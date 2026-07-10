NBA交易論輸贏：熱火、76人有爭冠本錢 湖人、火箭不知所云

NBA自由球員市場7月1日開市，前湖人前鋒詹姆斯動向還沒確定，詹姆斯生涯最後決定可能產生另一支爭冠最熱門球隊。

交易論輸贏，點判自由球員市場和交易各種現象與輸贏，各種想像推判，樂趣無窮。

熱門爭冠型：76人和熱火

76人「五換一」，送出喬治和兩首輪籤+兩次輪籤，從塞爾蒂克換來2024總冠軍賽MVP後衛布朗(圖)。 路透

熱火大手筆搶「字母哥」安戴托昆波，也把替補前鋒波提斯一起盤過來，鋒線組成阿德巴約+字母哥+波提斯，自由市場再補上神經射手小哈達威，儘管上季得分王鮑威爾走人，但熱火需要的是完美配菜和更多角色球員。

熱火「NBA教父」萊里過去20年七度打進總冠軍賽，三奪總冠軍，只要給萊里一個世紀級超級球星，萊里都能打造出總冠軍球隊。

76人「五換一」，送出喬治和兩首輪籤+兩次輪籤，從塞爾蒂克換來2024總冠軍賽MVP後衛布朗，打造布朗+安比德+馬克西三巨頭，又在自由市場兩年1230萬美元撿到中生代後衛西蒙斯，一年級後衛埃奇庫姆菜鳥第一季就打得風生水起。

76人這套全新陣容，沒有奪冠就是失敗。

尋求解套型：灰狼和塞爾蒂克

綠衫軍拼拼湊湊，換來喬治(右)與泰托姆(左)聯手。 路透

灰狼和塞爾蒂克兩支球隊都面臨「超級頂薪」薪資壓力，只能尋求交易解套，重組陣容保持競爭力。

塞爾蒂克只能交易布朗，因為塞爾蒂克已經沒辦法同時讓拿著超級頂薪兩大核心前鋒泰托姆、後衛布朗同時存在，還得完成角色球員配置和補強。綠軍出手布朗，收進喬治搭配泰托姆，喬治合約剩兩年，布朗還有三年，塞爾蒂克並拿到76人送來兩首輪兩次輪，一旦新組合不理想，明年夏天喬治到期合約還可以搭配選秀權出手換取更多重建籌碼。

綠軍拼拼湊湊，圍繞泰托姆、喬治、懷特、普里查德、克塔五名先發主力，再撿來防守籃板一流中鋒羅賓森(尼克)和老後衛後衛康利(灰狼)，綠軍仍有季後賽競爭力。

灰狼今夏連續出手兩名主力前鋒藍道、里德，主要就是釋放薪資壓力創造操作空間，更重要的是賭未來兩年爭冠，從黃蜂換來場均20分控球後衛鮑爾搭配愛德華。

灰狼已經連續幾年都在調整陣容釋放薪資空間，同時保持爭冠競爭力，這套新陣容如果還是無法在兩年內成功奪冠，狼王愛德華還會不會繼續留在明尼蘇達展現忠誠，變數很多。

跳樓拍賣型：黃蜂和公鹿

黃蜂在東區一直缺少上升力量，今夏送走主力後衛鮑爾和前鋒布里吉斯，但還是沒有超巨帶隊，甚至沒有一線球星。 美聯社

黃蜂在東區一直要死不活，缺少上升力量，今夏送走主力後衛鮑爾和前鋒布里吉斯，做出極大改變。但黃蜂還是沒有超巨帶隊，甚至沒有一線球星，這樣的操作布局只怕黃蜂很難在東區打出季後賽球隊實力。

公鹿進入徹底重建，去年夏天買斷里拉德，今年夏天送走字母哥+波提斯，徹底放棄字母哥時代進入重建，公鹿現在主打三後衛希羅+波特+羅林斯，密爾瓦基將會有一段漫長黑暗期要熬過去。

不知所云型：湖人和火箭

放生詹姆斯(圖)等6名球員，湖人的選擇和決策是真聰明還是砸自己腳，新賽季很快就會得到證明。 路透

湖人放生詹姆斯，放棄史馬特、肯納德、艾頓、八村壘、海斯共六名上季季後賽淘汰火箭主力，砸數倍薪資更換角色球員，湖人核心雙衛唐西奇和里夫斯新隊友是中鋒凱斯勒，前鋒瑪穆克雷斯維里，後衛葛萊姆斯、塞克斯頓，湖人的選擇和決策是真聰明還是砸自己腳，新賽季很快就會得到證明。

火箭整個夏天都很安靜，續約前鋒伊森，在自由市場撿進防守專家史馬特(湖人)，幾乎保持上季被湖人淘汰完整陣容。

很難想像火箭既不出手也不做出改變，甚至沒有想法，這支火箭還有沒有救？