將到期的合約，喬治當時才剛與雷霆完成續約，握有多年長約，交易價值自然水漲船高，快艇為了完成雷納德的加盟計畫，不惜付出聯盟史上最龐大的交易包裹之一。

雷霆得到亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、蓋里納利（Danilo Gallinari）、五枚首輪選秀權以及兩個首輪互換權。當時大家都知道這是一筆驚人的交易，但恐怕沒有人料到，它會徹底改變NBA未來數年的版圖。

亞歷山大如今已成為聯盟MVP等級球星，也是雷霆重新崛起的絕對核心；那些首輪選秀權，則持續轉化為威廉斯（Jalen Williams）等年輕戰力，或成為後續補強的重要資產。如今這支雷霆能長年站穩西區列強，喬治當年的交易包裹幾乎就是整個重建工程的基石。

某種程度來說，喬治本人離開了，但雷霆真正的黃金年代，卻從那一天才正式開始。

喬治與亞歷山大互換東家，卻促成了雷霆崛起。 路透社

來到76人，故事又有些不同。

喬治加盟費城時，球隊希望打造他、安比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）三巨頭，一舉衝擊總冠軍。然而幾個球季下來，三人始終沒有建立理想的化學效應，喬治也受到年齡與傷病影響，場上影響力逐漸下滑。

外媒普遍認為，76人決定送走喬治，並非因為雙方關係惡化，而是球隊需要重新調整建隊方向，當一名高薪老將已無法完全符合薪資價值時，將其轉換成未來資產，往往是更務實的選擇。

雖然喬治已不再是巔峰時期的全明星，但市場對優質側翼的需求始終存在，因此76人仍順利換回首輪選秀權、當打之年的明星球員與薪資彈性，重新圍繞馬克西打造新世代陣容。

至於這些資產未來是否能像溜馬與雷霆一樣，成為下一支爭冠球隊的基礎，仍需要時間驗證。但至少喬治再次證明，即使到了生涯後期，他依舊是一名具有高度市場價值的交易資產。

以喬治為首的多筆交易案，陸續為原母隊添加更多球星話題。

回顧喬治三次重要交易，不難發現一個共同點，他的價值從來不只是場均幾分，而是交易發生的時機。第一次，溜馬避免人財兩失，最終換來哈利伯頓時代。第二次，雷霆抓住快艇勢在必得的心理，一舉累積大量未來資產，打造出今日的西區勁旅。第三次，76人選擇提前調整薪資結構，換回更多未來操作空間。

喬治每一次離開，母隊都沒有陷入漫長低谷，反而透過他的交易價值，加速完成世代交替，這也是喬治最特別的地方。他或許不像詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）或約柯奇（Nikola Jokić）那樣，以冠軍改變歷史；但他卻一次又一次改變不同球隊的命運。

NBA歷史上有很多偉大的球員，能帶領球隊奪冠；而喬治則屬於另一種類型，他總能在離開時，替母隊留下重建未來的希望。這樣的能力，可能是近十年聯盟最獨特、也最難複製的交易價值。