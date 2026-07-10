中職／是該與時俱進了！盡快擬定「旅外、混血外籍球員」加盟條款

日前「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）被守護者隊DFA後成為自由球員，一度傳出中職有多支球隊有興趣網羅，也掀起一波中職對台美混血球員加盟的討論，雖然最後「費仔」加盟水手隊，但中職當務之急，應該針對台美混血球員的加盟擬定相關規定。

傳出「費仔」有意到中職發展的消息，味全龍第一時間跳出來說明雙方有接觸，球團也說明，一直有跟費仔的經紀公司連繫，了解他的近況，但一切還是以費仔加入美職球隊優先。統一獅之後也跳出來表達，對費仔也有興趣。

據了解，是「費仔」方面提出來是否有加盟味全龍的可能，若真的沒有美職球隊吸收，還真的有機會加入味全龍。雖然最後費仔是加入水手隊，但往後仍有很大機會到中職打球。

對費仔來說，他不是本土球員也沒有中華民國護照，想要到中職打球，最簡單且最自由的方式就是用「洋將」的身份，可以來去自由，有美職、日職或韓職球隊想要網羅，今年打完或季中也都隨時可以離開。

美籍棒球好手「龍仔」強納森・龍，曾在美國職棒芝加哥小熊隊的春訓營待過，同樣具有台裔身分。 中央社

中職應該趁費仔這一次的討論，是不是要擬定針對費仔或龍仔Jonathon Long，以及目前找出不少台美混血球員，甚至是其它國家的混血球員，要到中職打球的特殊規定，讓他們用「本土球員」身分加入。

目前中職針對「無中華民國國籍之球員稱為外國籍球員，符合資格就視為本國籍球員有相關規定」，1、是在台灣的國中、高中就讀累計滿3年。2、台灣的大學連續就讀滿4年。3、在台灣居住滿5年，且在台灣業餘成棒球隊效力滿3年。

只要符合這些資格者，可以透過年度新人球員選拔會選秀加入，但不得以自主培訓球員身分加盟。

中職可以在這些條款中再增列一條混血外籍球員的規定，讓他們可以透過新人選秀加入中職。

又或者可以單獨有一條「旅外、混血外籍球員」條款，只要曾上過大聯盟或日職、韓職一軍的旅外球員或混血外籍球員，便能不用選秀，由各球團自行接觸簽約，隨時都可以加盟，不用等到季中選秀再加入，雖然會有「金錢」爭奪，但職棒本來就是錢鬥，況且錢多也不一定可以簽下。

卡洛爾是站穩大聯盟的台裔球員，雖目前不可能到中職打球，但未來一切都很難說。 美聯社

而沒有上到大聯盟或日職、韓職一軍的旅外球員或混血外籍球員，還是需經過中職選秀才能加盟。有此區別是基於努力上到大聯盟及一軍球員的尊重，況且中職新人王也規定，旅外球員若曾上大聯盟及日本、韓國職棒一軍，不能參與提名。

有了「旅外、混血外籍球員」條款，如此一來也可以取代或廢除一直以來讓人詬病的「優秀旅外球員」條款。

當然，這些都是筆者的建議，中職聯盟或各球團有自己的看法，但依目前網友找到越來越多的混血外籍球員，中職真的是到了要擬定混血外籍球員加盟辦法的時候。